Актуальная камера 20.01.2017 (18:00)

В деревне Хелленурме Валгаского уезда в пятницу утром начался пожар в старом здании усадьбы с шестью квартирами. Жильцам четырех квартир удалось вовремя выбраться из горящего здания, но позднее спасатели обнаружили тело одного погибшего.
По традиции, 19 января, в Нарвском замке прошло мероприятие награждения лучших спортсменов, их наставников, спортивных клубов и общественных организаций.
В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены восемь живых людей.
Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в пятницу в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира. Лучший из эстонских спортсменов - Рене Захкна - показал 60-й результат.
По словам министра социальной защиты Кайи Ива (IRL), утверждение, что при определении размера пенсии зарплата больше не будет учитываться, неверное. Она также отметила, что если бы в Эстонии и дальше действовала нынешняя пенсионная система, то многие будущие пенсионеры вынуждены были бы ходатайствовать о социальных пособиях.
В пятницу, 20 января, Русский театр представит публике премьеру. На малой сцене будет сыгран спектакль по произведению Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание". Режиссер спектакля и художественный руководитель театра Игорь Лысов рассказал о своем понимании творчества великого русского писателя.
Поскольку фирма Levira больше не хочет заниматься организацией туристических услуг на Таллиннской телебашне, то телебашня, по мнению министра культуры Индрека Саара, могла бы перейти в собственность предприятия Riigi Kinnisvara AS (RKAS), а оператором услуг мог бы стать исторический музей.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу направила поздравления 45-му президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с его вступлением в должность.
Муниципальные выборы не за горами, Райнер Вакра собирает камни в керлинге, Евгений Осиновский занимается словообразованием, а Ханно Певкур проводит "носочную" революцию - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
В Нарве рассчитывают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа прекратится противостояние России и Соединенных Штатов Америки, пишет нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев.
Выбор британского правительства признать брексит правильным решением и оформить его как полное освобождение от влияния структур Европейского союза на свою политику стал фундаментальным разворотом полувековой политики Великобритании, не последнюю роль в котором сыграл прогноз грядущих изменений в мире в связи с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа.
Один из создателей нынешней пенсионной системы ученый-социолог Лаури Леппик считает, что намерения эстонского правительства реформировать первую ступень пенсионной системы направлены на то, чтобы избежать большой разницы между доходами будущих пенсионеров.
Специалисты Samsung раскрыли причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в корпорации.
В предстоящем 24 февраля в Таллинне параде в честь 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики примут участие более тысячи эстонских военнослужащих и представители союзников.
Уполномоченная по вопросам равноправия Лийза Пакоста получила жалобу от женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, которой банк не согласился выдать жилищный кредит на тех же условиях, что и остальным, указав на то обстоятельство, что после окончания выплаты родительской зарплаты в Эстонии детям не обеспечено место в детском саду и родитель может испытывать финансовые затруднения. Уполномоченная признала, что факты обосновывают позицию банка, а дискриминируют матерей, скорее, местные самоуправления, которые не могут обеспечить их малышам место в детском саду.
Вируский уездный суд 19 января признал 56-летнего жителя Кохтла-Ярве Михаила Ширяева виновным в попытке убийства и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Поводом напасть на малознакомого человека послужило отсутствие работы и финансовые трудности. Во время нападения отчавшийся безработный был трезв.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против установки памятника президенту Эстонской Республики в межвоенный период Константину Пятсу, считая установленный им авторитарный строй частично ответственным за утрату независимости Эстонии в 1940 году.
В Нарве 21 января заработает программа SPIN, в рамках которой в городе начнутся занятия по футболу для детей в возрасте 10-13 лет. Особенность этой программы в том, что во время занятий спортом у детей будут развивать социальные навыки общения, разрешения конфликтных ситуаций, работы в команде.
В рамках проекта финансирования строительства или капитального ремонта школ Министерство образования из 55 млн евро выделит трем самоуправлениям Ида-Вирумаа - Йыхви, Азери и Нарве - более семи миллионов. В Нарве планируется построить новое здание для основной эстонской школы.
По мнению спикера Рийгикогу, соцдема Эйки Нестора, взятый правительством курс на отмену зависимости размера пенсии от размера зарплаты является правильным.
Мексика экстрадировала одного из самых известных наркобаронов Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка (El Chapo) в США, где он обвиняется в контрабанде крупных партий наркотиков и убийстве. Эту информацию подтвердили власти Мексики.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) разрушили фасад Римского театра в Пальмире.
Из-за сильного похолодания, усиления ветра и снегопадов на всей территории Испании за исключением Канарских островов на этой неделе был введен режим ЧП.
Салон красоты Delavue в Таллинне завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист "диагностирует" у них серьезные проблемы с кожей, однако предлагает решить проблему с помощью дорогостоящих процедур, на которые можно оформить рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.
Голливудские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало приняли участие в демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Инаугурация 45-го президента США республиканца Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса состоится в пятницу, 20 января, в Вашингтоне. Они принесут присягу на верность Конституции и стране.
Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна. По меньшей мере три человека погибли и 20 получили ранения. Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом.
Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.
Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны.
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