Актуальная камера 19.01.2017 (20:00)

Наркоманов никто не любит, и жители Таллинна в этом вопросе не являются исключением. Они предпочли бы видеть свои улицы чистыми. Однако в ближайшем будущем решить эту задачу в столице Эстонии вряд ли удастся.
Сланцевый сектор страны наращивает обороты. Впереди - увеличение объемов добываемого сланца, рост числа работников и удлинение рабочей недели.
Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Бэрроу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя сенегальских военных, войска уже перешли границу.
Лаура Дальмайер из Германии выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Лучшая из эстонских спортсменок - Лаура Лехтла - показала 77-й результат.
В конце декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда в Ида-Вирумаа были взяты под стражу пятеро уличных наркодилеров, которым предъявили подозрения в распространении фентанила, в результате употребления которого скончались шесть человек.
С 18 на 19 января православные христиане отмечают Богоявление (Крещение Господне). 19 января празднуют вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.
Договор об обмене осужденными между Эстонией и Индией может быть ратифицирован не раньше весны, заявил министр иностранных дел Свен Миксер.
В воскресенье, 22 января, в рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка" на Основной сцене Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского будет показан спектакль эстонского театра R.A.A.A.M "Оборотень" по пьесе Аугуста Кицберга в постановке якутского режиссера Сергея Потапова.
Для расположенного в столичном Пыхья-Таллинне Николаевского храма и его прихожан наступил особенный день - после долгого ожидания новые купола увенчали привезенные из Ростова кресты.
Предложение Министерства юстиции ввести шоковое тюремное заключение для тех водителей, кто неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом виде, не нашло поддержки в правовой комиссии Рийгикогу.
Экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас, который с 2012 по 2014 год был министром социальных дел, заявил, что решение правительства внести неожиданные изменения в пенсионную сиситему похоронило надежды многих жителей Эстонии на большую пенсию.
Эстонский теннисист Владимир Иванов пробился в четвертьфинал турнира серии ITF в немецком городе Карст с призовым фондом 15 000 долларов США.
Чемпион Эстонии по футболу, таллиннский "Инфонет" ведет активные поиски нового центрального нападающего. На просмотр в команду приехали футболисты из Молдовы и США.
В Таллинне на озере Харку в четверг, 19 января, прошли крещенские купания.
В четверг, 19 января, правительство страны приняло решение, в соответствии с которым размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа.
В четверг, 19 января, совет Центра управления государственным лесом (RMK) избрал новым председателем Андреса Талиярва, который работает канцлером Министерства окружающей среды.
В четверг, 19 января, Харьюский уездный суд признал виновными шесть человек, связанных с коррупцией при проведении экзаменов на вождение в таллиннском бюро Авторегистра (ARK).
На кабинетном совещании правительство Эстонской Республики пришло к соглашению по вопросу реформы специальных пенсий - с 1 января 2020 года права на эту привилегию лишатся прокуроры, военнослужащие и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте и депутаты городского собрания предложили присвоить звание почетного гражданина Нарвы известному в городе бизнесмену Александру Брокку. Вопрос будет обсуждаться на ближайшей сессии городского собрания 26 января.
Эстония, Казахстан, Грузия и Латвия попали в одну группу предварительного раунда квалификации женского чемпионата мира-2019 по футболу, жеребьевка которого прошла в Ньоне.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сегодня в очередной раз сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.
Финский пропагандист нацистских идей Ристо Тейнонен, которому на пять лет запрещено въезжать в Эстонию, оспорил соответствующее решение Министерства внутренних дел в Таллиннском административном суде.
Департамент защиты прав потребителей занес в свой черный список продавца ваучеров Crazydeal Group OÜ (crazydeal.ee).
Лондон во время переговоров по поводу выхода из состава ЕС столкнется со сложными переговорами и периодом неопределенности, но все это приведет к созданию новой Великобритании, которая будет мировым лидером в области свободной торговли, свободных рынков и успешного бизнеса, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В четверг, 19 января, на заседании комиссии по выбору нового руководителя Департамента муниципальной полиции (МуПо) Таллинна вице-мэр Калле Кландорф предложил назначить главой МуПо Айвара Тоомпере.
Городская управа Силламяэ 19 января утвердила результаты конкурса юбилейного логотипа. Один логотип будет официальным, а второй - использоваться на сувенирах.
Не менее 30 пожарных, находившихся внутри загоревшегося высотного здания в иранской столице, могли погибнуть в четверг при его обрушении.
Там нет комментариев. Будьте первым!