Актуальная камера 14.01.2017 (20:00)

В воскресенье синоптики обещают пеоременную облачность и небольшой мороз, передает "Актуальная камера"
Для более эффективного развития эстонской армии в будущем было бы целесообразно проводить тендеры по закупке вооружения в сотрудничестве с союзниками, считает высшее военное руководство страны. Помочь в этом теперь могут специалисты открывшегося накануне в Таллинне Центра оборонных инвестиций, передает "Актуальная камера".
Эстонские каратисты начали подготовку к молодежному чемпионату Европы, который пройдет в ферале, в Болгарии. Первую проверку кандидаты в сборную провели на домашнем турнире Estonian Open. Две титулованные спортсменки Ли Лирисман и Анна Сокк смогли одержать уверенные победы, передает "Актуальная камера".
На просторах всемирной паутины вот уже который день набирает популярность композиция Olen venelane, или "Я русский", которую исполнил уроженец Нарвы Евгений Ляпин. В своей песне выступающий под псевдонимом Stuf артист поделился отношением к происходящему в городе и в стране в целом, передает "Актуальная камера".
Харьюский уездный суд по просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры в субботу дал санкцию на арест 69-летнего Кальви, который в пятницу вечером стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги; в его отношении действует назначенное ранее наказание за нетрезвое вождение.
Несколько минут назад сильнейший эстонский бадминтонист Рауль Муст вышел в финал международного турнира в Таллинне, передает "Актуальная камера"
Российское правительство рассчитывает, что санкционная война между Россией и западными странам может закончиться уже в этом году. Отмена санкций не только вернет на российские прилавки европейские продукты питания, но и даст российским компаниям доступ к зарубежному финансированию, передает "Актуальная камера".
Вечером в субботу, 14 января, после тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался спортивный журналист и репортер ЭТВ Лембиту Куузе.
Грузовое судно, плававшее под флагом Барбадоса, затонуло в ночь на субботу в Северном море, в 70 километрах от французского порта Дюнкерк. Об этом сообщила французская морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.
Премьер-министр и министр обороны Польши в субботу приветствовали американских солдат на своей территории, Россия назвала размещение американских военных в Польше угрозой своей безопасности.
Министр обороны Маргус Цахкна на предстоящей неделе отправится с визитом в Финляндию, чтобы принять участие в обновлении рамочного договора двух стран о сотрудничестве в области обороны.
Французская правоцентристская партия "Республиканцы" официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.
В Аргентине завершилась труднейшая марафонская гонка "Дакар-2017". Среди тех, кто добрался до финиша, и два эстонских мотоциклиста - Тоомас Трийза и Март Меэру.
Несмотря на установленный законом порядок, старейшина волости Пихтла Юри Сааар не считает правильным выплату выходного пособия тем чиновникам, которые будут продолжать работать в органах местных самоуправлений после объединения, происходящего в рамках административной реформы. По мнению Саара, это затрагивает чувства справедливости многих людей, пишет газета Saarte Hääl.
Семьдесят шестой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 15 января.
В ходе состоявшегося в пятницу розыгрыша победитель выиграл 483 тысячи 921 евро.
Сегодня ночью перед ночным клубом в центре Пярну произошла драка, утихомирить дерущихся прибыл полицейский патруль, в составе которого была и служебная собака. При разнимании дерущихся легкие травмы получила находившаяся на месте происшествия женщина.
Британские парламентарии потребовали от премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в течение ближайшего месяца представить план выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на доклад, подготовленный депутатами.
За минувшие сутки на дорогах Эстонии произошло восемь дорожно-транспортных происшествий в которых пострадали 13 человек, в том числе ребенок и три пешехода. Также полиция задержала 13 нетрезвых водителей
Письмо Бараку Обаме с просьбой помиловать Эдварда Сноудена собрало более 1 млн подписей. Между тем пресс-секретарь Белого дома назвал Сноудена человеком, "бежавшим в руки неприятеля".
В этом году в играх чемпионата Эстонии по футзалу, играх за кубок страны и в играх национальной лиги примут участие более 1500 футболистов. В чемпионате Эстонии среди мужчин в этом году будут участвовать 27 команд и 365 игроков.
В декабре среди парламентских партий Эстонии наибольшего внимания СМИ удостоились центристы, которые также оказались в числе лидеров по количеству упоминаний в прессе в течение всего прошлого года.
По мнению евродепутата Яны Тоом, новый бренд Эстонии является удачным, а споры вокруг него вызваны стоимостью проекта.
Как сказал президент Финляндии Саули Ниинистё, Владимир Путин, вероятно, прибудет в Финляндию летом.
Уникальное природное явление - замерзшее Черное море можно наблюдать в районе города Бургас, на юге Черноморского побережья Болгарии.
Публикация компрометирующих материалов на Хилари Клинтон во время президентских выборов в США, которую связывают с действиями российских хакеров, используется политическими оппонентами избранного президента страны Дональда Трампа как для подрыва легитимности его избрания, так и для создания жестких ограничений для политики будущей администрации Белого дома.
Истребитель Jas 39C Gripen разбился во время авиашоу в таиландском городе Хатъяй (провинции Сонгкхла), сообщает Bangkok Post.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время". Об этом политик сказал в интервью американскому изданию Wall Street Journal.
По прогнозам синоптиков, сегодня и в воскресенье в Эстонии будет от +1 до -3, а в понедельник столбик термометра опустится до -7.
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