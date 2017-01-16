Актуальная камера 16.01.2017 (20:00)

Доверие общества к традиционным СМИ упало в прошлом году в ряде стран мира до самого низкого уровня с 2009 года. Согласно рейтингу Edelman index, впервые за семь лет респонденты в значительном большинстве стран выразили недоверие правительствам, бизнесу, СМИ и неправительственным организациям.