Актуальная камера 22.02.2017 (18:00)

Эстонское телерадиовещание (ERR) в среду, 22 февраля, торжественно открыло Дом новостей на улице Крейцвальди.
В Киеве проходит "Марш национального достоинства" при участии нескольких праворадикальных группировок.
Во время парада Сил обороны в годовщину независимости Эстонской Республики в регионе проведения парада полеты беспилотных воздушных средств будут запрещены.
Соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке, одобренное Рийгикогу, позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.
По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, населению, по всей видимости, недостаточно разъясняют, что люди никогда не равны по своим доходам и к такому равенству в принципе не нужно стремиться.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в российских вооруженных силах созданы войска информационных операций.
28 депутатов Рийгикогу создали депутатскую группу в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки. Председателем группы был избран Кристен Михал, а заместителем председателя – Йоко Алендер. Цель депутатской группы – поддерживать создание постоянного соединения между Эстонией и Финляндией и привлекать внимание к этой теме.
"Левадия", занявшая второе место в минувшем чемпионате Эстонии по футболу, подписала контракты с центральным защитником Игорем Дударевым на три года и полузащитником Святославом Яковлевым - на два.
Дмитрий Федоткин и Петр Александров, молодые нарвские кинодокументалисты, пока еще находящиеся в статусе любителей, создали новый видеосюжет о Нарве. Это историческая зарисовка, главным героем которой стал Нарвский железнодорожный вокзал. Таким образом творческий дуэт продолжил исторический цикл "Неизвестная Нарва".
Евродепутат Яна Тоом была бы согласна стать центристским кандидатом в мэры Таллинна, но сомневается, что партия выдвинет ее кандидатуру.
Совет Фонда развития предпринимательства (EAS) выбрал новым председателем правления Ало Иваска. В должность он вступит 20 марта.
Академия МВД в честь 99-й годовщины Эстонской Республики провела традиционное построение кадетов в таллиннском учебном комплексе.
В Таллинн во вторник прибыл ракетный крейсер ВМС США USS Hue City.
Министр окружающей среды Марко Померанц планирует со следующего сезона ввести дневной лимит любительской рыбной ловли, чтобы прекратить "черную" торговлю рыбой, пишет газета Pärnu Postimees.
Силламяэский "Калев", занявший пятое место в чемпионате Эстонии-2016 по футболу, в большей степени определился с составом на новый сезон.
Исполняющая обязанности директора Департамента архитектуры и планирования Нарвы Наталья Шибалова с 28 февраля уходит с руководящей должности по собственному желанию. Заявление на имя мэра города она написала в конце января.
Шведская полиция начала расследование после массовых беспорядков в районе столицы, где живут преимущественно мигранты.
Сильный ветер ухудшил ледовые условия в канале Руккираху, поэтому движение паромов между материком и островом Хийумаа приостановлено, сообщили в компании TS Laevad в среду.
Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас признал, что не знает, по каким причинам доменные имена городских инфоканалов Pealinn и "Столица" принадлежат Центристской партии.
Председатель Ласнамяэского отделения Центристской партии Ольга Иванова заявила, что предложила кандидатуру Эдгара Сависаара на первое место в избирательном списке центристов в Ласнамяэ на столичных муниципальных выборах по его собственному желанию.
Масленичные гулянья пройдут 25 февраля в парке Паэ в Ласнамяэ, на Таллиннском ипподроме, в Эстонском музее под открытым небом и в мызе Керну, 26 февраля празднование продолжится в Маарду, 28 февраля эстонская Масленица будет отмечаться в центре под открытым небом Ванамыйза, а также в районах Таллинна Мустамяэ и Кристийне. В Ида-Вирумаа праздник пройдет 25 февраля в Кохтла-Ярве, 26 февраля в Нарве и Силламяэ.
В среду, 22 февраля, из-за технических неполадок некоторые порталы государственных электронных услуг с 10:20 до 12:02 были недоступны пользователям.
Таллиннский окружной суд в среду признал виновным волостного старейшину Ныва Дейва Рахумяги, которого прокуратура обвиняет в злоупотреблении служебной машиной и причинении волости денежного ущерба.
Президиум Верховного суда России отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий.
Таллиннский баскетбольный клуб "Калев/Крамо" остается без разыгрывающего. Американец Демонте Харпер с большой вероятностью заключит контракт с санкт-петербургсикми "Зенитом".
Департамент статистики дополнил приложение о популярных в Эстонии именах данными за прошлый год. Сайт был открыт в преддверии Дня матери в 2016 году.
Прокурор потребовал длительных сроков тюремного заключения для двух мужчин, обвиняемых в жестком убийстве мужчины, которое произошло летом прошлого года в столичном районе Мустамяэ.
Евросоюз и МВД инвестируют в третий этап развития системы e-politsei почти 1,8 млн евро. Бюджет третьего этапа проекта – 1 797 085 евро, из которых 1 347 814 евро покроют из фонда внутренней безопасности ЕС, а оставшуюся часть – из госбюджета.
В передаче "Кофе+" советник МИД Эстонии по связям с общественностью Сандра Камилова призвала как граждан, так и других жителей Эстонии регистрировать свои путешествия не только в экзотические страны, но и в Европу, так как события последних лет показали, что несчастья могут случиться и там. Также она отметила, что для регистрации не обязательно обращаться в консульство, а можно сделать это на интернет-странице или в мобильном приложении.
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