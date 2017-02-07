Актуальная камера 07.02.2017 (20:00)

Худрук Русского театра Эстонии Игорь Лысов сказал в передаче "На острие", что принцип ведения дел в Русском театре напомнил ему времена Советского Союза, когда для принятия нужного решения внедряли людей.
Скандинавия находится во власти холодного антициклона его юго-восточная периферия будет опередлять погоду в Эстонии, передает "Актуальная камера".
Российско-израильский блогер Александр Лапшин, задержанный в Минске по запросу Азербайджана, экстрадирован в Баку, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.
Женская сборная Эстонии по флорболу вернулась домой после успешно проведенного отборочного цикла чемпионата мира. В Италии наша команда смогла одержать две победы и выйти в финальную стадию мирового первенства, передает "Актуальная камера".
Руководство социал-демократической партии поддержало решение, результатом которого будет перевод учебной деятельности Академии МВД из Таллинна в Нарву, в то время как полицейский колледж останется в Пайкузе, а колледж спасателей — в Вяйке-Маарья.
Министр образования Майлис Репс посетила с визитом Ида-Вирумаа. Репс оценила готовность региона к строительству государственных гимназий. О том, где они будут находиться, выясняла "Актуальная камера".
План правительства сделать исключения для нескольких русских гимназий по части перехода на эстонский язык продолжает вызывать критику парламентской оппозиции. Не все ясно и с коалицией, неоднозначные заявления сделал в Фейсбуке лидер отечественников, министр обороны Маргус Цахкна, передает "Актуальная камера".
Глава Минобразования Майлис Репс заявила, что правительство настроено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском языке. Правда министр не уточнила - в каком учебном году школы смогут начать с нового листа. О том, каким образом ходатайства могут изменить учебный процесс в гимназиях, рассказывает "Актуальная камера".
Русский театр готовится к премьере "Фрёкен Жюли" - социальной драмы о взаимоотношениях полов в классовом обществе, передает "Актуальная камера".
Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы и ветеринарная клиника Pet City провели первый в Эстонии совместный для людей и животных донорский день, передает "Актуальная камера".
Снимать санкции с России пока рано, так как ситуация на востоке Украины остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не выполняются, заявила в ходе визита в Варшаву во вторник, 7 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель. Премьер-министр Польши Беата Шидло поддержала позицию Берлина.
Во вторник в Таллинне на улице Копли на территории предприятия Decoil рядом с BLRT спасатели тушили загоревшийся тепляк с мазутом.
В помещении музея планируются не только экскурсии, но и школьные уроки по истории и культуре Древнего Египта, передает "Актуальная камера".
Цены продолжат расти - такой неутешительный прогноз сделали в Институте коньюнктуры, и это при том, что за прошлый год уровень инфляции составил почти 3%. Какие товары подорожали и что стало тому причиной - в видеосюжете "Актаульной камеры".
Правительство не сделает ни одной уступки в области политики по эстонскому языку, но приложит гораздо больше усилий, чтобы увеличилось число людей, владеющих эстонским языком, а также уровень владения языком, сказал лидер IRL Маргус Цахкна.
За первые две недели кампании по профилактике гепатита C в Эстонии на приглашение бесплатно протестироваться отреагировали 300 человек, у 8% из которых оказался позитивный результат анализа крови.
В прошлый четверг, 2 февраля, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали гражданина Эстонии, которого подозревают в том, что он 25 июля 2016 года позвонил в Таллиннский аэропорт с угрозой взорвать самолет.
Бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в розыске Анастасии 1981 года рождения.
Рост экономики Эстонии в этом году, согласно прогнозам банка SEB, удержится на нынешнем уровне 2,2%. Прогноз роста экономики на 2018 год банк повысил на 0,3% до 3,1%.
По данным южнокорейского издания Pulse, Эстония заплатит за 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder 50 млн долларов (чуть более 47 млн евро).
На Северо-Востоке Эстонии в местечке Вока 7 февраля начался пеший поход военных. Более 200 солдат из Скаутского батальона Сил обороны Эстонии и 503-го кавалерийского полка армии США, расквартированного в Тапа, за два дня должны дойти до Нарвы.
Эстонский союз врачей (Eesti arstide liit – EAL) в направленном Рийгикогу заявлении в связи с обращением партии "Зеленые Эстонии" о легализации в стране лечебной конопли утверждает, что представленные сторонниками легализация конопли аргументы с медицинской точки зрения не являются обоснованными, и речь идет об опасных для здоровья наркотиках.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения.
Во вторник, 7 февраля, вступил в законную силу приговор суда в отношении Евгения Миронченко (45), которого обвинили в жестоком убийстве 22-летнего молодого человека в Маарду весной 2010 года. Убийство было совершено с целью получения 1 млн крон (63 911,65 евро) путем обмана страховой компании. Преступник проведет в тюрьме 17 лет.
Проигравшие мэрии Таллинна в окружном суде спор относительно ограничений на работу бары Старого города столицы решили продолжить тяжбу в Государственном суде.
Банк Эстонии прогнозирует, что после того, как в феврале закончатся складские запасы продуктов питания, их цена в магазинах начнет расти. На это повлияют увеличившиеся акцизы, рост закупочных цен, неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства в Южной Европе.
В прошлую среду, 1 февраля, примерно в 18:30 в Таллинне, в непосредственной близости от кругового перекрестка Хааберсти на Эхитаяте теэ на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Мэрия Таллинна планирует выделить 7500 евро на проведение Матча всех звезд чемпионата Эстонии по баскетболу. Мероприятие состоится 16 февраля.
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