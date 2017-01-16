Актуальная камера 16.01.2017 (18:00)

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде в понедельник, 16 января, практически завершила обсуждение предложений в законопроект об ограничении использования тонких пластиковых пакетов.
К понедельнику о намерении воздержаться от посещения церемонии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа заявили уже 26 членов Конгресса от Демократической партии.
В понедельник, 16 января, совет таллиннских центристов поддержал выдвижение пресс-секретаря партии Таави Пукка в старейшины столичного района Кесклинн.
В Таллинне завершился традиционный международный турнир по быстрым шахматам "Вспоминая Пауля Кереса". Соревнования прошли в 29-й раз и в течение двух дней 102 участника сыграли 11 туров.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция вызвал у многих недоумение и непонимание, хотя представленные символы - это всего лишь набор инструментов для дизайнеров, с помощью которых они смогут сделать свои бренды.
Фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) нашла покупателя на здание Министерства социальных дел на улице Гонсиори в Таллинне.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник встретился в Брюсселе со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, обсудив с ним будущие отношения ЕС и Великобритании.
В четвертом квартале 2016 года возглавляемой экс-министром иностранных дел и бывшим депутатом Европарламента Кристийной Оюланд Партии народного единства (ПНЕ) пожертвовали 900 евро.
2017 год остается спокойным для истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
Концерн Viru Keemia Grupp закрыл сделку по продаже принадлежащего концерну и действующего на рынке строительных материалов дочернего предприятия VKG Plokk OÜ. Новым собственником предприятия стало Aeroc International AS. VKG Plokk является производителем блоков из ячеистого бетона, который продает свою продукцию под торговой маркой Roclite как в Эстонии, так и за ее пределами. Договор купли-продажи вступает в силу 16 января 2017 года.
Эстонский юрист и общественный деятель Мстислав Русаков в понедельник, 16 января, окончательно проиграл судебный процесс против Департамента полиции и пограничной охраны. Русаков требовал от государственного учреждения вписать свое отчество в паспорт гражданина Эстонии. Но безуспешно.
В волости Кехтна собрано свыше 600 подписей против планов банка SEB закрыть местный банкомат.
В понедельник, 16 января, Вируский уездный суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы Мярту Рингмаа (78), в народе известному как "паэский бомбмист".
Сильнейшие теннисисты Эстонии Юрген Зопп и Владимир Иванов улучшили свои позиции в рейтинге ATP.
Французский производитель линз для очков Essilor International приобретает итальянскую Luxottica Group, владеющую, в том числе, брендами Ray-Ban и Oakley, за 24 млрд долларов.
В понедельник, 16 января, Харьюский уездный суд обязал Таллиннский порт выплатить бывшему члену правления предприятия Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
Бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар может избежать судебного разбирательства в Харьюском уездном суде по медицинским показаниям.
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
Мэр Хаапсалу, реформист Урмас Суклес не исключает возможности, что на грядущих выборах в органы местных самоуправлений будет баллотироваться не в рядах родной партии, а по собственному избирательному списку.
Низкая, 14%-ная ставка подоходного налога, для так называемых зрелых фирм вступит в силу, скорее всего, в 2018 году. Государство будет рассчитывать низкую налоговую ставку по сумме распределенной прибыли за три предыдущих года. При этом частные лица должны будут платить дополнительный налог с полученных в виде дивидендов доходов.
Правительство ЭР намерено ограничить вывод прибыли предприятий из Эстонии посредством предоставления кредитов предприятиям своего концерна, находящимся за границей. С 2018 года правительство намерено ввести так называемый залог за кредит, который фирмы уплачивали бы при его предоставлении.
Открывающаяся в Таллинне в следующем учебном году частная Открытая школа, в которой будут обучаться русские и эстонские дети, будет находиться в здании гимназии Карьямаа в Копли.
Более половины жителей региона Хельсинки, а также других крупных городов финского столичного региона – Эспоо и Вантаа – считают, что общественный транспорт в регионе, как и в Таллинне, мог бы быть бесплатным, следует из опроса, проведенного газетой Helsingin Sanomat.
Соглашение между Эстонией, Латвией и Литвой по развитию железнодорожного сообщения Rail Baltica планируется подписать 31 января на проходящей в рамках Балтийского сотрудничества встрече премьер-министров Балтийских стран. Соглашение зафиксирует обязанности государств, необходимые для строительства железнодорожного сообщения с Центральной Европой через Балтийские страны. Будут окончательно определены общие технические параметры, маршрут и сроки строительства.
Как минимум 37 человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком, сообщило министерство по чрезвычайным ситуации Киргизии. Еще 12 человек, в том числе дети, доставлены в больницы.
Союз стоматологов Эстонии просит канцлера права проверить соответствие принятых 14 декабря поправок к закону о медицинском страховании и социальном налоге, поскольку они ограничивают свободу предпринимательства.
Доля россиян, считающих, что у России есть враги, заметно снизилась за два года с небольшим - с 84% в сентябре 2014 года до 68% в декабре 2016 года.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция представляет собой набор инструментов для дизайнеров, работающих с экспортными материалами. Примечательно, что в концепции бренда логотипа как такового нет. Прокомментировать рекламную символику редакция передачи "Кофе+" попросила независимого эксперта, дизайнера Дана Миккина.
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