Актуальная камера 09.02.2017 (20:00)

Президент Керсти Кальюлайд вручит накануне празднования 99-й годовщины Эстонской Республики 113 орденов и медалей за особые заслуги.
В первый день соревнований на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в четверг в австрийском Хохфильцене, сборная Эстонии заняла 21-е место в смешанной эстафете, а победу праздновали одни из фаворитов турнира — немцы.
В Таллинне с 1926 по 1928 годы было изготовлено 13 бронемашин. Одиннадцать из них поступили на вооружение эстонской армии, а две оставшиеся — в распоряжение Кайтселийта. Именно уменьшенная в масштабе один к десяти модель и вдохновила НКО Pommiauk под руководством Сергея Еремина создать историческую копию. Правда, теперь уже в натуральную величину.
В Ида-Вирумаа заканчивают подготовку к первому в сезоне лыжному марафону всеэстонской серии, который состоится в субботу.
Эстонское законодательство в определенных случаях разрешает выписывать больным коноплю как лечебное средство, но процедура ее получения настолько сложная и запутанная, что этот препарат остается практически недоступным для пациентов.
Члены Рийгикогу сформировали группу по парламентским связям с Ливаном. Председателем группы стал Эрки Сависаар, заместителем председателя – Эйнар Валлбаум.
Железнодорожная компания E.R.S обратилась в Таллиннский административный суд с жалобой на тарифы за пользование железной дорогой, установленные Департаментом технического надзора.
Назначенный Дональдом Трампом новый глава ЦРУ Майк Помпео прилетел в Турцию со своим первым зарубежным визитом. В Турции ожидают более тесного сотрудничества с новой администрацией США в борьбе против экстремистского движения "Исламское государство".
В Комитете ООН по правам ребенка опубликовали итоговые рекомендации для Эстонии. Комитет рекомендовал ускорить процесс натурализации для детей, прибывающих в страну в качестве членов семей мигрантов.
Правительство Эстонии 15 февраля предложит варианты объединения всем самоуправлениям, численность населения которых не соответствует минимальному критерию в 5000 человек.
Мэрия Тарту намерена закрыть единственный в городе детский сад для детей с особенностями психического развития и распределить его воспитанников по другим дошкольным учебным заведениям.
Палата общин (нижняя палата) британского парламента окончательно приняла акт о начале выхода страны из состава Евросоюза (брексите).
Министр социальной защиты Кайя Ива в четверг внесла в правительство Эстонии предложение объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также выплачиваемые по ним пособия, в один отпуск и в одно пособие, из которых мать единолично смогла бы использовать два месяца и отец — один месяц, а остальное время родители могли использовать одновременно, либо распределив нагрузку между собой.
Трое военнослужащих турецкой армии погибли и еще 11 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного на севере Сирии российскими бомбардировщиками.
Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндия подозревает, что Российская Федерация стала в Финляндии жертвой крупного мошенничества.
Глава министерства юстиции Румынии Флорин Иордаке покинул свой пост после многотысячных акций протеста, продолжавшихся более недели по всей стране. Граждане выступили против его предложения – отменить уголовное наказание для некрупных коррупционеров.
Налогово-таможенный департамент (MTA) на этой и следующей неделе направит 302 984 лицам в общей сложности 371 008 платежных извещений.
Стена из пуленепробиваемого стекла может быть установлена уже осенью этого года вокруг Эйфелевой башни в Париже.
Председатель Партии реформ Ханно Певкур в пятницу предложит правлению партии назначить генеральным секретарем реформистов Тыниса Кыйва.
Президент Керсти Кальюлайд вручит накануне празднования 99-й годовщины Эстонской республики 113 орденов и медалей за особые заслуги. Нарвский журналист Сергей Степанов не верит, что в стране не нашлось достойных государственной награды представителей русскоязычной общины. Это говорит о том, что государство не хочет замечать треть населения страны.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко за граффити, нанесенное на стену у посольства Германии на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко объявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.
Бывший директор президентской канцелярии Сийм Райе, который сейчас руководит Департаментом охраны памятников истории и культуры, считает, что в Кадриорге необдуманно приняли решение отказаться от реновации усадебного комплекса "Либерти" в Рокка-аль-Маре.
Чемпионат Европы по керлингу 2018 года пройдет в Эстонии на столичной ледовой арене "Тондираба". Соревнования продлятся с 16 по 24 ноября.
Взрыв произошел на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. Сообщается, что несколько человек получили легкие отравления. Как заявляют местные власти, угрозы выброса радиоактивных веществ нет и экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится.
Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду, 9 февраля, правительство Эстонии договорилось, что сделает предложения об объединении всем самоуправлениям, которые не выполнили требования административной реформы о минимальном числе жителей в 5000 человек. В том числе правительство предложит городу Нарва-Йыэсуу (Вайвараская волость и Нарва-Йыэсуу) объединиться с Силламяэ.
В четверг, 9 февраля, правительство одобрило предложение Эстонского совета по спорту и присудило государственные премии за дело всей жизни в области спорта тренеру по плаванию, спортивному педагогу и ученому, занимающемуся развитием олимпийского движения, Рейну Хальянду, а также велосипедисту, тренеру по велоспорту и популяризатору велосипедного спорта Рейну Кирсипуу.
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