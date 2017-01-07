Актуальная камера 07.01.2017 (20:00)

В новом году любителей кино ждет много долгожданных премьер и продолжение историй с полюбившимися героями. Специалист по маркетингу и продажам Kosmos IMAX Каирика Кулласаар рассказала rus.err.ee о самых ожидаемых кинофанатами фильмах и о том, когда их можно увидеть в Эстонии.