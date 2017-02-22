Актуальная камера 22.02.2017 (18:00)

Масленичные гулянья пройдут 25 февраля в парке Паэ в Ласнамяэ, на Таллиннском ипподроме, в Эстонском музее под открытым небом и в мызе Керну, 26 февраля празднование продолжится в Маарду, 28 февраля эстонская Масленица будет отмечаться в центре под открытым небом Ванамыйза, а также в районах Таллинна Мустамяэ и Кристийне. В Ида-Вирумаа праздник пройдет 25 февраля в Кохтла-Ярве, 26 февраля в Нарве и Силламяэ.