Актуальная камера 02.01.2017 (20:00)

Запланировавшие объединение волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу не смогли набрать необходимые для создания единого самоуправления 5000 жителей.
В понедельник, 2 января, Константин Васильев стал обладателем приза "Серебряный мяч", который каждый год вручают автору самого красивого гола за сборную Эстонии по футболу.
Столичный Горхолл может стать лучшим местом для строительства международного конференц-зала, необходимого государству. К такому выводу пришли аналитики и эксперты. Стоимость комплекса может превысить 36 миллионов евро.
Папа римский Франциск призвал епископов по всему миру придерживаться политики нулевой терпимости по отношению к духовенству, допускающему сексуальное насилие над детьми. Понтифик также попросил прощения за "позорящий нас грех".
Кандидат в председатели Партии реформ Ханно Певкур в интервью передаче "ТВой вечер", выходящей на телеканале ETV+, выразил надежду, что в 2017 году реформисты будут больше общаться с русскоязычными жителями Эстонии.
На границе между Финляндией и Россией российские пограничники не пропустили несколько рейсовых автобусов Lux Ekspress, направлявшихся из Хельсинки в Петербург. По предварительной информации, причина задержки - неожиданное прекращение лицензии на международные перевозки. Руководство компании пытается разобраться в ситуации.
На выезде из России в Эстонии, в приграничном Ивангороде, образовалась пробка из автомобилей. Более тысячи российских туристов, желающие попасть на праздники в Эстонию, вынуждены простаивать на границе.
Польская прокуратура обвинила тунисца в убийстве молодого человека в городе Элк на северо-востоке страны. Убийство спровоцировало направленные против иммигрантов беспорядки, в которых участвовали десятки местных жителей.
Эстония направит фонду UNICEF 110 000 eвро из предусмотренных в бюджете МИД Эстонии сумм на гуманитарные цели и развитие, говорится в регистре документов МИДа.
Космос все больше и больше притягивает внимание землян. Европейское космическое агенство запустит проект "Хеопс" по поиску экзопланет, аналогичной миссией займется в новом году и НАСА. Американцы и европейцы продолжат изучать планеты солнечной системы, а китайцы планируют освоить Луну.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани по финансовым причинам.
Хроническое недофинансирование здравоохранения привело к падению качества и доступности как плановой, так и неотложной медицинской помощи до критического уровня, поэтому многие пациенты просто не успевают попасть вовремя на прием к врачу, уверены эстонские профессиональные ассоциации врачей. По их оценке, если не предпринять срочных мер, то в 2017 году ситуация продолжит ухудшаться.
Двое водителей, пойманные в ходе полицейского рейда "Дуют все" привлечены к уголовной ответственности. Всего в ходе рейда были задержаны 16 водителей, в которых были обнаружены признаки алкогольного опьянения.
В понедельник, 2 января, "Ливерпуль", за который выступает капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, в матче английской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Сандерлендом" - 2:2.
На западе Австралии в городе Перт трое граждан Эстонии попали в ДТП. Один молодой человек, находившийся в машине, погиб.
Голландец Арно Пайперс, трижды с 2001 по 2003 год приводивший "Флору" к чемпионскому титулу, вернулся на пост главного тренера таллиннского футбольного клуба.
С 1 января Эстония в течение года будет возглавлять сотрудничество Балтийских стран. Одна из главных тем сотрудничества, озвученная министром иностранных дел страны Свеном Миксером, оборона и безопасность.
В воскресенье, 1 января, на 84-м году жизни скончался эстонский легендарный яхтсмен Александр Чучелов, завоевавший серебряную медаль в классе "Финн" на Олимпиаде-1960 в Риме.
Начавшийся снегопад может привести к ухудшению дорожных условий к вечеру понедельника.
Старейшина Пылваского уезда Игорь Таро внесет предложение образовать волость Сетомаа путем принудительного слияния волостей Микитамяэ, Вярска и Меремяэ, а также деревней сету в волости Миссо.
Центральный союз работодателей Эстонии направил четырем министерствам список из 24 предложений, призванных устранить препятствия на пути вербовки и обустройства в Эстонии работников из других стран.
Совет по прессе рассмотрел жалобу депутата Европарламента Яны Тоом и пришел к выводу, что опубликованная в сентябре 2016 года порталом Delfi статья нарушила общепринятые стандарты журналистики.
Международная федерация футбола (ФИФА) выдала лицензии 16 эстонским судьям.
Не менее четырех человек погибли в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо. Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля. Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал "последствия" для пользователей социальных сетей, которые размещали сообщения в поддержку террора.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт добилась небольшого прогресса в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В основной раунд теннисного турнира в Бангкоке пробился первая ракетка Эстонии Юрген Зопп (ATP, 332). Следующим его соперником станет 32-летний серб Янко Типсаревич (ATP, 144), который не так давно был в десятке лучших теннисистов мира.
С 1 февраля Лыунаскую префектуру возглавит нынешний руководитель Идаской префектуры Валло Коппель, а его место займет глава криминального бюро Тарво Крууп. Нынешний Лыунаский префект Тармо Кохв будет выполнять роль офицера связи в общении с латвийскими и литовскими коллегами.
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