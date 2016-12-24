Актуальная камера 24.12.2016 (20:00)

По словам советника по вопросам культуры посольства Эстонии в Москве Димитрия Миронова, эстонской культуре за последние два года удалось охватить практически всю Россию - выступление пианистов, участие в кинофестивале в Калининграде, Фестиваль эстонской культуры в Чебоксарах, турне экспозиции эстонских художников-иллюстраторов. Самым же масштабным событием Миронов в интервью порталу rus.err.ee назвал Декаду эстонской культуры.