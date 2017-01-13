Актуальная камера 13.01.2017 (20:00)

Грузооборот портов РФ по итогам 2016 года вырос на 6% до 717 млн тонн.
Десятки центров для людей с особыми потребностями будут построены в Эстонии на европейские деньги. Пять новых домов появятся в Тарту, каждый будет рассчитан на 10 человек, строительство начнется уже через год, передает "Актуальная камера".
Советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трамп Майкл Флинн накануне Нового года контактировал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком по поводу будущего телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
В эти минуты в Южной Америки проходит 11-й этап престижного ралли-рейда "Дакар". Организаторы решили возобновить соревнования после двух отмененных из-за непогоды этапов, передает "Актуальная камера".
Околорелигиозный скандал разгорелся в Силламяэ. В одном из детсадов прошло мероприятие, организованное, как предполагается, религиозной организацией евангельских христиан. Возмущенные родители собирают подписи под требованием к директору запретить в садике проводить какие-либо мероприятия с религиозным уклоном. Оппозиция горсобрания намерена заявить в полицию для дальнейшего расследования инцидента, передает "Актуальная камера".
Скандал с заказными новостями на эстонском TV3 набирает обороты. Расследование начал Департамент технического надзора. Ему предстоит выяснить, действительно ли телеканал нарушил закон, согласно которому реклама должна быть четко отделена от новостей. Если подозрения подтвердятся, TV3 грозит штраф до 32 тысяч евро, передает "Актуальная камера".
На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа были собраны пожертвования на рекордную сумму свыше 90 млн долларов, включая миллионное подношение от корпорации Boeing.
В Харьюском уезде в пятницу вечером, 13 января, произошла авария с участием трех автомобилей, в которой тяжелые травмы получили четыре человека.
Правление Партии реформ собралось на первое заседание после выборов нового руководства и нового председателя. На повестке сегодня было сразу несколько тем. И одна из главных - выборы вице-председателей. Ими стали Юрген Лиги, Урмас Паэт и Кая Каллас.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу рекламный символ, разработка которого обошлась в 200 000 евро. Команда дизайнеров за полгода работы разработала новый бренд Эстонии и инструкции, как надо представлять страну в мире.
Утвержденный советом Больничной кассы бюджет организации на текущий год в части цен на услуги здравоохранения пока не содержит условий для возможного повышения зарплат медицинских работников.
Движение в сторону района Пирита было перекрыто из-за обнаружения подозрительного чемодана на автобусной остановке "Певческое поле" в Таллинне.
Стоимость акций автомобильного концерна Renault на Парижской фондовой бирже упала после объявления о начале уголовного расследования по делу о вредных выбросах.
Министр обороны Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл на следующей неделе подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве Эстонии и США.
Совет Больничной кассы утвердил бюджет организации на 2017 год в размере 1,1 млрд евро, что на 10,1% больше, чем в прошлом году.
В России должно появиться поколение, которое никогда в жизни не узнает вкуса сигареты. Это произойдет, если в жизнь будет воплощена разработанная Министерством здравоохранения концепция по борьбе с курением. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры" из Москвы.
Голландское движение "Форум за демократию", стоявшее у истоков референдума по ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство Нидерландов за его действия после референдума.
Бывший министр экономики, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Лийза Овийр (SDE) рассчитывает, что премьер-министр Юри Ратас одобрит создание фонда Team Estonia, основной задачей которого станет привлечение в Эстонию стратегических инвесторов и повышение заметности Эстонии в мире.
Музей оккупации открывает 18 января выставку под названием "Как Нарва осталась в Эстонии", рассказывающую о прошедшем в 1993 году референдуме об автономии Нарвы. Перед открытием выставки состоится круглый стол, в котором примут участие корреспондент ERR из Нарвы Юрий Николаев, бывший директор Нарвского колледжа и нынешний ректор Академии МВД Катри Райк и историк и профессор Художественной академии Эстонии Давид Всевиов.
Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс считает, что все больше появление контент-маркетинга в СМИ вводит потребителей в заблуждение, поскольку они не могут понять, какая новость является объективной, а какая заказной и кем-то проплаченной. В итоге, такая пестрота не обогащает, а наоборот, обедняет общую картину, считает преподаватель.
На состоявшемся в Таллинне 13 января открытии Центра оборонных инвестиций, который займется закупкой военного оборудования и финансированием строительства военной инфраструктуры, было озвучено, что объем закупок вырастет с 57 млн евро в 2010 году до 200 млн евро в 2020 году.
Новым руководителем представительства Европейской комиссии в Эстонии официально назначен Кейт Каземетс, нынешний вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций.
В Германии в районе Шварцвальда, или Черного леса, одна лисица осмелилась выйти на лед Дуная. В результате она провалилась в воду и превратилась вместе с ней в лед.
Жителям Латвии больше не выгодно регистрировать машины в Эстонии. Однако их по-прежнему интересует платная медицина, высокие зарплаты и лучшие условия работы.
В 2016 году в Ида-Вирумаа у пьяных водителей по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда было конфисковано 20 моторно-транспортных средств.
В Кохтла-Ярвеском Центре Культуры проходит выставка моделей одежды для кукол. Сорок кукол демонстрируют на ней аристократические вечерние наряды. Автор моделей одежды – жительница города Наталья Медведева.
Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд ждет на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Приглашения разослали 500 гостям, которых ждут вместе со спутниками.
Окружной суд Детройта оставил под арестом топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Если его вина будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы.
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