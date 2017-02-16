Актуальная камера 16.02.2017 (18:00)

По данным госкомпании Elering, в январе больше всего дотации на производство энергии из возобновляемых источников получила компания Fortum - 1,7 млн евро, далее следует Eesti Energia - 1,3 млн евро.
Президент России Владимир Путин считает, что своими действиями НАТО провоцирует РФ и пытается втянуть ее в конфронтацию.
Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом стремится найти новое взаимопонимание с Россией, но настаивает на выполнении Москвой минских договоренностей, направленных на урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По меньшей мере 72 человека погибли, еще 200 пострадали в результате теракта в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана.
Как минимум 48 человек убиты при взрыве заминированного автомобиля районе Байя на юге Багдада, сообщают источники в правоохранительных органах и медицинских службах города. Как минимум 50 человек получили ранения.
Судебный процесс по делу бывшего председателя Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, начался в четверг, 16 февраля, в Харьюском уездном суде с предварительного заседания. Рассмотрение же дела по существу начнется в июне.
В Рийгикогу завершилось первое чтение представленного правительством проекта постановления "Основ политики в области климата до 2050 года", согласно которому выбросы СО2 в стране должны быть уменьшены почти на 80%.
Европейский парламент одобрил постановление об усилении контроля на внешних границах Европейского союза для борьбы с террористической угрозой в Европе и более эффективного выявления лиц из числа граждан ЕС, которые выезжают в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил правительству план разработки системы поддержки для неактивной молодежи, цель которой – сократить число молодежи, которая не работает и не учится.
В последние недели в двух столичных бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Ласнамяэ и Мустамяэ выстраиваются очереди из ходатайствующих о смене документов.
Правительство Финляндии намерено повысить готовность Сил обороны страны действовать в изменившейся военной обстановке на соседних с Финляндией территориях и предлагает со следующего года выделять дополнительные 55 млн евро ежегодно на эти цели.
По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, агрессивные действия России и терроризм являются главными угрозами для НАТО, и США на данном этапе готовы только к политическим контактам с Москвой.
Волостное собрание Йыхви 21 февраля будет утверждать список кандидатов на звание почетного гражданина. В списке кандидатов пять имен, среди которых есть местный предприниматель и депутат волостного собрания Вячеслав Шлык. Его кандидатуру предложили коллеги депутаты.
Совет Eesti Post выбрал новым председателем правления предприятия Йоона Салувеэр, который возглавит государственную фирму с 1 мая 2017 года.
Департамент полиции и погранохраны намерен закупить электрошокеры. Электрошоковые пистолеты до этого времени имелись только в спецподразделении полиции. В будущем ими планируется оснастить все патрули.
Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий возможность исключения из списка аккредитованных для работы с российскими стратегическими госкомпаниям тех банков-нерезидентов, страны которых недружественны по отношению к России.
Согласно рапорту Etlatio финского института деловой жизни, главный конкурент Финляндии за инвестиции в промышленность - это Эстония.
Государственная канцелярия на период председательства Эстонии в Совете Европейского союза арендует за миллион евро 65 автомобилей представительского класса марки BMW для обслуживания прибывающих на мероприятия глав правительств и министров стран-членов ЕС.
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, комментируя недавнюю статью Newsweek на тему слежки, что речь идет об осознанно распространенной дезинформацией. Бывший глава КаПо Райво Аэг также сомневается в достоверности утверждений.
Президент США Дональд Трамп отказался от многолетней американской позиции по палестино-израильскому конфликту, предусматривавшей создание "двух государств для двух народов".
Микроклимат в Центристской партии в настоящее время хороший, атмосфера – рабочая, заверил лидер политической силы Юри Ратас.
Правительство приняло 16 февраля решение сформировать при Министерстве социальных дел совет по защите детей, в чьи задачи будет входить определение целей и осуществление государственной политики по защите детей, разработка предложений по обеспечению благополучия и защите прав ребенка, а также подготовка рекомендаций по профилактической деятельности для защиты детей.
Уроженец Нарвы, в прошлом футболист сборной России и главный тренер ряда клубов Валерий Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций "Матч ТВ".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому интернет-изданию IR.lv сказала, что приветствует появление русскоязычного телеканала ETV+.
Центристская партия вернула в госбюджет первую часть из 116 643 евро, незаконно потраченных на рекламную кампанию Эдгара Сависаара. Выплатить эту сумму партию обязала Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП).
МИД России выступил с предупреждением для российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.
Правительство на заседании в четверг утвердило новый состав совета Тартуского университета, в который войдут семь человек.
Полиция Малайзии объявила о задержании третьего подозреваемого в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чон Нама.
В связи с начавшимся периодом рождения тюленей департамент окружающей среды напоминает, что мешать тюленям опасно и для тюленят, и для самих людей, поскольку защищающие тюленят самки могут напасть на человека.
Там нет комментариев. Будьте первым!