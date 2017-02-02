Актуальная камера 02.02.2017 (20:00)

В ближайшие сутки не обойдется без осадков, а дороги кое-где покроются небольшой коркой льда, передает "Актуальная камера".
Гандбольный клуб "Кехра" вышел в лидеры мужского чемпионата Эстонии. Это случилось после победы команды над своим конкурентом в борьбе за золото клубом "Пыльва", передает "Актуальная камера".
В Таллинне стартовал один из крупнейших в мире турниров велосипедистов ВМХ и скейтбордистов Simple Session, передает "Актуальная камера".
Для проведения намеченного на 26 февраля 44-го Тартуского марафона требуется, чтобы снежный покров достиг по крайней мере толщины в 15 см, сказал директор марафона Индрек Кельк.
Айдуский водно-спортивный центр - один из самых интересных туристических объектов Ида-Вирумаа - остро нуждается в инвестициях и обустройстве. Почему центру пока не удалось стать магнитом для спортсменов и туристов и каким путем пойдет его развитие, выясняла "Актуальная камера".
Rail Baltic стремительно набирает обороты. Во вторник между странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой, был подписан договор о строительстве железной дороги. Несмотря на протесты жителей Эстонии, петицию, которую подписали 3000 человек и разговоры о наличии неких секретных документов, проект Rail Baltic продолжает развиваться. Передача "Инсайт" постаралась выяснить, на самом ли деле поезд Rail Baltic уже не остановить.
По всей стране отмечали 97-ю годовщину заключения Тартуского мира. В Тарту торжественный акт прошёл у Гимназии Яана Поска, в здании которой и был подписан исторический документ, передает "Актуальная камера".
В Эстонии зарегистрировано около 9 тысяч детей с ограниченными возможностями. Многие из них могут жить полноценной жизнью, если вовремя и в полном объёме будут получать реабилитационные услуги. Государство на эти цели ежегодно выделяет 1395 евро на человека. Сюда входят занятия у логопеда, психолога, физиотерапевта, социального работника — полный спектр услуг. Однако использовать эту сумму по максимуму мало кому удаётся. В чем проблема, специально для передачи "Инсайт" выяснила Евгения Волохонская.
Первый шаг в этом направлении уже сделан - подписан протокол с российской фирмой. О том, когда проект будет воплощен в жизнь, рассказывает "Актуальная камера".
Вечером в четверг, 2 февраля, возникли перебои при карточных платежах, проводимых через терминалы оператора Nets Estonia.
Художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов принял решение уйти из театра. Поводом послужило решение администрации не продлевать с худруком договор, который заканчивается в сентябре, а объявить конкурс по поиску нового художественного руководителя.
В расположенной в таллиннском квартале Ротерманни гостинице Metropol произошла стрельба, в результате которой был ранен человек.
Навязчивое преследование скоро будет наказываться в уголовном порядке - за так называемый сталкинг можно будет отправиться за решетку на год. Таким образом Эстония приводит законы в соответствие со Стамбульской конвенцией, к которой присоединилась ещё в 2014 году. Будет криминализована также покупка секс-услуг у жертв торговли людьми и принуждение к браку, передает "Актуальная камера".
В четверг, 2 февраля, в высшей лиге чемпионата Эстонии по гандболу среди мужчин состоялся один матч.
Уездные старейшины предлагают Министерству экономики запустить бесплатный общественный транспорт в уездах уже с 1 мая этого года. Готовы ли пойти на это в ведомстве и во сколько может обойтись услуга для госказны - в материале "Актуальной камеры".
Февраль станет в Эстонии месяцем троп здоровья "Во имя здоровой республики!" – акция призвана побудить жителей страны чаще заниматься активным отдыхом на тропах здоровья.
В четверг, 2 февраля, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили стоимость бензина и дизельного топлива.
Эстония вводит акциз на продукцию для электронных сигарет. Со следующего года к стоимости любой жидкости объемом в 10 миллилитров добавится акциз размером в два евро. Продавцы и пользователи электронных сигарет предупреждают политиков: часть рынка может уйти в тень, а покупатель - устремиться в соседнюю Латвию, где акциз в разы ниже, передает "Актуальная камера".
Государственный примиритель в четверг принял решение о прекращении переговоров о новом коллективном договоре в секторе здравоохранения, заключения договора не достигнуто.
Три сезона выступавший за баскетбольную команду "Авис" из Рапла 20-летний Карл-Йохан Липс продолжит карьеру в раквереском "Тарвасе".
Если председатель совета Русского театра Яак Аллик не считает, что уход Игоря Лысова с поста художественного руководителя станет для учреждения катастрофой, то у театрального критика Бориса Туха противоположное на этот счет мнение.
Большинство пользующихся в эстонских магазинах кассами самообслуживания клиентов являются честными покупателями. Случаи мошенничества происходят редко, утверждают представители торговых сетей.
В Нарве задержали двух магазинных воров. Один украл продукты, другой - алкоголь. Мужчины ранее уже привлекались к ответственности за воровство.
В четверг, 2 февраля, женская сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) провела в итальянском Челано свой второй матч отборочного турнира чемпионата мира в III европейской подгруппе.
Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним". "Белую книгу" - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй. В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе "брексита".
Председатель Центристской партии Юри Ратас считает, что в прошлом многолетний лидер крупнейшей политической силы страны Эдгар Сависаар мог бы подготовить труд по истории Народного фронта и самой Центристской партии.
Расположенные в Таллинне Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия после смены правительства сделали еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.
В пятницу, 3 февраля, официально будет объявлен конкурс на замещение должности художественного директора Русского театра Эстонии.
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