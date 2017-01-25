Актуальная камера 25.01.2017 (20:00)

В течение этого года лауреат стипендии тартуского писателя намерена организовать в городе несколько мероприятий, направленных на развитие и популяризацию местной литературной сцены, передает "Актуальная камера".
С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий. Нынешний главред Мари Вельмет станет советником правления ERR. В интервью "Актуальной камере" Юлия Балий сказала, что самые большие изменения будут в программах прайм-тайма, то есть в утренние часы и драйв-тайма - в то время, когда люди возвращаются в автомобилях домой.
Строительство стены вдоль границы США с Мексикой для пресечения нелегальной иммиграции и наркоторговли начнется в течение нескольких месяцев.
Силламяэский порт, который называют "морскими воротами в Ида-Вирумаа" в минувшем году смог увеличить объем грузов на фоне общего падения грузооборота в Эстонии. Каким образом это удалось, разбиралась "Актуальная камера".
Сотрудники Центральной криминальной полиции задержали семерых человек, которым предъявлены подозрения в вымогательстве зерна у хуторян, передает "Актуальная камера".
Посольство Польши в Киеве направило в МИД Украины ноту с требованием расследовать факты вандализма на польском военном кладбище в поселке Быковня под Киевом.
В регистр народонаселения Эстонии впервые внесен однополый брак. Супруги расписались в Швеции. Харьюская уездная управа сначала не хотела регистрировать брак, но пришлось подчиниться решению суда. Подробности - в репортаже "Актуальной камеры".
Союз газет Эстонии в среду выбрал лучшие публикации печатных и интернет-СМИ на русском языке за прошлый год. В число номинантов конкурса вошли журналисты трех изданий, в том числе редактор русскоязычного новостного портала Эстонского телерадиовещания (ERR) Сергей Михайлов.
Медиаконцерн Äripäev подал заявку в Департамент технического надзора на получение лицензии для регионального радиовещания.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что правительство представит подробный план выхода страны из Европейского союза (т. н. брексита).
Французская прокуратура начало расследование в отношении Пенелопы Фийон после публикаций в СМИ, согласно которым кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выплатил своей супруге около 500 000 евро из средств, которыми он распоряжался в качестве депутата французского парламента.
Европейская комиссия в среду разрешила еще на три месяца продлить действие пограничного контроля для некоторых стран, входящих в Шенгенскую зону, в связи с продолжающимся миграционным кризисом.
Согласно решению Государственного суда, владелец парковки имеет право эвакуировать автомобиль, если парковка не была оплачена.
Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы, который 20 января передал полномочия Дональду Трампу, говорит о самой высокой поляризации общества за всю современную историю Соединенных Штатов, когда подавляющее большинство демократов воспринимает Обаму положительно, а подавляющее большинство республиканцев — отрицательно.
Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.
Министерство финансов проведет специальную проверку в предприятии по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и ее дочерней фирмы Erika Neli AS для выяснения обстоятельств продажи помещений для торгового центра Arsenal.
Чувство уверенности потребителей в Эстонии в январе выросло на 4 балла и показатель индикатора установился на отметке в 1 балл. В 2016 году этот показатель составил -5 баллов.
Литовское правительство в среду одобрило проект соглашения трех стран Балтии о строительстве железной дороги Rail Baltica.
Практически каждое предприятие торговли предоставляет своим покупателям карточки клиента - чтобы еще больше их завлекать. И хотя принципы использования клиентских карт различаются, общий принцип один: при каждой покупке на карточке собираются бонусы, которыми можно воспользоваться в определенный период времени при новой покупке. Но покупатели иногда забывают это сделать, и заработанные бонусы остаются в торговой сети.
Увеличение выставочной площади и новая экспозиция Музея оккупаций, которая откроется в следующем году, обойдется почти в 2 млн евро.
После прошедших в Брюсселе переговоров лидеров Сербии и Косово глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что стороны согласились разрядить напряженность, но в Белграде дали более сдержанные оценки.
В 2016 году в Финляндии впервые в истории страны родилось меньше людей, чем умерло.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду назвал президента США "мастером сделки" и сравнил его с российским президентом Владимиром Путиным.
В среду, 25 января, расширенный выпуск новостей "Радио 4", выходящий в 12:00, впервые велся из обновленной студии бывшего старого радиодома, а ныне — Дома новостей ERR. Новости можно было не только послушать, но и посмотреть прямую трансляцию на портале rus.err.ee.
В кохтла-ярвеской основной школе Таммику из-за ОРВИ и гриппа отсутствуют 200 школьников из 535 учеников и 12 учителей. Чтобы предотвратить распространение инфекции школа не будет работать до конца недели.
Во вторник, 31 января, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы встретятся в Таллинне с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) решил выделить 3520 евро кейтеринговой компании M.L.Catering OÜ на разработку нового майонеза.
В чешской Остраве в среду, 25 января, стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед вышли одиночницы.
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