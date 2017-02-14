Актуальная камера 14.02.2017 (18:00)

В результате административной реформы количество депутатов волостных и городский собраний сократится в два раза. Эта тенденция уже заметна в добровольно объединившихся самоуправлениях, которые составляют 80% от всех самоуправлений. Вместо 2026 депутатов в них останется лишь 1019 депутатских мест.