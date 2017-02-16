Актуальная камера 16.02.2017 (20:00)

На прошлой неделе Эстонию вновь сотрясла новость о появлении телефонных мошенников. Суть в том, что неизвестные звонят людям и предлагают возможность заработать большие деньги. Всё что нужно — это небольшое вложение в биржевую игру. После этого мошенники пропадают, а жертва остаётся ни с чем. В распоряжении программы "Инсайт" оказалась запись Скайп-беседы с предполагаемым мошенником.