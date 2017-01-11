Актуальная камера 11.01.2017 (18:00)

В конце января Министерство юстиции должно представить правительству пакет предложений по изменению процедуры президентских выборов. Причин для изменения несколько. Это и неудачный пример прошедших выборов, когда главу государства удалось избрать только с шестой попытки, а также административная реформа, в результате которой сократится число представителей местных самоуправлений в коллегии выборщиков, передает "Актуальная камера".
Дорожная страховка существенно подорожала. В течение последних месяцев цены на эту услугу взлетели на 15%, передает "Актуальная камера".
В первую неделю нового года (со 2 по 8 января) общее количество обратившихся к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей снизилось на 12%, но число заболевших гриппом или гриппоподобными заболеваниями среди них выросло на 15%, сообщили в Департаменте здоровья.
Неэстонцы, владеющие госязыком на высоком уровне, находятся на рынке труда в равном положении с жителями нашей страны, родным языком которых является эстонский - таковы данные исследования Департамента статистики, передает "Актуальная камера".
Подавляющее большинство погибших в огне в прошлом году находились в состоянии алкогольного опьянения - такие данные сегодня были опубликованы в рамках ежегодника Спасательного департамента. По оценкам спасателей, к 2025 году у Эстонии есть возможность сократить число погибших до уровня Северных стран, где это число небольшое. Но без дополнительного финансирования это невозможно, передает "Актуальная камера".
В связи с техническим обслуживанием возможны проблемы в работе электронных каналов Swedbank в ночь на четверг.
В Германию в прошлом году прибыло приблизительно 280 000 ходатайствующих об убежище, сообщили в министерстве внутренних дел страны в среду.
Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла считает, что Партия реформ под руководством Ханно Певкура должна научиться быть в оппозиции. Кроме того, ей необходимо выиграть местные выборы 2017 года.
Во второй половине среды состояние основных государственных шоссе было хорошим, однако из-за сильных порывов ветра во многих местах на проезжей части могут быть упавшие деревья или ветки.
На съезде Свободной партии в апреле выберут нового председателя. Согласно уставу партии Андрес Херкель больше не может баллотироваться на это место. Определенных фаворитов на должность главы партии пока нет.
Тартуский уездный суд в среду признал виновными в уголовном преступлении троих мужчин, которые осенью прошлого года нелегально проникли из России в Эстонию.
По данным полиции, убийство стало местью за предыдущий арест.
Украинские власти оказывали помощь экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон и пытались помешать ее сопернику Дональду Трампу во время проходившей в прошлом году избирательной кампании. Об этом сообщила американская газета Politico.
Избранный президент США сказал, что с легкостью победил на выборах, но нечестные оппоненты пытаются приуменьшить его победу "фейковыми новостями"
В прошлом году число спасателей-добровольцев более чем на 200 человек превысило число профессиональных спасателей.
Криштиану Роналду — лучший футболист ушедшего года. Это не новость, это банальная констатация факта. Ясность настала еще в июле, когда сборная Португалии впервые выиграла титул чемпиона Европы, а Криштиану, как капитан команды, поднял заветный кубок над головой.
Исследование физической активности населения за 2016 год показало, что доля занимающихся любительским спортом совершеннолетних в Эстонии выросла до 54%, что означает 9% рост в сравнении с прошлым годом. Таким образом, число жителей страны, регулярно - не реже двух раз в неделю - занимающихся спортом, впервые превысило число тех, кто занимается физкультурой реже или не занимается вовсе.
В Финляндии разгорелся скандал, в центре которого - премьер-министр Юха Сипиля, которого подозревают в лоббировании бизнеса компании, в число владельцев которой входят и взрослые дети Сипиля.
Ссылаясь на свои источники, издательство Newsweek утверждает, что напряжение в правительстве России, вызванное кампанией влияния на президентские выборы США, в минувший год привело к тому, что глава администрации президента Сергей Иванов покинул свой пост. Вместо него должность получил Антон Вайно. Также в статье упоминается о том, что за встречей советника Трампа с депутатом Госдумы РФ следил департамент информации Эстонии.
Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару отметил, говоря о статистике пожаров за прошлый год, что среди погибших в Эстонии 77% были в состоянии алкогольного опьянения.
В среду, 11 января, старейшина столичного района Кесклинн Алар Няэме был окончательно признан виновным в присвоении бюджетных средств. Политик объявил, что подает в отставку.
Удостоившийся от председателя Центристской партии Юри Ратаса похвалы за работу по управлению Таллинном Таави Аас был немногословен, говоря о возможности выставить свою кандидатуру на пост мэра Таллинна на местных выборах, и сказал, что это должно быть коллективным решением, с которым не будут торопиться.
Организаторы ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке, приняли решение отменить из-за оползня намеченный на 11 января девятый этап гонки.
Онлайн-петицию с требованием отменить решение о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) подписали почти 100 000 человек.
Приговоренный к 16 годам лишения свободы за попытку взорвать конкурента 69-летний таксист из Йыхви Тойво Олликайнен (69) подал в Госсуд заявление с просьбой возобновить производство по его уголовному делу.
В 2016 году в столичную кассу поступило 558,3 млн евро, что составляет 98,4% от запланированного на год объема.
Оппозиция Таллиннского горсобрания подаст заявление о вотуме недоверия его председателю, центристу Калеву Калло, на следующем заседании горсобрания 26 января.
На пустыре Паэвелья в Ласнамяэ вечером 22 января состоится торжественное сжигание новогодних елок, которые будут собирать по всему столичному району. Из елок сделают огненные скульптуры.
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