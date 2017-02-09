Актуальная камера 09.02.2017 (18:00)

В Комитете ООН по правам ребенка опубликовали итоговые рекомендации для Эстонии. Комитета рекомендовали ускорить процесс натурализации для детей, прибывающих в страну в качестве членов семей мигрантов.
Правительство Эстонии 15 февраля предложит варианты объединения всем самоуправлениям, численность населения которых не соответствует минимальному критерию в 5000 человек.
Мэрия Тарту намерена закрыть единственный в городе детский сад для детей с особенностями психического развития и распределить его воспитанников по другим дошкольным учебным заведениям.
Палата общин (нижняя палата) британского парламента окончательно приняла акт о начале выхода страны из состава Евросоюза (брексите).
Министр социальной защиты Кайя Ива в четверг внесла в правительство Эстонии предложение объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также выплачиваемые по ним пособия, в один отпуск и в одно пособие, из которых мать единолично смогла бы использовать два месяца и отец — один месяц, а остальное время родители могли использовать одновременно, либо распределив нагрузку между собой.
Трое военнослужащих турецкой армии погибли и еще 11 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного на севере Сирии российскими бомбардировщиками.
Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндия подозревает, что Российская Федерация стала в Финляндии жертвой крупного мошенничества.
Глава министерства юстиции Румынии Флорин Иордаке покинул свой пост после многотысячных акций протеста, продолжавшихся более недели по всей стране. Граждане выступили против его предложения – отменить уголовное наказание для некрупных коррупционеров.
Налогово-таможенный департамент (MTA) на этой и следующей неделе направит 302 984 лицам в общей сложности 371 008 платежных извещений.
Стена из пуленепробиваемого стекла может быть установлена уже осенью этого года вокруг Эйфелевой башни в Париже.
Председатель Партии реформ Ханно Певкур в пятницу предложит правлению партии назначить генеральным секретарем реформистов Тыниса Кыйва.
Президент Керсти Кальюлайд вручит накануне празднования 99-й годовщины Эстонской республики 113 орденов и медалей за особые заслуги. Нарвский журналист Сергей Степанов не верит, что в стране не нашлось достойных государственной награды представителей русскоязычной общины. Это говорит о том, что государство не хочет замечать треть населения страны.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко за граффити, нанесенное на стену у посольства Германии на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко объявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.
Бывший директор президентской канцелярии Сийм Райе, который сейчас руководит Департаментом охраны памятников истории и культуры, считает, что в Кадриорге необдуманно приняли решение отказаться от реновации усадебного комплекса "Либерти" в Рокка-аль-Маре.
Чемпионат Европы по керлингу 2018 года пройдет в Эстонии на столичной ледовой арене "Тондираба". Соревнования продлятся с 16 по 24 ноября.
Взрыв произошел на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. Сообщается, что несколько человек получили легкие отравления. Как заявляют местные власти, угрозы выброса радиоактивных веществ нет и экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится.
Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду, 9 февраля, правительство Эстонии договорилось, что сделает предложения об объединении всем самоуправлениям, которые не выполнили требования административной реформы о минимальном числе жителей в 5000 человек. В том числе правительство предложит городу Нарва-Йыэсуу (Вайвараская волость и Нарва-Йыэсуу) объединиться с Силламяэ.
В четверг, 9 февраля, правительство одобрило предложение Эстонского совета по спорту и присудило государственные премии за дело всей жизни в области спорта тренеру по плаванию, спортивному педагогу и ученому, занимающемуся развитием олимпийского движения, Рейну Хальянду, а также велосипедисту, тренеру по велоспорту и популяризатору велосипедного спорта Рейну Кирсипуу.
С момента восстановления независимости Эстонии все бывшие премьер-министры и председатели Рийгикогу были награждены Орденом Государственного герба II степени. В этом году по указу президента Керсти Кальюлайд эта награда была присуждена и бывшему премьер-министру Таави Рыйвасу.
Газета Financial Times взяла интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, основной темой стала безопасность региона. В числе прочего издание обратило внимание на то обстоятельство, что недавно в страну прибыло новое американское подразделение вместе с танками и бронемашинами.
На своем заседании в четверг, 9 февраля, правительство Эстонии утвердило лауреатов государственных премий в области культуры.
Вчера в Рийгикогу прошло первое чтение поправок к законам о работе с молодежью, образовании и школах по интересам, на основании которых будет создана система дополнительной поддержки внеклассной деятельности.
На своем заседании в четверг, 9 февраля, правительство Эстонской Республики утвердило Меэлиса Виркебау в должности государственного примирителя.
В январе 2017 года контейнерный терминал Transiidikeskuse AS в Мууга обработал 18 878 TEU (TEU – это условная единица измерения, равная 20 футам) грузов, что на 25,3% больше, чем за тот же период 2016 года. Если сравнивать два этих периода, то тоннаж грузов, перевозимых в контейнерах, увеличился на 19,8%.
Осенью в порту Мууга Vopak E.O.S. начнет строить терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал).
Вице-спикер Рийгикогу, экс-премьер министр Таави Рыйвас считает, что выгодное отличие Эстонии от многих государств - это умение смело менять устоявшиеся процессы.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила представить к государственным наградам и эстонскую четверку гребцов, которая в минувшем году выиграла чемпионат Европы и завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Бразилии. Один из членов команды - Андрей Ямся - на торжественную церемонию вручения орденов приехать не сможет.
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