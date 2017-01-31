Актуальная камера 31.01.2017 (18:00)

Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков объяснил в эфире Нарвской студии "Радио 4", в чем проблема автобусного сообщения с садоводческими товариществами Нарвы, которую активно начали обсуждать в январе нынешнего года, когда компания ATKO Bussiliinid пригрозила городу судом, если ей не заплатят более 40 000 евро за перевозку льготников на этих маршрутах, не входивших в первоначальный договор фирмы с городом.