Актуальная камера 15.02.2017 (18:00)

Компания по разработке мобильных игр Supercell добилась самого лучшего за всю историю своего существования финансового результата. Чистая прибыль компании в прошлом году превысила 900 млн евро. Компания была учреждена в 2010 году.
Основывающаяся на эстонском капитале сеть розничной торговли Coop в марте может принять решение о закрытии в Южной Эстонии до шести магазинов, которые пострадали от влияния приграничной торговли. Coop пытается найти возможности продолжать содержать магазины.
Исчезающая бутылка, водная зажигалка, танцующие капли, магическая водная преграда — все эти трюки можно увидеть в видеоролике, набравшем на youtube более 50 млн просмотров.
Дома эстонского языка откроют двери в Нарве и Таллинне в первой половине 2018 года: пока есть проблемы с вербовкой педагогов, но в Министерстве культуры заявляют, что работают над решением этого вопроса, передает "Актуальная камера".
Пограничники задержали в Выруском уезде группу нелегалов из Вьетнама, в которой было шесть мужчин и две женщины, передает "Актуальная камера".
Власти Таллинна были бы готовы рассмотреть просьбу главы украинского города Белая Церковь, но троллейбусов марки LAZ, о которых шла речь, в Таллинне нет. Кроме того, списанные троллейбусы не могут быть переданы бесплатно, сказал репортеру службы новостей "Радио 4" Таави Аас.
Государство выделит Таллинну на строительство конференц-центра в Горхолле финансы двумя частями — до 20 млн евро в 2018 году и до 20 млн евро — в 2019 году.
Грузооборот Таллиннского порта в январе сократился на 38,7% до 1,4 млн тонн в сравнении с январем 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем изменения незначительные.
Таллиннская горуправа приняла детальную планировку Горхолла и его окрестностей, которые охватывают площадь в 11,5 гектаров. При разработке планировки исходили из необходимости превратить заброшенную территорию между Горхоллом и улицей Логи в привлекательное городское пространство, которое бы обустроили площадками для пешеходов и велосипедистов, газонами и морским променадом.
Россия продолжит оказывать военную помощь Сербии для поддержания ее политики "защищенного военного нейтралитета", заявил замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Во вторник вечером в морском заливе около деревни Саунья в волости Ляэне-Нигула под лед провалился автомобиль. Двум молодым людям потребовалась помощь спасателей.
В связи с подготовкой и проведением 23 и 24 февраля парада Сил обороны для парковки и движения транспорта закрываются площадь Вабадузе и окрестные улицы, сообщает Раэпресс.
Социальная комиссия горсобрания Силламяэ одобрила проект создания на базе местной больницы центра здоровья. Общая стоимость проекта - более 900 000 евро, государство может выделить 609 000 евро, оставшуются часть должна инвестировать больница, которая в свою очередь ходатайствует перед горсобранием о покрытии 50% от ее доли. Проект должно одобрить городское собрание.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) приняла решение отменить свое недавнее указание, согласно которому большинство поставщиков продовольствия из Эстонии и ЕС лишились разрешения на экспорт своей продукции в Россию.
В эту субботу в Таллинне выступит КняZz — группа созданная Андреем Князевым, солистом легендарного коллектива "Король и Шут", который рассказал в интервью для "Радио 4", что на предстоящем концерте акцент будет сделан на старые песни. Также он отметил, что история группы "Король и Шут" началась со стишков в тетрадке и желания разнообразить скучную жизнь общим делом.
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и министр обороны Литвы Раймундас Каробилис в среду подписали в эстонском представительстве в штаб-квартире НАТО в Брюсселе совместное коммюнике для более быстрого и простого передвижения войск союзников НАТО в трех странах Балтии.
Читатель ERR.ee прислал редакции фотографии с первыми признаками весны – всходят первые подснежники.
Европейский парламент в среду проголосовал за утверждение соглашения о зоне свободной торговли между Европейским союзом и Канадой (CETA), предусматривающего отмену 99% таможенных пошлин.
На аукцион-портале osta.ee две недели проходил организованный Tallinna Linnatranspordi AS аукцион, на котором на продажу были выставлены два трамвая ČKD Tatra KT4: начальная цена одного была 4500 евро, а второго без ходовой части – 2500 евро.
Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас так и не ответил на вопрос, поддерживает ли он перевод Академии МВД в Нарву.
Сеть автозаправочных станций Statoil, уже открывшая в Мярьямаа первую станцию обслуживания под новым товарным знаком Circle K, весной приступит к ребрендингу остальных заправок.
В одной из тартуских гостиниц во вторник вечером пострадал полицейский, приехавший по вызову унимать нетрезвую компанию, которая беспокоила персонал отеля.
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Сергей Мошников подписал однолетний контракт с клубом "Минск", выступающим в высшей лиге чемпионата Белоруссии.
Министр транспорта бельгийской Фландрии Бен Вейтс лишился велосипеда во время выступления на мероприятии, на котором он пообещал инвестировать 300 млн евро в новые велосипедные дорожки.
Эстонская фигуристка Кристина Шкулета-Громова не смогла попасть в число призеров на проходящем в Турции зимнем юношеском европейском Олимпийском фестивале.
В прошлом году Госсуд рассмотрел серию споров, касающихся штрафов за парковку и принял решение, что договор с парковочной фирмой заключается с любым водителем, въехавшим на территорию платной парковки. Такое решение дает возможность инкассо-фирмам взыскать все накопившиеся за последние пару лет штрафы.
В этом месяце в Эстонию прибыли 18 сирийских беженцев, принятых в рамках миграционной программы ЕС.
Президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны, но в Москве считают вопрос о принадлежности Крыма России полностью закрытым.
Не менее восьми из 15 глав уездных администраций планируют выдвинуть свои кандидатуры на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, несмотря на возможный конфликт интересов между должностью уездного старейшины и депутата местного собрания.
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