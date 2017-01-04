Актуальная камера 04.01.2017 (20:00)

В ночь на среду Airbus 321 авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту Калининграда выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грунте, а все попытки технических служб вытащить лайнер пока не увенчались успехом.
В прошлом году в Эстонии ВИЧ был диагностирован у 229 человек, а СПИД выявлен в 41 случае, при этом количество новых случаев заболевания СПИД за год удвоилось.
5 января на телеканале ETV+ начнется ретроспектива фильмов Андрея Тарковского, в ходе которой в течение полутора месяцев будут показаны лучшие фильмы знаменитого советского режиссера.
Пярнуская фирма разработала и установила на одном из пешеходных переходов в городе новую систему, которая значительно улучшает безопасность движения. Теперь в рамках "народного бюджета" авторы идеи надеются оборудовать еще 10 пешеходных переходов подобной новинкой, передает "Актуальная камера".
Государственная прокуратура предъявила обвинения двенадцати лицам по делу о преступной группировке, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов.
В таллиннском Теледоме состоялись пробные съемки передачи журналистских расследований "Инсайт", которая начнет выходить на русскоязычном телеканале ETV+ с 12 января.
Лидеры Молдавии и непризнанного Приднестровья обсудили сферы сотрудничества, требующие первоочередного решения, не касаясь спора о политическом статусе Приднестровья.
Военный суд в Израиле признал местного военнослужащего Елора Азарию виновным в убийстве раненого палестинца.
Проект постановления правительства о зарплатах прокуроров в 2017 году предусматривает возможность доплачивать прокурорам, работающим в Ида-Вируском уезде, до 1000 евро в месяц к основной зарплате в течение периода продолжительностью до четырех лет.
В православное Рождество, 7 января, нарвский театр "Ильмарине" покажет свой премьерный кукольный спектакль этого сезона "Маленький ежик" на новой сцене - в концертном зале бывшей Музыкальной школы. Через пару лет коллектив намерен вернуться в новый театр, который построят на улице Линда в Нарве.
В связи с тем, что скоро наступит 15-я годовщина внедрения в Эстонии ID-карт, внешний вид которых также планируется обновить, Департамент полиции и погранохраны ищет модель, фотография которой будет использоваться на образцах документа.
В июле этого года заканчивается срок пребывания на этой должности нынешнего директора канцелярии Рийгикогу Марии Алайыэ, и в связи с этим руководство парламента объявило конкурс на замещение этой должности.
Проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон подтвердила, что она будет присутствовать на церемонии инаугурации нового главы государства вместе со своим супругом, экс-президентом страны Биллом Клинтоном.
Министерство обороны заключило с риэлторской фирмой предпринимателя Урмаса Сыырумаа ESS Kinnisvara договор сроком на 10 лет стоимостью 4,5 млн евро об аренде комплекса зданий по улице Ярве в Таллинне. В зданиях разместятся только что учрежденная организация Центр оборонных инвестиций, а также оздоровительный центр Сил обороны и связанная с ним аптека.
Хотя коалиционное соглашение нового правительства предусматривает переезд в Нарву Академии внутренней безопасности, от текущих планов по развитию комплекса зданий для академии в Таллинне никто не отказался, сказала ректор вуза Катри Райк.
По словам адвоката строительной фирмы YIT Ehitus, Тартуский университет привлек охранную фирму, чтобы лишить строителей доступа в университетскую библиотеку после разрыва договора с YIT Ehitus на работы по реконструкции здания.
По словам стилиста и парикмахера Дениса Коваленко, в этом году по-прежнему будут актуальны натуральные образы, также можно смело делать завивку одновременно в нескольких стилях и трансформировать дневные прически в вечерние.
Пикет перед штаб-квартирой банка Nordea в Стокгольме работники эстонского отделения банка проведут 7 января с целью убедить руководство финансового учреждения продолжить переговоры о новом коллективном договоре.
Цена на бензин и дизтопливо в Эстонии выросла с декабря на 7% и предстоящее повышение акциза приведет к дальнейшему повышению цен. Продавцы топлива прогнозируют, что все больше автовладельцев будут заправляться в Латвии.
Специалист Департамента окружающей среды обнаружил в среду в Ида-Вирумаа в Роогендику вырубку в лесу, который считается постоянным местом обитания белок-летяг.
В течение января новым государственным примирителем станет Меэлис Виркебау, прежний примиритель Хенн Пярн покинет должность.
Весной и летом прошлого года полицейские Пыхьяской префектуры задержали две работавших на улицах города и в увесилительных заведениях Таллинна группы карманников. Воров приговорили к различным срокам заключения.
С пониженной влажностью в отопительный сезон поможет справиться махровое полотенце, а при заболевании гриппом вместо жаропонижающих китайцы, например, пьют горячую Кока-Колу, рассказала семейный врач и почетный гражданин Маарду Лидия Боднар в передаче "Кофе+".
Сийм Рооде и Вяйно Пентус, признанные двумя судебными инстанциями виновными по делу Autorollo, обратились в Госсуд.
В порту Кулга на Нарвском водохранилище на дороге сидел сердитый лебедь и никого к себе не подпускал. Прибывшие на место спасатели вернули птицу в природу.
Министерство образования рекомендует разъяснять тему беженцев в школах с помощью ролевых игр и наглядных примеров, скажем, открывая в классе окна и выключая свет.
В Вильяндиском уезде 4 января трое неизвестных мужчин проникли в частный дом и потребовали от пенсионера деньги. Их в доме не оказалось, грабители ушли ни с чем. В столичном районе Нымме 3 января неизвестный грабитель хотел разжиться деньгами у случайного прохожего, но получил отпор.
Ида-Таллиннская центральная больница, расположенная на улице Рави, сообщила, что с 5 января стационарное отделение закрыто для посещения пациентов в связи с распространением гриппа и респираторных вирусных заболеваний.
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