Актуальная камера 23.02.2017 (18:00)

Сегодня утром около 6:44 в полицию поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Нарва со скользкой дороги вылетела фура, перевозившая сланцевое масло. Люди в ДТП не пострадали. Из-за аварии движение шоссе было закрыто. Дорожный департамент сообщил в 18:25, что движение восстановлено.
К 100-летней годовщине Эстонской Республики в городе Пярну планируется установить монумент основателям государства.
Министерство финансов отправило на согласование программу внедрения государственной реформы, в которой обозначены четкие сроки для завершения переезда некоторых государственных учреждений из Таллинна в регионы.
Делегация Эстонии под руководством гендиректора отдела политики МИД Паулем Теэсалу обсудила с делегацией Ирана, которой руководил гендиректор отдела по Северной и Восточной Европе МИД Ирана Махмуд Баримани, отношения между Эстонией и Ираном, в том числе сотрудничество в области экономики, культуры и образования, а также ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.
Суд в Вене отпустил из-под стражи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, задержанного на этой неделе по запросу правоохранительных органов Испании.
На следующей неделе Эстонию посетит с визитом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Иракские войска установили контроль над всей территорией аэропорта иракского города Мосул, который считается одним из важнейших стратегических объектов в борьбе за контроль над городом, западную часть которого продолжают удерживать боевики террористической группировки "Исламское государство".
По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, несколько человек совершили попытку похищения заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, но эту попытку удалось предотвратить.
В четверг, 23 февраля, начала работу комиссия по назначению членов советов предприятий с участием государства. В повестке первого заседания — обзор государственных компаний, основных принципов работы и регламента.
Министерство финансов представит правительству проект решения, согласно которому отменяется максимальный размер спецльготы на служебные автомобили, составляющий сейчас 256 евро в месяц, который в дальнейшем будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. От идеи ввести цветные номера для служебных автомобилей министерство решило отказаться.
На Чемпионате мира в финском городе Лахти состялись квалификационные заезды среди мужчин на дистанции 10 км классическим стилем. Под номером один стартовал лыжник из Венесуэлы, до этого никогда не видивший снега, он тренировался на роликовых лыжах. В youtube набирает популярность ролки, как венесуэлец боролся с лыжней. Его назвали "худшим лыжником" в мире, до финиша он так и не доехал, однако венесуэлец получил много сочуственных комментариев и ему даже собрали 3000 евро.
В ночь с 22 на 23 февраля в одном из магазинов Тарту разбили окно и унесли бутылку коньяка, стоимостью более 3000 евро. Полицейский пес Декстер нашел вора - им оказался пьяный 17-летний юноша.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонской Республики, пожелав своей эстонской коллеге и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго, сообщило в четверг посольство РФ в Таллинне.
На прошедшей в четверг в Минной гавани торжественной церемонии командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас объявил нового командующего Военно-морскими силами Эстонии - капитан-лейтенанта Юри Саска.
Злоумышленник проник 22 февраля в офисное помещение на ферме "Конью" и украл дрель и стартовый пистолет. Ущерб составил 350 евро, сообщила Идаская префектура.
В Нарве день независимости Эстонии 24 февраля по традиции начнется в 7:18 утра с церемонии поднятия флага в замке Германа. В этот день состоится праздничный концерт в здании бывшей школы №6 и лыжный забег.
С 23 февраля в Таллинне временно изменяется организация уличного движения в связи с проведением военного парада в честь 99-летия Эстонской Республики, который состоится в пятницу, 24 февраля. Ниже приводится подробный обзор улиц, на которых временно запрещается остановка и стоянка автотранспорта, изменения в движении общественного транспорта, а также удобные места для наблюдения за парадом.
Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA представила новый тариф: начиная с середины июля, компания предлагает трансатлантические рейсы за 65 долларов в одну сторону.
Созванная по приглашению министра здоровья и труда Евгения Осиновского рабочая группа экспертов в области здоровья и образования рассмотрит, достаточно ли хорошо применяются и актуальны ли различные ограничения в организации учебы, установленные для защиты здоровья детей.
Чистая миграция в Британию (число въехавших в страну за вычетом выехавших) сократилась на 49 000 человек - до 273 000 в год - после референдума о выходе страны из Европейского союза.
Правительство в четверг на кабинетном совещании поддержало предложение, в соответствии с которым 12 крупнейших государственных фирм в будущем должны будут обнародовать информацию так же, как это делают биржевые предприятия. Кроме того, министры выразили политическую поддержку плану запретить государственным фирмам заниматься спонсорской деятельностью.
В последние недели в Кохтла-Ярве участились случаи, когда на улицах преимущественно у женщин преклонного возраста, выхватывают из рук сумочки. Разбои совершались чаще всего в дневное время в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. В понедельник, 20 февраля полиция задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в совершении не менее четырех разбоев и двух краж.
Президент Керсти Кальюлайд вручила в четверг, 23 февраля, накануне 99-годовщины Эстонской Республики 113 орденов и медалей за особые заслуги.
Если СМИ в Эстонии в середине февраля писали о том, что министр по делам государственного управления Михаил Корб (Центристская партия) хотел бы вывести из Таллинна 25 государственных учреждений и организаций, то, по словам лидера центристов и премьер-министра Юри Ратаса, ни по одному из учреждений окончательных решений в этом направлении не принято.
В спортивном центре "Техванди" в Отепя с 7 по 12 марта пройдут соревнования последнего этапа этого сезона Кубка IBU по биатлону, в которых примут участие около 300 спортсменов из 35 стран мира. Число участников на этот раз больше, чем обычно в этапах Кубка IBU.
Вечером 22 февраля в московском ночном клубе "Драйв" в ходе полицейского рейда были задержаны и доставлены в полицию несколько десятков активистов "Другой России", а также участники эстонской группы Mad Morality. После проверки документов и около трех часов в полиции все задержанные были отпущены на свободу.
Великобритания переживает первые часы шторма "Дорис". В лондонском аэропорту Хитроу было отменено 77 рейсов, а метеорологи предупреждают о возможных затоплениях в некоторых районах страны.
Как стало известно журналу Kroonika, предыдущий глава государства Тоомас Хендрик Ильвес не примет участия в приеме по случаю 99-летия Эстонской Республики в концертном зале "Эстония".
Сегодня правительство одобрило законопроект, согласно которому выплата пособий на создание рабочих мест на предприятиях Ида-Вирумаа продлевается на год. По предложению Кассы по безработице будет упрощен порядок выделения пособия, а также 20 безработных теперь можно нанять в течение двух месяцев, а не одного месяца, как прежде.
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