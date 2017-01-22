"Актуальная камера +" 22.01.2017 (20:00)

Дождливую и ветреную погоду обещают синоптики на предстоящие сутки.
В воскресенье, 22 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В воскресенье, 22 января, в последний путь проводили легенду эстонской спортивной журналистики - неделей ранее на 67-м году жизни скончался Лембиту Куузе. Почти 30 лет Куузе радовал эстонских и русских зрителей своими эмоциональными и яркими репортажами.
Традиционная ежегодная выставка "Фотографии Пярнумаа 2016" не теряет своей популярности. В этом году на суд публики представлены работы 30 мастеров. Интерес к фотографии в летней столице растет стремительно, и организаторы уже подумывают расширить границы выставки до фестиваля.
Российская Госдума на этой неделе активно занималась проблемой семейного насилия. Депутаты решили смягчить наказание за побои, нанесенные совместно проживающим членам семьи. Между тем противники такой меры прогнозируют рост семейного насилия.
В воскресенье, 22 января, сборная Эстонии (Ирина Эмбрих, Кристина Кууск, Юлия Беляева и Эрика Кирпу) завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне. В решающем поединке эстонские шпажистки уступили команде Китая - 21:22.
В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в полномочия президента США. Он уже успел подписать указы о формировании новой администрации и о реформировании программы здравоохранения своего предшественника Барака Обамы. "Актуальная камера +" выясняла, какой курс выберет Америка с новым главой Белого дома и к чему готовиться Эстонии в изменившихся внешнеполитических реалиях.
В воскресенье вечером на территории таллиннского Горхолла произошел пожар. Спасатели завершили работы по тушению в 20:05.
Действующий чемпион мира по авторалли WRC Себастьен Ожье одержал победу на первом этапе нового сезона — Ралли Монте-Карло. Его партнер по команде "М-Спорт" эстонец Отт Тянак занял третье место.
Департамент социального страхования просит людей, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, предъявить свои трудовые книжки. Данные о трудовом стаже внесут в электронную базу и будут использовать при начислении пенсии.
По последним данным, как минимум 39 человек погибли в результате крушения поезда в индийском штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Еще более 60 человек пострадали.
В субботу вечером на 86-м году жизни скончался эстонский композитор Вельо Тормис.
В воскресенье, 22 января, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" потерпели девятое поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В гостях чемпион Эстонии уступил российской команде "Химки" - 57:81.
В итальянском Антхольце в рамках этапа Кубка мира по биатлону в воскресенье, 22 января, состоялась женская эстафетная гонка 4х6 км. Из 23 команд до финиша добрались 19. Эстонская сборная (Кадри Лехтла, Кристель Вийгипуу, Грете Гайм, Тулли Томингас) сошла с дистанции на третьем этапе и заняла последнее место.
На этой неделе горсобрание Палдиски приняло решение повысить зарплату мэру и вице-мэру города. Они будут получать почти на 200 евро больше, чем раньше.
Полтора века прошло с тех пор, как Федор Михайлович Достоевский окончил свой великий роман "Преступление и наказание". И с тех пор его героя Раскольникова не перестает преследовать образ убиенной старушки-процентщицы и ее сестры Елизаветы — в разных интерпретациях и ипостасях. В этот раз своей версией трагической драмы студента Раскольникова поделился художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов.
В воскресенье, 22 января, проводили в последний путь ушедшего из жизни 14 января спортивного журналиста ERR Лембиту Куузе.
На этой неделе горсобрание Палдиски приняло решение присвоить звание почетного гражданина города бизнесмену Хейти Хяэлю.
В воскресенье, 22 января, в Софии состоялась инаугурация пятого президента Болгарии Румена Радева.
В воскресенье, 22 января, глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии "Единая Россия".
В воскресенье, 22 января, норвежский биатлонист Йоханнес Бе, закрывший все мишени, занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. За ним финишировали француз Кентен Фийон-Майе и россиянин Антон Шипулин, допустившие на четырех огневых рубежах по одному промаху.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Президент Украины Петр Порошенко категорически отверг идею отказа от Донбасса во время выступления по случаю Дня соборности Украины в Киеве.
На этой неделе Пярнуский уездный суд на предварительном заседании по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова принял решение начать судебный процесс в конце февраля.
Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы проведет в четверг, 26 января, с 12:00 до 16:00 в Нарвском замке очередной День донора.
В субботу вечером в поселке Раазику Харьюского уезда произошел пожар, в котором погиб человек.
Первая ракетка мира британец Энди Маррей уступил представителю Германии Михаилу Звереву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В субботу, 21 января, вечером в Нарве столкнулись полицейская машина и такси. В результате ДТП пострадал полицейский.
Больших изменений в погоде в ближайшие сутки ждать не стоит, но температура воздуха днем повысится на 1-2 градуса.
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