Актуальная камера 18.01.2017 (20:00)

Считающийся главным идеологом Партии реформ Райн Розиманнус недавно официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal, недвижимость которого в свое время продали по решению политиков правящей коалиции IRL и Партии реформ во время краткосрочного конкурса фонда Riigi Kinnisvara AS (RKAS); советом RKAS в то время руководил Таави Рыйвас.