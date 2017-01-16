Актуальная камера 16.01.2017 (20:00)

Существенных изменений в погоде не предвидится, разве что завтра вечером на северном побережье усилится ветер.
Руководитель политического крыла исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш возглавит делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, которые намечены на 23 января.
Военнослужащие израильской армии застрелили на Западном берегу реки Иордан палестинского подростка, который бросал в них камни.
Тартуские школьники начали обучать пожилых людей работе с планшетами. Необычные курсы оказались столь популярными, что электронных устройств с трудом хватило всем желающим.
Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге за нарушение двух международных конвенций с целью привлечь Россию к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.
По предварительным данным, 1 января 2017 года население Эстонии составляло 1 317 800 человек, что на 1850 больше, чем год назад, сообщили в Департаменте статистики.
Открывающаяся в Таллинне в следующем учебном году частная Открытая школа, в которой будут обучаться русские и эстонские дети, будет находиться в здании гимназии Карьямаа в Копли.
В январе в Эстонию из Греции в рамках программы распределения беженцев по странам Европейского Союза были доставлены 12 сирийских беженцев.
В понедельник, 16 января, Вируский уездный суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы Мярту Рингмаа (78), в народе известному как "паэский бомбмист".
Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа, пока нет никаких причин полагать, что ситуация с безопасностью Эстонии от этого как-либо ухудшится, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью ERR, опубликованном в понедельник, 16 января.
Частный телеканал TV3 пересмотрит принципы подачи материалов в информационных выпусках, заявил главный редактор новостной передачи "Семичасовые новости" Март Мардисалу после того как стало известно о заказных материалах , показанных в эфире.
Председатель Партии реформ Ханно Певкур заявил, что политическая сила пока не знает, как реагировать на идею мэра Хаапсалу, реформиста Урмаса Суклеса идти на предстоящие муниципальные выборы со своим списком.
В понедельник, 16 января, 14 депутатов образовали парламентскую группу в поддержку э-Эстонии, чтобы дать толчок развитию инфотехнологий в стране.
Доверие общества к традиционным СМИ упало в прошлом году в ряде стран мира до самого низкого уровня с 2009 года. Согласно рейтингу Edelman index, впервые за семь лет респонденты в значительном большинстве стран выразили недоверие правительствам, бизнесу, СМИ и неправительственным организациям.
Нападающий сборной Эстонии по футболу Хенри Аниер подписал контракт сроком на полгода с клубом "Инвернесс", выступающим в высшей лиге чемпионата Шотландии.
Партия Союз Отечества и Res Publica (IRL) намерена пойти на выборы во всех местных самоуправлениях осенью этого года с собственными списками кандидатов.
Комиссия Рийгикогу по окружающей среде в понедельник, 16 января, практически завершила обсуждение предложений в законопроект об ограничении использования тонких пластиковых пакетов.
К понедельнику о намерении воздержаться от посещения церемонии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа заявили уже 26 членов Конгресса от Демократической партии.
В понедельник, 16 января, совет таллиннских центристов поддержал выдвижение пресс-секретаря партии Таави Пукка в старейшины столичного района Кесклинн.
В Таллинне завершился традиционный международный турнир по быстрым шахматам "Вспоминая Пауля Кереса". Соревнования прошли в 29-й раз и в течение двух дней 102 участника сыграли 11 туров.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция вызвал у многих недоумение и непонимание, хотя представленные символы - это всего лишь набор инструментов для дизайнеров, с помощью которых они смогут сделать свои бренды.
Фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) нашла покупателя на здание Министерства социальных дел на улице Гонсиори в Таллинне.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник встретился в Брюсселе со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, обсудив с ним будущие отношения ЕС и Великобритании.
В четвертом квартале 2016 года возглавляемой экс-министром иностранных дел и бывшим депутатом Европарламента Кристийной Оюланд Партии народного единства (ПНЕ) пожертвовали 900 евро.
2017 год остается спокойным для истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
Концерн Viru Keemia Grupp закрыл сделку по продаже принадлежащего концерну и действующего на рынке строительных материалов дочернего предприятия VKG Plokk OÜ. Новым собственником предприятия стало Aeroc International AS. VKG Plokk является производителем блоков из ячеистого бетона, который продает свою продукцию под торговой маркой Roclite как в Эстонии, так и за ее пределами. Договор купли-продажи вступает в силу 16 января 2017 года.
Эстонский юрист и общественный деятель Мстислав Русаков в понедельник, 16 января, окончательно проиграл судебный процесс против Департамента полиции и пограничной охраны. Русаков требовал от государственного учреждения вписать свое отчество в паспорт гражданина Эстонии. Но безуспешно.
В волости Кехтна собрано свыше 600 подписей против планов банка SEB закрыть местный банкомат.
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