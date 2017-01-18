Актуальная камера 18.01.2017 (18:00)

Сотрудники Центральной криминальной полиции во вторник задержали технического директора службы инфраструктурной техники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) по подозрению в коррупции.
Запланированная на 2017 год масштабная реконструкция улицы Гонсиори перенесена на 2018 год, заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) решил подать в суд на еженедельник Eesti Ekspress.
Министерство образования и науки согласилось выделить 5 млн евро из европейских фондов на реконструкцию Йыгеваской основной школы, здания которой давно нуждаются в основательном ремонте.
Бывший полузащитник "Левадии" Марек Кальюмяэ (25) заключил трудовое соглашение с клубом "Кеми", выступающим в высшей лиге чемпионата Финляндии.
Новый олимпийский цикл ведущие эстонские борцы проведут с новым тренером, которым стал украинский специалист Игорь Бугай.
Ведущие передачи обсудили культурные и исторические разногласия между русскими и эстонцами Эстонии с депутатом городского собрания Силламяэ Олегом Култаевым и журналистом издания "Северное Побережье" Теэтом Корстеном. Журналист считает оскорбительным для эстонцев празднование 9 мая, в то время как депутат горсобрания не видит ничего странного в праздновании святого для русских праздника.
По предварительным данным, 2016 год был удачным для эстонских предприятий по размещению - к такому выводу пришла руководитель гостиничного сектора Swedbank Мари Сукк.
Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.
Полиция в прошлом году отправила автовладельцам 121 038 извещений о штрафах за превышение скорости, зафиксированное автоматическими камерами, причем более 20% всех нарушений были зафиксированы на перекрестке Пуху на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа.
По словам известного семиотика, бывшего председателя тартуского горсобрания Михаила Лотмана, из закрытой на ремонт библиотеки Тартуского университета на помойку выбрасывают целые контейнеры книг.
В среду, 18 января, в Тартуском уездном суде прошло первое заседание по делу "рыбного короля" Чудского озера Пауля Кярберга, которого обвиняют в мошенничестве.
В предстоящий понедельник, 23 января, президент Украины Петр Порошенко нанесет официальный визит в Эстонию.
Считающийся главным идеологом Партии реформ Райн Розиманнус недавно официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal, недвижимость которого в свое время продали по решению политиков правящей коалиции IRL и Партии реформ во время краткосрочного конкурса фонда Riigi Kinnisvara AS (RKAS); советом RKAS в то время руководил Таави Рыйвас.
В среду, 18 января, Таллиннский окружной суд оправдал 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной прошлого года поножовщину в ночном клубе в Пайде. Ранее суд первой инстанции приговорил молодого человека к шести годам тюрьмы.
Союз керлинга Эстонии возглавил член Рийгикогу, социал-демократ Райнер Вакра. Фред Рандвер, который долгое время руководил союзом, продолжит работу в правлении организации.
В Валга полиция 17 января арестовала грабителя из Латвии. Преступника, отобравшего у жительницы эстонского города ювелирные украшения, нашли по горячим следам в тот же день.
В конце января - начале февраля пройдет прием первоклассников в школы Таллинна с общегородской комплектацией. В школы с комплектацией по месту жительства соответствующие заявления будут приниматься Таллинским департаментом образования с 1 по 15 марта.
Эстонское государство не станет требовать от остающихся под стражей в Индии эстонских судовых охранников погашения предоставленного им кредита до тех пор, пока они не вернутся на родину и обсудит эту тему только после их возвращения, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (СДПЭ).
В среду в центральной Италии произошли три землетрясения. Первые два были магнитудой 5,3 и 5,7. Последнее – магнитудой 5,6 произошло к северо-востоку от Рима, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. В Риме в качестве меры предосторожности эвакуировали пассажиров метро. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
В 2016 году фонд KredEx увеличил объем выданных предпринимателям гарантий на 164,3 млн евро, что на 45% больше, чем было годом ранее. Рост объема финансовых гарантий обусловлен изменением условий их получения. Например, предприятие может теперь получить гарантию на сумму до 5 млн евро, раньше эта сумма составляла 2 млн евро.
В понедельник, 23 января, курируемые Союзом юристов Эстонии студенческие юридические бюро начинают оказание бесплатных консультаций в залах обслуживания Таллиннской городской (пл. Вабадузе, 7) и Мустамяэской районной (ул. Таммсааре, 135) управ, сообщает Раэпресс.
Власти России продлили вид на жительство в стране бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену на три года до 2020 года, сообщили в российском МИД.
В среду в Европарламенте состоятся выборы заместителей председателя Европарламента. Всего их должно быть 14, одним из кандидатов в вице-спикеры выдвинут представитель от Эстонии Индрек Таранд.
Налогово-таможенный департамент возьмет под особый контроль гостинично-ресторанный бизнес. На первых порах ведомство будет консультировать работающих в этом секторе предпринимателей, напоминая им о необходимости регистрировать своих работников и платить зарплату официально.
В 2017 году срок действия ID-карт истечет приблизительно у 200 000 эстонских граждан, а паспорта – у 150 000.
В небольшом словенском городе Сежана, недалеко от границы с Италией, произошло недоразумение, в результате которого местные собаки "сошли с ума". Дело в том, что скользкие дороги посыпали солью, которая использовалась в мясном производстве.
Новым инвестором масштабного объекта недвижимости в центре Таллинна Porto Franco, принадлежащего предпринимателю Хиллару Тедеру, стал крупный бизнесмен Олег Осиновский. В начале года в его пользу была оформлена ипотека на участки на сумму в 7,8 млн евро, пишет издание Ekspress.
Российская служба надзора восстановила действие лицензии на международные перевозки российского предприятия ЗАО "Евролайнс" входящего в концерн Lux Express. Действие лицензии было неожиданно приостановлено в начале этого года.
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