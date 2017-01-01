Актуальная камера 01.01.2017 (20:00)

В Йыгевамаа в волости Табивере поздно вечером в воскресенье, 1 января, начался пожар в котельной.
Рейды по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Эстонии намерена провести в понедельник полиция, передали утренние теленовости ETV+.
Запланировавшие объединение волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу не смогли набрать необходимые для создания единого самоуправления 5000 жителей.
Полиция Дании арестовала дочь Чхве Сун Силь, подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе на фоне разворачивающегося коррупционного скандала в азиатской стране.
В ближайшие сутки в Эстонии ожидается похолодание.
Любителей спорта ждет насыщенный год. Одно из его главных событий - футбольный Кубок Конфедераций. А основное внимание эстонских любителей спорта будет приковано к чемпионатам мира по лёгкой атлетике и академической гребле, а также к мужскому чемпионату Европы по волейболу.
В новогоднюю ночь небо над Эстонией озарили вспышки торжественных залпов.
Для эстонской полиции проводы 2016 и встреча 2017 года прошли относительно спокойно.
В воскресенье, 1 января, у подножия обрыва Онтика обнаружили труп мужчины 27 лет.
Как минимум 39 человек погибли и около 70 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Расположенная в Ида-Вируском уезде волость Иллука не планирует ни с кем объединяться и надеется получить у правительства соответствующее разрешение.
В городе Кампинасе на юго-востоке Бразилии вооруженный мужчина пришел на новогоднюю вечеринку и застрелил 12 человек, после чего покончил с собой.
В воскресенье во второй половине дня дорожные условия на основных государственных шоссе Эстонии оставались хорошими, но вечером ситуация может измениться.
В понедельник, 2 января, футбольные журналисты Эстонии подведут итоги выступлений сборной страны в прошлом году, определив автора самого красивого гола, который награждается специальным призом "Серебряный мяч".
Три сенатора США, республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн и представитель демократов Эми Клобушар, заявили, что американские законодатели намерены в начале 2017 года принять новые санкции против России.
Встреча Нового года доставила много хлопот медикам скорой помощи, однако трагических происшествий и тяжелых травм отмечено не было.
Казахстан с 1 января ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в число которых входит и Эстония, а также ОАЭ, Малайзии, Монако и Сингапура.
Жестоко избивший женщину в столичном районе Ласнамяэ осенью 2015 года 40-летний Игорь Кулаков надеется, что Государственный суд сократит назначенный ему в виде наказания за преступление семилетний срок тюремного заключения.
Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км в рамках второго этапа многодневки "Тур де Ски", которая проходит в швейцарском Валь-Мюстере.
Целью совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле теракта было дестабилизировать Турцию и посеять хаос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Депутат Европарламента Яна Тоом подумывает о том, чтобы баллотироваться на местных выборах в Нарве. Однако ее выдвижения в мэры третьего по величине города страны не планируется.
На следующей неделе Харьюский уездный суд проведет предварительное заседание по делу о жестком убийстве мужчины, которое произошло летом прошлого года в столичном районе Мустамяэ.
Не менее 23 человек погибли в Индонезии, после того как на борту парома, доставлявшего туристов на небольшой остров близ Джакарты, начался пожар. 17 человек получили ожоги.
Правительство Финляндии начало новый эксперимент в области социального обеспечения.
Тартуский окружной суд планирует ко второй половине марта вынести новое решение по уголовному делу о коррупции во властных структурах Нарвы. Его главными фигурантами являются депутат Нарвского горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов.
За прошедшие сутки в Эстонии было зарегистрировано два пожара. Один из них произошел в Таллинне, другой - в Пюсси.
Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп пробился в третий раунд квалификации турнира серии ATP Challenger в Бангкоке.
За минувшие сутки на дорогах страны произошло шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, два пешехода и велосипедист.
Смотрите, какими были новогодние салюты в разных городах мира.
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