Актуальная камера 23.02.2017 (18:00)

На Чемпионате мира в финском городе Лахти состялись квалификационные заезды среди мужчин на дистанции 10 км классическим стилем. Под номером один стартовал лыжник из Венесуэлы, до этого никогда не видивший снега, он тренировался на роликовых лыжах. В youtube набирает популярность ролки, как венесуэлец боролся с лыжней. Его назвали "худшим лыжником" в мире, до финиша он так и не доехал, однако венесуэлец получил много сочуственных комментариев и ему даже собрали 3000 евро.