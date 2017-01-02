Актуальная камера 02.01.2017 (20:00)

Хроническое недофинансирование здравоохранения привело к падению качества и доступности как плановой, так и неотложной медицинской помощи до критического уровня, поэтому многие пациенты просто не успевают попасть вовремя на прием к врачу, уверены эстонские профессиональные ассоциации врачей. По их оценке, если не предпринять срочных мер, то в 2017 году ситуация продолжит ухудшаться.