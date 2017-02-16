Актуальная камера 16.02.2017 (20:00)

Несколько лет назад от популярного в Эстонии интернет-сообщества EZ-дуны откололась обособленная группа - "СтопСубарик". Она посвящена похождениям одного единственного автомобиля, голубого Subaru Impreza или "Субарика". Многие пользователи считают эту машину воплощением абсолютного зла на дороге: неправильная парковка, нарушение правил и опасные маневры. Фотографии и видео публикуют почти каждый день.
В последние недели в двух столичных бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Ласнамяэ и Мустамяэ выстраиваются очереди из ходатайствующих о смене документов.
Специальная комиссия, состоящая из коалиционных политиков, предложила правительству перевести Академию МВД из Таллинна в Нарву.
Более ста тысяч евро на зарплаты дизайнерам, отсутствие исследований, провал в руководстве командой. Программа "Инсайт" выяснила, как на самом деле создавалась обновлённая концепция бренда Эстонии.
На прошлой неделе Эстонию вновь сотрясла новость о появлении телефонных мошенников. Суть в том, что неизвестные звонят людям и предлагают возможность заработать большие деньги. Всё что нужно — это небольшое вложение в биржевую игру. После этого мошенники пропадают, а жертва остаётся ни с чем. В распоряжении программы "Инсайт" оказалась запись Скайп-беседы с предполагаемым мошенником.
Растущая налоговая нагрузка в Эстонии не привлечет в страну инвесторов и ограничит возможности роста предприятий, считают эксперты из числа предпринимателей, принявшие участие в конференции по проблемам налогообложения, организованной фирмой FinanceEstonia.
Действие новой эстонской кинокартины "Герои" (Sangarid) происходит в 80-е годы прошлого века, когда трое ребят прорвались через "железный занавес" на запад в надежде зажить красивой жизнью, но очутившись в другой стране поняли, что являются обычными эмигрантами.
На базе эстонских университетов и больниц будет осуществляться проверка, разработка и клинические исследования лекарств от рака для их последующего производства в Уганде.
35-летний биатлонист сборной США Лоуэлл Бэйли одержал сенсационную победу на чемпионате мира по биатлону в Австрии, завоевав золотую медаль в мужской индивидуальной гонке на 20 км, которая стала первой подобной наградой в истории американского биатлона.
Один из ведущих в мире изготовителей рыболовного снаряжения, финская компания Rapala намерена сосредоточить производство приманок в России и Эстонии.
По данным госкомпании Elering, в январе больше всего дотации на производство энергии из возобновляемых источников получила компания Fortum - 1,7 млн евро, далее следует Eesti Energia - 1,3 млн евро.
Президент России Владимир Путин считает, что своими действиями НАТО провоцирует РФ и пытается втянуть ее в конфронтацию.
Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом стремится найти новое взаимопонимание с Россией, но настаивает на выполнении Москвой минских договоренностей, направленных на урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По меньшей мере 72 человека погибли, еще 200 пострадали в результате теракта в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана.
Как минимум 48 человек убиты при взрыве заминированного автомобиля районе Байя на юге Багдада, сообщают источники в правоохранительных органах и медицинских службах города. Как минимум 50 человек получили ранения.
Судебный процесс по делу бывшего председателя Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, начался в четверг, 16 февраля, в Харьюском уездном суде с предварительного заседания. Рассмотрение же дела по существу начнется в июне.
В Рийгикогу завершилось первое чтение представленного правительством проекта постановления "Основ политики в области климата до 2050 года", согласно которому выбросы СО2 в стране должны быть уменьшены почти на 80%.
Европейский парламент одобрил постановление об усилении контроля на внешних границах Европейского союза для борьбы с террористической угрозой в Европе и более эффективного выявления лиц из числа граждан ЕС, которые выезжают в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил правительству план разработки системы поддержки для неактивной молодежи, цель которой – сократить число молодежи, которая не работает и не учится.
Правительство Финляндии намерено повысить готовность Сил обороны страны действовать в изменившейся военной обстановке на соседних с Финляндией территориях и предлагает со следующего года выделять дополнительные 55 млн евро ежегодно на эти цели.
По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, агрессивные действия России и терроризм являются главными угрозами для НАТО, и США на данном этапе готовы только к политическим контактам с Москвой.
Волостное собрание Йыхви 21 февраля будет утверждать список кандидатов на звание почетного гражданина. В списке кандидатов пять имен, среди которых есть местный предприниматель и депутат волостного собрания Вячеслав Шлык. Его кандидатуру предложили коллеги депутаты.
Совет Eesti Post выбрал новым председателем правления предприятия Йоона Салувеэр, который возглавит государственную фирму с 1 мая 2017 года.
Департамент полиции и погранохраны намерен закупить электрошокеры. Электрошоковые пистолеты до этого времени имелись только в спецподразделении полиции. В будущем ими планируется оснастить все патрули.
Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий возможность исключения из списка аккредитованных для работы с российскими стратегическими госкомпаниям тех банков-нерезидентов, страны которых недружественны по отношению к России.
Согласно рапорту Etlatio финского института деловой жизни, главный конкурент Финляндии за инвестиции в промышленность - это Эстония.
Государственная канцелярия на период председательства Эстонии в Совете Европейского союза арендует за миллион евро 65 автомобилей представительского класса марки BMW для обслуживания прибывающих на мероприятия глав правительств и министров стран-членов ЕС.
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, комментируя недавнюю статью Newsweek на тему слежки, что речь идет об осознанно распространенной дезинформацией. Бывший глава КаПо Райво Аэг также сомневается в достоверности утверждений.
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