Актуальная камера 01.01.2017 (20:00)

Любителей спорта ждет насыщенный год. Одно из его главных событий - футбольный Кубок Конфедераций. А основное внимание эстонских любителей спорта будет приковано к чемпионатам мира по лёгкой атлетике и академической гребле, а также к мужскому чемпионату Европы по волейболу.