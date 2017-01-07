Актуальная камера 07.01.2017 (20:00)

В Эстонии морозы отступают. На западном побережье в воскресенье до +2, передает "Актуальная камера".
В Старом Таллинне открылась выставка работ Владислава Станишевского – "Код художника". В этом году автору исполнилось бы 70 лет.
Французы Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер выиграли гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Единственный представитель Эстонии в сегодняшних соревнованиях – Калев Эрмитс – выступил неудачно и занял лишь 52-е место, передает "Актуальная камера".
Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли по всей Эстонии, главное из них минувшей ночью собрало в столичный собор Александра Невского сотни верующих. И сегодняшним утром храм с трудом вмещал всех желающих приобщиться к празднованию Рождества, передает "Актуальная камера".
Партия реформ в субботу, 7 января, на съезде в Таллинне выбрала нового председателя – Ханно Певкура.
Аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе. Холоднее всего было в горах Лапландии – на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал -42 градусов.
Лишившаяся своих партнеров по коалиции Партия реформ в дальнейшем должна более эффективно находить себе друзей, с которыми вместе можно было бы развивать государство, заявил в субботу на съезде партии в Таллинне претендент на пост нового лидера организации Ханно Певкур.
Предвыборная кампания велась грязными методами, однако нечистыми руками "чисто" председателя партии не выберешь, сказал во время выступления на съезде Партии реформ претендент на пост председателя Кристен Михал.
Член Партии реформ Рейн Ланг заявил перед съездом партии, что если председателем партии станет Кристен Михал, то в партии ничего не изменится. Ланг не скрывает, что будет голосовать за Ханно Певкура.
Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщило в субботу турецкое агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.
Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило российский след в ноябрьской хакерской атаке на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Десятки людей погибли и получили ранения в субботу, 7 января, в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Аазаз в 7 километрах от турецкой границы.
Работники эстонского отделения банка Nordea провели в субботу пикет перед штаб-квартирой банка в Стокгольме с целью убедить руководство финансового учреждения продолжить переговоры о новом коллективном договоре.
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) пока не запрещает посещение пациентов в стационаре в связи с возросшим числом вирусных заболеваний, однако рекомендует навещать больных только в случае, если посетитель сам здоров.
Полиция Флориды допрашивает мужчину, подозреваемого в стрельбе в аэропорту города Форт-Лодердейл, в результате которой погибли пять человек, еще восемь получили ранения.
Депутат Рийгикогу реформист Юрген Лиги отметил, что внутренние выборы Партии реформ, которые пройдут 7 января, вызывают у него чувство неловкости.
На следующей неделе на островах и западном побережье Эстонии температура воздуха поднимется до плюсовой, будет идти мокрый снег, а на островах снегопады сменятся дождем, сообщили в Институте метеорологии и гидрологии.
В новом году любителей кино ждет много долгожданных премьер и продолжение историй с полюбившимися героями. Специалист по маркетингу и продажам Kosmos IMAX Каирика Кулласаар рассказала rus.err.ee о самых ожидаемых кинофанатами фильмах и о том, когда их можно увидеть в Эстонии.
В пятницу, 6 января, в городе Элва автомобиль сбил 13-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на велосипеде.
В Турции в рамках новой волны массовых чисток после неудавшегося летом путча уволены свыше 6000 госслужащих. Соответствующий декрет издан в пятницу, 6 января, на фоне сохраняющегося в стране режима чрезвычайного положения.
Серверы таллиннской редакции агентства новостей Baltic News Service (BNS) в пятницу во второй половине дня подверглись кибератаке, в связи с чем передача новостей приостановилась почти на 10 часов.
Организаторы ралли-рейда "Дакар" приняли решение отменить 6-й этап гонки, который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км.
С утра в субботу дорожные условия на крупнейших автодорогах Эстонии были хорошими, однако в течение дня снегопад и метель существенно затруднят движение.
В субботу в Эстонии температура воздуха на западе страны от 0 до -5, на востоке от -6 до -12.
Конгресс США в пятницу на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.
В пятницу, 6 января, в матче чемпионата Эстонии по баскетболу, "Таллиннский университет/Калев" на выезде взял верх над ракверским "Тарвасом" - 80:70.
Сейчас в Эсмтонии много заболевших гриппом, но о пике заболеваемости пока говорить рано, так как на следующей неделе закончатся школьные каникулы, и количество заболевших возрастет, сообщила специалист по связям с общественностью департамента здравоохранения Ийрис Салури.
Эстонский мотогонщик Тоомас Трийза показал 47-й результат на четвертом этапе ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Его соотечественник Март Меэру занял 51-е место.
Там нет комментариев. Будьте первым!