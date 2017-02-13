Актуальная камера 13.02.2017 (18:00)

Производитель алкоголя Koch OÜ вскоре начнет выпускать водку под названием "Ossinovsky Vodka". По словам производителя, водка под таким названием будет относиться к классу "премиум", и они поддерживают то, чтобы люди пили меньше, и вместо этого употребляли качественный алкоголь.