Актуальная камера 30.12.2016 (20:00)

В пятницу, 30 января, в 12:35 на железнодорожный вокзал в Таллинн прибыл поезд из Москвы, который привез российских туристов в Эстонию на празднование Нового года.
В пятницу, 30 декабря, действующий чемпион Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" в матче национального первенства с большим трудом одолел команду Таллиннского технического университета - 89:84 (30:29, 25:22, 22:18, 16:11).
По оценке Министерства финансов, Департамент шоссейных дорог должен вернуть ЕС более одного миллиона евро, поскольку департамент неправильно выбрал тип конкурса госпоставки на строительство первого этапа объездной дороги вокруг Тарту. Такая же ситуация возможна и с участком дороги Кейла-Палдиски.
Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание Politico.
Власти Мали отправили обратно во Францию двух человек, которых местные миграционные власти депортировали, как они полагали, на родину.
Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу, который завершился в Дохе (Катар).
Нападающий Тармо Неэмело продлил контракт с таллиннским футбольным клубом "Нымме Калью" еще на один год.
Сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро 29-летний Сержиу Гомес Морейра Филью сознался в соучастии в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Об этом сообщил журнал Veja.
Президент, премьер-министр и министр иностранных дел России направили поздравления эстонским коллегам по случаю Рождества и пожелания успешного Нового года, сообщило посольство РФ в Таллинне.
Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти, заявила британская полиция.
Международная федерация лыжных гонок (FIS) отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований, сообщает пресс-служба организации.
Посольство России в Эстонии открыло прием заявок на обучение в России в 2017/2018 учебном году за счет федерального бюджета, сообщил в пятницу BNS пресс-атташе посольства Денис Мосюков.
По словам депутата Европейского парламента Яны Тоом, заключенное при посредничестве России и Турции перемирие в Сирии на этот раз имеет больше шансов на успех в связи с намечающимся улучшением отношений между Сирией и Турцией.
Партийные успехи центристов и консерваторов, Топ-5 уголовных дел с участием политиков, "Найди свою любовь" в Рийгикогу и ставшие отцами государственные мужи - читайте обзор политической жизни Эстонии за год на портале rus.err.ee.
Муниципальные служащие в Калининграде теперь не смогут пользоваться иностранными интернет-сервисами Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронной почтой Gmail, Yahoo, Hotmail и т.п. на рабочем месте. Эту информацию, распространенную в пятницу СМИ, ТАСС подтвердили в пресс-службе администрации города.
По мнению большинства ведущих экономистов, опрошенных финским изданием Helsingin Sanomat, от перехода на евро в начале 2002 года экономика Финляндии скорее проиграла, чем выиграла, хотя предвидеть такие результаты от введения единой валюты 15 лет назад было сложно.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер представит обещанный новым правительством в коалиционном соглашении план усиления внешнеполитической службы страны в марте 2017 года, при этом он обещает основное внимание уделить кадровому вопросу.
Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.
В пятницу, 30 декабря, стал известен календарь игр мужской сборной Эстонии по волейболу на чемпионате Европы, который пройдет в Польше в 2017 году.
В январе в Эстонии начнет работать Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), призванный поддержать Министерство обороны и Силы обороны в проведении государственных тендеров, а также в управлении недвижимостью.
Наиболее серьезный потенциальный риск для банковской системы Эстонии несет внешняя экономическая среда, в первую очередь, быстрый рост кредитов и цен на недвижимость в Северных странах, утверждают аналитики Финансовой инспекции Эстонии.
В Тарту завершается традиционный предновогодний футбольный турнир. В пятницу днем определился чемпион среди женских команд высшей лиги чемпионата Эстонии.
Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью Би-би-си предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. Он опасается, что мир не сможет достаточно быстро отреагировать на эту ситуацию, которая может обернуться трагедией.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США на волне усиливающегося в развитых странах полулизма создает условия для пересмотра целей и методов американской политики в вопросах международной торговли и глобализации, а также в выстраивании отношений с другими мировыми державами. Ключевыми направлениями деятельности новой американской администрации станет защита материального производства в национальной экономике и возврат к балансу сил в мировой политике как основному инструменту для обеспечения американских интересов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.
Перенесенная на начало января приемка строящегося на польской судоверфи Remontowa парома Tõll состоится в первой неделе января. И уже во второй половине января новый паром может выйти на линию между материком и островами.
В субботу, 31 декабря, завершается рождественская акция Центра управления государственным лесом (RMK) под названием "Найди в лесу свою рождественскую ель".
Самоуправления Кивиыли и Сонда в четверг подписали соглашение об объединении.
Мэрия Пярну решила премировать главную волейбольную команду города, которая накануне стала обладателем Кубка Эстонии.
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