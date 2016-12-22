Актуальная камера 22.12.2016 (20:00)

В ближайшие дни Эстония окажется во власти штормового ветра.
Правоохранительные органы ФРГ исходят из того, что разыскиваемый тунисец Анис Амри управлял грузовиком во время наезда на толпу людей на рождественском базаре в Берлине. Об этом в четверг сообщила на пресс-конференции представитель федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.
В преддверии новогодних праздников налоговики напоминают, что даже Деды Морозы и Снегурочки должны не забывать декларировать свои доходы.
В Таллинне в церкви Олевисте в четверг, 22 декабря, прошла традиционная рождественская служба для бедных и бездомных. Пришедшим также раздали рождественские угощения и подарки.
Церемония прощания с Андреем Карловым началась с гражданской панихиды в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве, после которой состоялось отпевание в храме Христа Спасителя, которое провел лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и похороны на Химкинском кладбище с воинскими почестями.
Охотники за время начавшегося в ноябре сезона охоты на волка застрелили 41 особь из лимита, поднятого до 98 особей.
Волость Кейла и город Палдиски дали "зеленый свет" объединению двух самоуправлений. Новая административная единица с населением в 9 тысяч человек может получить название Ляэне-Харьюская волость.
Правительство планирует выделять средства на реставрацию столичного Горхолла траншами по 20 миллионов евро в год.
Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии.
Консул Эстонии в пятницу, 23 декабря, вновь встретится с осужденными в Индии судовыми охранниками
Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира из Тюмени. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте IBU.
Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал в четверг избранный президент США Дональд Трамп.
В феврале следующего года в рамках кампании по размещению в Эстонии войск союзников в Тапа прибудет новое подразделение из дислоцированной в Польше бригады США.
С января вратарь сборной Эстонии по футболу Павел Лондак (36) официально пополнит ряды столичного клуба "Нымме Калью".
В Японии зафиксирована минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает The Independent.
В четверг, 22 декабря, столичный "Калев/Крамо" в матче Единой лиге ВТБ уступил на своей площадке "Химкам".
В Литве с марта 2017 года акциз на крепкий алкоголь повышается на 23%, а на вино — почти на 112%, в результате бутылка некоторых напитков подорожает примерно на один евро.
В 2017 году Языковая инспекция ужесточит контроль за фирмами, предлагающими языковое обучение для взрослых.
В здании постоянного представительства Эстонии в Брюсселе завершен ремонт этажей и установлены дополнительные рабочие места для дипломатов, которые прибудут на время председательства в ЕС.
Немецкие полицейские в связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине ввели контроль на границе Германии с Бельгией, сообщила на своем сайте в четверг бельгийская Le Soir.
Минимальную и среднюю заработные платы учителей в 2017 году планируется повысить два раза - в январе, и в сентябре.
Хотя предприятие Tallinna Sadam надеялось принять построенный в Польше паром Toll в конце этого года, прием отложен на начало нового года, а находящаяся на заводе эстонская команда отметит Рождество дома.
Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) направила на согласование план по разработке законопроекта о взимании с грузовых машин платы за проезд по дорогам Эстонии. Согласно документу, с 2018 года планируется собирать плату за проезд с грузовых автомобилей, масса которых превышает 12 тонн.
Тартуский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению депутата Муствеэского городского собрания и руководителя местной муниципальной фирмы Mustvee Linnavara Сергея Улексина (50).
Верховная Рада Украины проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из состава делегации парламента Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Савченко включили в ПАСЕ, когда она находилась за решеткой в России.
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) к 4,5 годам колонии общего режима за попытку присоединиться к запрещенной в Росиии террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает агентство "Москва".
В ноябре закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении.
В четверг, 22 декабря, Таллиннское городское собрание утвердило бюджет столицы на 2017 год.
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