Актуальная камера 16.01.2017 (18:00)

Низкая, 14%-ная ставка подоходного налога, для так называемых зрелых фирм вступит в силу, скорее всего, в 2018 году. Государство будет рассчитывать низкую налоговую ставку по сумме распределенной прибыли за три предыдущих года. При этом частные лица должны будут платить дополнительный налог с полученных в виде дивидендов доходов.