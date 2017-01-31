Актуальная камера 31.01.2017 (18:00)

В связи с решением президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в страну для граждан семи стран Ближнего Востока и Африки, несколько номинантов премии "Оскар" американской киноакадемии могут не попасть на церемонию награждения.
Эксперты Краковского института судебных экспертиз подтвердили подлинность документов, согласно которым лидер движения "Солидарность" и будущий президент Польши Лех Валенса в 1970-е годы сотрудничал со спецслужбами Польской народной республики.
Успевшая около двух недель побыть депутатом Рийгикогу бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ возвращается к работе в силламяэском городском управлении.
Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков объяснил в эфире Нарвской студии "Радио 4", в чем проблема автобусного сообщения с садоводческими товариществами Нарвы, которую активно начали обсуждать в январе нынешнего года, когда компания ATKO Bussiliinid пригрозила городу судом, если ей не заплатят более 40 000 евро за перевозку льготников на этих маршрутах, не входивших в первоначальный договор фирмы с городом.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский подверг критике действия медицинских работников, которые ставят заключение коллективного договора в зависимость от гарантированного улучшения доступности медицинской помощи в Эстонии.
Во вторник, 31 января, в Валга отметили 98-ю годовщину одного из ключевых сражений Освободительной войны - битвы около усадьбы Паю.
Во вторник, 31 января, был обнародован состав сборной Эстонии для участия в чемпионате мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцине с 9 по 19 февраля.
С понедельника в компьютерной базе данных удостоверяющих личность документов возник сбой, поэтому выдача оформляемых в срочном порядке паспортов задерживается.
Шведская мебельная компания IKEA после открытия магазина в Латвии планирует выйти и на эстонский рынок, открыв магазин в Таллинне, хотя конкретные сроки появления на эстонском рынке компания пока обсуждать не готова.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник поблагодарил председателя Европейского совета Дональда Туска за его усилия по сохранению единства Европейского союза, что особенно важно именно сейчас, когда перед сообществом стоят новые вызовы, а сохранение трансатлантических отношений имеет особое значение для Европы.
Во вторник, 31 января, на внеочередной сессии Таллиннского горсобрания оппозиционные депутаты безуспешно попытались отправить в отставку спикера столичного парламента Калева Калло.
По мнению опрошенных агентством Bloomberg экономистов, в случае снятия с России санкций обменный курс рубля вырастет на 5-10%, что, по мнению российских властей, может негативно отразиться на национальной экономике.
В передаче "Незнайка на луне" ее автор и ведущий Артемий Троицкий обсудил с правозащитниками из организации "Русская школа Эстонии" Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой тему русских школ. Троицкий как и правозащитники, считает, что учить эстонский язык в русских школах нужно на уроках эстонского, а другие предметы преподавать на родном языке.
В сентябре в столичном районе Ласнамяэ начнет свою работу новая муниципальная школа по интересам. Руководить учреждением станет Сергей Пчелкин (31) - нынешний заведующий Ласнамяэским молодежным центром.
В ходе жеребьевки определились участники полуфиналов музыкального конкурса "Евровидение 2017", который в этом году пройдет в Киеве. Представитель Эстонии выступит во втором полуфинале вместе с представителями России и Беларуси. Украина, как победитель конкурса прошлого года, автоматически проходит в финал.
Силы обороны Финляндии ввели ограничения в отношении лиц с двойным гражданством Финляндии и России, перестав назначать таких лиц на определенные должности, а также ввели дополнительные ограничения на деятельность солдат срочной службы.
Во вторник, 31 января, старейший житель Эстонии и одновременно старейший житель Пыхья-Таллинна Арвед Тамм отмечает свое 107-летие.
Во вторник, 31 января, нидерландский клуб "Гоу Эхед Иглс" отдал нападающего сборной Эстонии по футболу Хенрика Оямаа в аренду шотландскому "Данди".
Федерация бобслея России приняла решение о дисквалификации Дмитрия Труненкова за употребление запрещенных веществ на четыре года.
Правление фонда развития предпринимательства (EAS) приняло решение, что нет никаких оснований требовать от Тоомаса Хендрика Ильвеса вернуть оставшиеся 90% от выплаченного хутору Эрма пособия. EAS выплатит эту сумму (около 152 000 евро) Европейской комиссии из своих средств, другими словами, из кармана эстонских налогоплательщиков.
Органы финансового надзора США и Великобритании приняли решение оштрафовать немецкий Deutsche Bank за незаконные финансовые операции, при помощи которых было отмыто около 10 млрд долларов российского происхождения.
Во вторник, 31 января, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила с председателем Европейского совета Дональдом Туском экономические и внешнеполитические вопросы.
Велло Вяйнсалу, ранее занимавший должность исполнительного директора Свободной партии, решил выйти из ее состава.
Согласно данным Эстонского института метеорологии и гидрологии, в начале следующей недели температура на востоке страны опустится до -15 градусов.
Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал в эфире Нарвской студии "Радио 4", что проблема дефицита кадров, которая была несколько лет назад, уже не такая острая. Вакантными остались лишь несколько мест в патрульно-постовой службе, которые он надеется заполнить в нынешнем году.
В январе следователи If Kindlustus раскрыли 10 случаев мошенничества, связанных со страхованием домашних животных. В основном они касались договоров, заключенных задним числом после появления проблем со здоровьем у питомца.
Leibur отзывает из магазинов и у потребителей ржаной хлеб Rukkipala, Rukkipala Tommu и Klassikaline Eesti со сроком годности до 1 и 2 февраля, покольку он может содержать детали использовавшегося на производственной линии металлического инструмента, сообщила фирма.
В таллиннском кафе "Пушкин" с 12 февраля по 12 марта в седьмой раз пройдет гастрономическое мероприятие "Фестиваль пельменей". В кафе можно будет попробовать пельмени с редкими и необычными начинками, которые специально разрабатываются и меняются каждый год. Все пельмени лепятся вручную поварами кафе.
Рост акциза на моторное топливо с 1 февраля не вызовет общего повышения цен в Эстонии, сказал вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров.
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