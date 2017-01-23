Актуальная камера 23.01.2017 (20:00)

Департамент социального страхования подтвердил, что призыв предъявить старые трудовые книжки никак не связан с пенсионной реформой, после которой пенсию начнут начислять в зависимости от трудового стажа. При этом департамент не может оценить число людей, у которых не будет учтен стаж из-за отсутствия подтверждающих документов, но оценивает максимальный размер потери примерно в одну треть пенсии.