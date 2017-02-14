Актуальная камера 14.02.2017 (18:00)

День святого Валентина год от года вызывает повышенный спрос на цветы, что сказывается на их стоимости.
На состоявшемся во вторник совместном обсуждении ситуации в транзитном секторе Эстонии при участии экономической и финансовой комиссии Рийгикогу, а также представителей транзитного сектора, был сделан вывод о неконкурентоспособности действующей модели ценообразования и о необходимости налаживать экономические отношения с Россией.
Честь и достоинство президента России должны быть защищены специальным законом – в поддержку такой идеи высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, аналогичные законы есть во многих странах, в частности, в США.
Сотни жителей столицы выстроились в длинную очередь за бесплатными свиными консервами из госрезерва. Раздача продуктов, срок годности которых истекает в конце следующего года, проходила в помещениях, арендованных Продуктовым банком.
Фирмы экс-руководителя Таллиннского телевидения Тоомаса Леппа должны вернуть 25 000 евро Центру инвестирования в окружающую среду. Таков результат экстренного аудита, передает "Актуальная камера".
Финская компания HMD Global Oyj, выкупившая права на бренд Nokia сроком на десять лет, планирует представить обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.
Ким Чен Нам, старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит в аэропорту Малайзии.
По мнению президента США Дональда Трампа, реальной новостью является не вынужденный уход в отставку его советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а огромное количество нелегальных утечек информации в Вашингтоне.
В следующую субботу, 25 февраля, пройдет традиционный ежегодный президентский поход в Аэгвийду, в котором смогут принять участие все желающие.
На проведенном в волости Юуру референдуме местные жители не поддержали предложенный правительством вариант принудительного объединения с волостью Рапла, высказавшись за слияние с волостью Кохила.
Полиция просит помощи в установлении личности женщины (на фото), которая подозревается в совершении мошенничества в Таллинне и Харьюмаа. На данный момент полиции известны два случая, когда изображенная на фото женщина, согласно подозрению, выманивала у жертв деньги.
Президент Сербии Томислав Николич отказался от участия в предстоящих в стране президентских выборах.
Кельнский собор – самая популярная достопримечательность Германии, которую ежегодно посещает около шести миллионов человек, в среднем – 20 000 ежедневно. С 1 марта в соборе будут усилены меры безопасности. Соответствующее решение принял соборный капитул.
В соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) России генерал-лейтенанта Виктора Астапова 14 февраля началась внезапная проверка соединений и воинских частей округа. В полную боевую готовность приведены все сухопутные силы, авиация и военно-морские силы Лениградской базы.
Первый полуфинал конкурса Eesti Laul собрал 190 000 зрителей и стал самой популярной программой ETV на прошлой неделе.
Правительство Великобритании не намерено удовлетворять петицию, авторы которой потребовали отказать президенту США Дональду Трампа в возможности совершить государственный визит в Великобританию.
В четверг, 16 февраля, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) состоится литературно-музыкальный вечер Екатерины Новоселовой и Елены Ансталь "Немного о себе...“ Жизнь и поэзия Анны Ахматовой".
В результате столкновения двух поездов в Люксембурге как минимум шесть человек пострадали и один погиб.
Концерн PSA Group, выпускающий автомобили марок Peugeot и Citroen, рассматривает возможность покупки европейского бизнеса американской автомобилестроительной компании General Motors (GM), которая с 1929 года владеет немецкой компанией Opel.
На проходящем в Турции европейском юношеском Олимпийском фестивале 17-летний эстонский биатлонист Кристо Сиймер стал вторым в спринтерской гонке на 7,5 км.
Во вторник, 14 февраля, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест 19-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении тяжелого ДТП в столичном районе Мустамяэ. Напомним, в субботу трагедия на пешеходном переходе унесла жизни женщины и собаки.
Звания "Враг налогоплательщика - 2016" удостоился Фонд развития предпринимательства (EAS). Вместе с тем "Друга налогоплательщика" не удалось выбрать второй год подряд.
Приговоренный к пожизненному тюремному заключению серийный убийца Юрий Устименко, которому в прошлом году было отказано в переводе в российскую тюрьму, решил продолжить добиваться такой возможности и подал в суд на Министерство юстиции.
В прошлом году стартапы в Эстонии привлекли рекордно большое количество инвестиций на сумму в 102,5 млн евро — об этом свидетельствуют данные координационной службы Startup Estonia.
Предприятие Elektrilevi направило в Департамент конкуренции ходатайство о снижении с 1 июля средней цены сетевой услуги. Больше всего сетевая плата снизится для предприятий - примерно на 8%, для бытовых потребителей цена снизится на 4%. Второе изменение заключается в том, что с 2018 года будет установлена фиксированная плата для мест, где электричество не потреблялось в течение года или потреблялось в общей сложности в объеме менее 250 киловатт-часов. Стоимость фиксированной платы составит 2-5 евро.
Нарвитяне с 15 февраля могут заказать бесплатную индивидуальную консультацию спасателей по вопросу пожарной безопасности. Спасательный департамент решил проводить беседы, потому что за три года в Ида-Вирумаа число пожаров в жилых помещениях не уменьшилось.
Выступавший в минувшем сезоне за силламяэский "Калев" латвийский защитник Александр Соловьев продолжит карьеру на родине.
Рийгикогу принял решение о формировании комиссии по проблеме низкой рождаемости. Комиссия займется исследованием вопроса демографической политики государства и подготовит предложения по улучшению ситуации.
В результате административной реформы количество депутатов волостных и городский собраний сократится в два раза. Эта тенденция уже заметна в добровольно объединившихся самоуправлениях, которые составляют 80% от всех самоуправлений. Вместо 2026 депутатов в них останется лишь 1019 депутатских мест.
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