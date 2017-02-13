Актуальная камера 13.02.2017 (18:00)

Жертвами катастрофы туристического автобуса на Тайване стали 32 человека.
Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ) одни из главных достопримечательностей сирийской Пальмиры — фасад Римского театра и Тетрапилон.
Власти американского штата Калифорния объявили немедленную эвакуацию в целом ряде населенных пунктов из-за опасности разрушения плотины в районе города Оровилл.
Гигантский завод компании Tesla может быть построен в Финляндии. В строительстве заинтересованы власти города Вааса.
Украина направила Всемирной торговой организации (ВТО) требование создать группу экспертов для оценки введенных Россией ограничений на транзит товаров из Украины в Казахстан и Киргизию, а в скором времени намерена подать в ВТО аналогичную жалобу на запрет импорта украинских товаров в Россию.
Количество попыток проникновения нелегальных мигрантов на территорию ЕС по трем основным маршрутам существенно сократилось в январе текущего года.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) удалила большинство предприятий пищевой промышленности в ЕС из списка предприятий, имеющих разрешения на экспорт продукции в Россию, или приостановила действие разрешений.
Министерство социальных дел направило на согласование проект индексации пенсий на 2017 год, который предполагает, что средний рост пенсий в апреле этого года составит в среднем 5,1%.
В понедельник, 13 февраля, Тартуский уездный суд по ходайству Лыунаской окружной прокуратуры дал разрешение на арест мужчины, который в конце прошлой недели совершил вооруженное нападение на улице Раатузе в Тарту.
По мнению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, для решения конфликтов вокруг Сирии, Ирана и Украины необходим прямой диалог президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Масштабная акция протеста против пушных ферм состоялась в понедельник, 13 февраля, на Тоомпеа перед стенами Рийгикогу.
Производитель алкоголя Koch OÜ вскоре начнет выпускать водку под названием "Ossinovsky Vodka". По словам производителя, водка под таким названием будет относиться к классу "премиум", и они поддерживают то, чтобы люди пили меньше, и вместо этого употребляли качественный алкоголь.
На торжественной церемонии в посольстве Швеции в Таллинне журналистка издания Eesti Ekspress Мариан Мянни была названа лауреатом премии Боньера, которую вручают за лучшее журналистское расследование.
Парламентская комиссия по социальным делам обещает не позднее мая 2017 года дать ответ на коллективные обращения об использовании конопли в медицинских целях и регулировании рынка конопли в Эстонии.
Председатель Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) нарушил этический кодекс депутата парламента, приняв участие в рекламе коммерческой радиостанции Kuku на страницах республиканской газеты Postimees.
Комиссия по окружающей среде Рийгикогу через месяц ждет от Министерства сельской жизни проект поправки к Закону о защите животных, запрещающей использование животных в цирках.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите "большой двадцатки", который пройдет в Германии в июле 2017 года, о более ранней встрече пока нет никаких договоренностей.
Новый совет банка Eesti Krediidipank, который в связи со сменой владельца с осени сменит название на Coop Pank, в понедельник назначил правление будущего финансово-кредитного учреждения.
Жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило лауреатов 60-й по счету фотопремии. Фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи получил премию за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.
Самые большие изменения ждут жителей Эстонии с 2019 года. Однако уже в этом году будут некоторые важные изменения, которые надо учитывать при заполнении налоговой декларации.
В связи с перекрытием движения транспорта на участке улицы Пальяссааре в районе остановки Пикакари будет сокращен маршрут автобуса линии 59.
В Латвии растут объемы продаж бензина и дизельного топлива. Местные эксперты объясняют это тем, что в стране заправляется все больше автовладельцев из Эстонии.
Еврокомиссия снизила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год на 0,1% до 2,2%. Еврокомиссия по-прежнему прогнозирует на следующий год 2,6% рост ВВП в ЕС, сообщается в зимнем прогнозе. Тот же рост еврокомиссия прогнозировала и осенью.
Судебный процесс, который инициировала судоходная компания Väinamere Liinid против политика Социал-демократической партии Урве Пало, завершился поражением предприятия. Фирма уверяла, что Пало позволила себе ложные высказывания в ее адрес, но суд не нашел этому подтверждений.
Центр Arsenal, который располагается на перекрестке улиц Эрика и Тёэстузе, на целую неделю превратится в центр здоровья. С 13 по 19 февраля каждый день будут проходить бесплатные мастерские, лекции, презентации продуктов для укрепления здоровья, дегустации.
Литовское министерство юстиции не разрешило Первому Балтийскому каналу (ПБК) использовать имя страны в программах Lietuvos laikas и "Литовское время", транслирующихся на литовском и русском языках.
В воскресенье ночью в Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". В этом году триумфатором шоу стала Адель, также за работу над последним альбомом был посмертно награжден несколькими наградами Дэвид Боуи.
В Кивиыли накануне прошли соревнования на первенство Эстонии по сноуборду и фристайлу. В дисциплине слоупстайл не было равных талантливой 14-летней таллиннке Келли Сильдару, которая опередила всех участников-мужчин.
Департамент развития и экономики Нарвы договорился с фондом Innove по проекту "Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда". В обучении смогут принять участие 60 человек. О своем желании таксисты должны сообщить департаменту.
Там нет комментариев. Будьте первым!