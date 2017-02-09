Актуальная камера 09.02.2017 (20:00)

Министр социальной защиты Кайя Ива в четверг внесла в правительство Эстонии предложение объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также выплачиваемые по ним пособия, в один отпуск и в одно пособие, из которых мать единолично смогла бы использовать два месяца и отец — один месяц, а остальное время родители могли использовать одновременно, либо распределив нагрузку между собой.