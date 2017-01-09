Актуальная камера 09.01.2017 (18:00)

Действующий чемпион Эстонии по фигурному катанию среди мужчин Даниэль Альберт Науритс стал победителем и юниорского первенства страны.
В понедельник, 9 января, в таллиннском районе Мустамяэ произошла авария, в результате которой пострадали две девочки-подростка.
Дислоцированные в Эстонии военнослужащие из США проходят курс зимней подготовки под руководством инструкторов из разведывательного батальона Сил обороны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января своим приказом упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии. Без визы в Беларуси можно будет находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии. Новые правила вступят в силу в феврале.
Если британцам при выходе из Европейского союза придется выбирать между наличием контроля над иммиграционным потоком в Великобританию и доступом к свободному рынку ЕС, то большинство выберет контроль над границами.
В российские новогодние каникулы, с 30 декабря по 9 января, российско-эстонскую границу пересекли и провели праздничные дни в Эстонии более 56 000 россиян. Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец первой недели года.
По словам бывшего премьер-министра Эстонии и предпринимателя Тийта Вяхи, наметившееся улучшение российско-американских отношений благодаря избранию Дональда Трампа президентом США является единственной гарантией безопасности для Эстонии и ключом к восстановлению ее экономического роста.
Один из руководителей киностудии и киношколы МЭКСвидео Марина Наабер-Глазистова рассказала в эфире "Радио4", что в ходе мероприятия будут показаны как работы последних лет, так и времен, когда все начиналось и у студии была всего одна камера.
В понедельник, 9 января, в Харьюском уездном суде началось рассмотрение дела обвиняемого в экономических преступлениях бизнесмена Рейна Килька. Своей вины предприниматель, как и четверо других проходящих по этому делу людей, не признает.
По оценке Конституционной комиссии Рийгикогу, одновременное участие депутата Рийгикогу в собрании местного самоуправления не противоречит Конституции ЭР.
В прошлом году в Латвии покончили с собой 386 человек, то есть в среднем происходило более одного самоубийства в день, а общее число попыток суицида за год могло достичь 10 000, поскольку на каждое успешное самоубийство приходится 25 неудачных попыток.
Паром Tõll за 24 часа добрался от польской судоверфи Remontowa до порта Виртсу, куда он прибыл днем в понедельник, 9 января.
Фирма Ekovir просит горуправу рассмотреть вопрос повышения тарифов на вывоз мусора более чем на 60%, с нынешних 2,10 евро (вместе с НСО) до 3,45 (вместе с НСО) с человека.
Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) в 2016 году собрал налогов на сумму в 6,26 млрд евро, что на 0,1% больше, чем ожидалось, и на 5,5% больше, чем годом ранее.
Министр экономики Кадри Симсон приостановила создание единой холдинговой компании для управления государственными предприятиями, инициированное ее предшественником Кристеном Михалом.
Резкое похолодание в последние дни создало очень тяжелую ситуацию в лагерях для беженцев в Сербии, Венгрии и Греции.
Погода продолжает вносить коррективы в маршрут ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Из-за ливневых дождей в Боливии организаторам пришлось сократить маршрут сегодняшнего 7-го этапа вдвое.
Главный редактор ETV+ Дарья Саар в интервью rus.err.ee рассказала о предстоящих изменениях в программе и основных проблемах телеканала. В их числе - ограниченный бюджет, отсутствие масштабных рекламных кампаний, синхронный перевод, отсутствие канала в пакетах Viasat, недостаточная мобильность информационной службы, определенные проблемы с синергией и пониманием телевизионного производства в ERR.
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США арестовали в субботу в штате Флорида менеджера германского автопроизводителя Volkswagen, которому предъявлены обвинения в причастности к сговору с целью обмана американских властей.
Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" решила отменить планировавшиеся изменения в организации доступа журналистов в польский парламент, которые спровоцировали протесты оппозиции и блокирование зала заседаний Сейма.
Министерство иностранных дел Сербии отказалось от идеи открыть дипломатические представительства в Эстонии, Латвии и Литве.
Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) к установленному сроку не получила от бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара ответ на запрос о том, каким образом он намерен вернуть в городской бюджет Таллинна 116 643 евро, незаконно потраченные на избирательную рекламу.
Новый председатель Партии реформ Ханно Певкур в понедельник возглавил парламентскую фракцию реформистов.
В субботу в Таллинне прошел съезд Партии реформ, на котором Ханно Певкура выбрали новым председателем. Политический обозреватель"Радио 4" Илья Сунделевич считает его победу сладкой местью партийному аппарату за события 2014 года, когда кандидатом в премьер-министры вместо него выбрали Таави Рыйваса. Также обозреватель надеется, что правление Певкура сделает принятие решений на уровне партии более открытыми и прозрачными.
Власти Нарвы объявили новый тендер на капитальный ремонт городского автовокзала и реконструкцию прилегающей к нему территории.
Руководитель эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Марианне Микко отправилась с рабочим визитом в Турцию в качестве докладчика ПАСЕ для изучения ситуации в стране после неудачной попытки государственного переворота летом прошлого года.
В Китае успешно проведены испытания самолета с электродвигателем, работающем на водородном топливе.
В этом году сезон гриппа начался на месяц раньше обычного, но ситуация развивается по стандартному сценарию, заверяет главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова. По ее словам, карантин в больницах в разгар сезона гриппа абсолютно оправдан.
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.
Там нет комментариев. Будьте первым!