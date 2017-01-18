Актуальная камера 18.01.2017 (20:00)

В Малом зале Русского театра идут последние репетиции спектакля "Преступление и наказание" в постановке Игоря Лысова, в котором роль Сони Мармеладовой исполнят две актрисы — русская и эстонка.
В Монте-Карло в четверг состоится первый этап чемпионата мира по авторалли 2017 года, на котором Себастьен Ожье, Отт Тянак и их команда М-Sport считаются одними из фаворитов.
Йыхвиская русская основная школа, в которой учится 560 детей, получит 3,8 млн евро на ремонт помещений в рамках государственной программы обновления школьных зданий.
Вечером в среду, 18 января, в Ида-Вируском уезде произошло ДТП, в котором погибла женщина.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в среду опубликовало 775 000 рассекреченных документов о своей 50-тилетней деятельности, в которых речь идет в том числе и об Эстонии.
Министр государственного управления Михаил Корб подписал приказ, открывающий прием ходатайств о компенсации виз в Российскую Федерацию за 2017 год. Выделенные 70 000 евро предназначены для людей, у которых на приграничных территориях России проживают или похоронены родственники.
Писатель и профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн представил новый сборник новелл "Аркадская ночь", который стал его четвертой книгой, изданной на русском языке.
Представители Торгово-промышленной палаты Эстонии, эксперты и столичные чиновники усомнились в разумности введения номеров особого цвета для служебных автомобилей и льготного налогообложения для более старых транспортных средств.
Потребительские цены в Евросоюзе в декабре 2016 года выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом в Эстонии показатель инфляции в два раза превысил среднеевропейский показатель, составив 2,4%.
Сотрудники Центральной криминальной полиции во вторник задержали технического директора службы инфраструктурной техники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) по подозрению в коррупции.
Запланированная на 2017 год масштабная реконструкция улицы Гонсиори перенесена на 2018 год, заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) решил подать в суд на еженедельник Eesti Ekspress.
Министерство образования и науки согласилось выделить 5 млн евро из европейских фондов на реконструкцию Йыгеваской основной школы, здания которой давно нуждаются в основательном ремонте.
Бывший полузащитник "Левадии" Марек Кальюмяэ (25) заключил трудовое соглашение с клубом "Кеми", выступающим в высшей лиге чемпионата Финляндии.
Новый олимпийский цикл ведущие эстонские борцы проведут с новым тренером, которым стал украинский специалист Игорь Бугай.
Ведущие передачи обсудили культурные и исторические разногласия между русскими и эстонцами Эстонии с депутатом городского собрания Силламяэ Олегом Култаевым и журналистом издания "Северное Побережье" Теэтом Корстеном. Журналист считает оскорбительным для эстонцев празднование 9 мая, в то время как депутат горсобрания не видит ничего странного в праздновании святого для русских праздника.
По предварительным данным, 2016 год был удачным для эстонских предприятий по размещению - к такому выводу пришла руководитель гостиничного сектора Swedbank Мари Сукк.
Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.
Полиция в прошлом году отправила автовладельцам 121 038 извещений о штрафах за превышение скорости, зафиксированное автоматическими камерами, причем более 20% всех нарушений были зафиксированы на перекрестке Пуху на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа.
По словам известного семиотика, бывшего председателя тартуского горсобрания Михаила Лотмана, из закрытой на ремонт библиотеки Тартуского университета на помойку выбрасывают целые контейнеры книг.
В среду, 18 января, в Тартуском уездном суде прошло первое заседание по делу "рыбного короля" Чудского озера Пауля Кярберга, которого обвиняют в мошенничестве.
В предстоящий понедельник, 23 января, президент Украины Петр Порошенко нанесет официальный визит в Эстонию.
Считающийся главным идеологом Партии реформ Райн Розиманнус недавно официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal, недвижимость которого в свое время продали по решению политиков правящей коалиции IRL и Партии реформ во время краткосрочного конкурса фонда Riigi Kinnisvara AS (RKAS); советом RKAS в то время руководил Таави Рыйвас.
В среду, 18 января, Таллиннский окружной суд оправдал 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной прошлого года поножовщину в ночном клубе в Пайде. Ранее суд первой инстанции приговорил молодого человека к шести годам тюрьмы.
Союз керлинга Эстонии возглавил член Рийгикогу, социал-демократ Райнер Вакра. Фред Рандвер, который долгое время руководил союзом, продолжит работу в правлении организации.
В Валга полиция 17 января арестовала грабителя из Латвии. Преступника, отобравшего у жительницы эстонского города ювелирные украшения, нашли по горячим следам в тот же день.
В конце января - начале февраля пройдет прием первоклассников в школы Таллинна с общегородской комплектацией. В школы с комплектацией по месту жительства соответствующие заявления будут приниматься Таллинским департаментом образования с 1 по 15 марта.
Эстонское государство не станет требовать от остающихся под стражей в Индии эстонских судовых охранников погашения предоставленного им кредита до тех пор, пока они не вернутся на родину и обсудит эту тему только после их возвращения, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (СДПЭ).
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