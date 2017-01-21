Актуальная камера 21.01.2017 (20:00)

Больших изменений в погоде в ближайшие сутки ждать не стоит, но температура воздуха днем повысится на 1-2 градуса.
Эстонский биатлонист Рене Цахкна на первом этапе мужской эстафетной гонки этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельва в Италии показал лучшую стрельбу на первом огневом рубеже и на некоторое время вырвался в лидеры гонки.
Накануне в Раквере состоялась премьера спектакля "Изобилие", которую поставил в местном театре российский режиссер Филипп Лось.
На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ.
Комиссия по делам регионов сделала правительству предложение объединить волости Вазалемма, Падизе и Кейла с городом Палдиски.
Эстонской фехтовальщице Ирине Эмбрих удалось пробиться в финал этапа Кубка мира в Барселоне, где ей пришлось в упорной борьбе признать превосходство опытной китаянки Юйе Сун.
Тысячи женщин вышли на улицы европейских городов на акции протеста против президента США Дональда Трампа и в поддержку запланированного "Марша женщин" в Вашингтоне, в котором ожидается участие сотен тысяч человек.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе отправится в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом будущего англо-американского торгового соглашения, а также взаимодействия США с ЕС и НАТО.
В субботу вечером на основных дорогах из-за околонулевой температуры возникнут условия, способствующие возникновению гололеда.
В немецком городе Кобленц состоялся съезд представителей правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод" (ЕНС), в котором приняли участие около тысячи человек, в том числе лидеры французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, голландской Партии свободы Герт Вилдерс, итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини и председатель "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри.
Новый паром Tõll, прибывший в Эстонию из Польши 9 января, в субботу торжественно окрестили в порту Куйвасту на острове Муху.
В горном отеле "Ригопьяно", на который 18 января обрушилась снежная лавина, остается неизвестной судьба 23 человек, подтверждено спасение 11 человек, в том числе нескольких детей.
Взрыв на овощном рынке в Пакистане унес жизни минимум 20 человек, около 40 были ранены.
В субботу в Нарвском замке открылась уникальная выставка, предоставленная Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург).
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но на ее подготовку уйдут не недели, а месяцы.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что цель изменений в пенсионной системе — обеспечить людям достойную пенсию по старости и уменьшить общественное неравенство.
Лидеры бельгийских парламентских партий отказались поддержать рекомендацию независимого комитета по этике, который предложил запретить предоставление депутатам бесплатного пива и вина.
В субботу финская полиция задержала в городе Йоэнсуу серийного убийцу Пекку Сеппянена, который сбежал во вторник после вынесения ему обвинительного приговора.
В пятницу на территории предприятия AS Grüne Fee в волости Луунья Тартуского уезда 41-летний работник при выполнении должностных обязанностей попал под вилочный погрузчик и скончался в результате полученных травм.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания вечером 20 января по традиции исполнили танец на торжественном балу в честь инаугурации нового главы государства.
Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, прекратит производство продукции на своей фабрике в Липецке к апрелю текущего года.
Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована по обвинению в превышении должностных полномочий, заключавшемся в создании черного списка писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.
Не менее 16 человек погибли и 39 человек пострадали в автобусной аварии под Вероной, когда автобус с венгерскими школьниками, возвращавшимися с каникул во Франции, врезался в заграждение и загорелся.
Министерство финансов надеется в текущем году завершить работу над законопроектом, который предоставит банкам возможность выпускать ипотечные ценные бумаги.
Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде.
В четверг, 19 января, правительство Эстонии приняло решение о том, что размер пенсии I ступени с 2037 года будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа. Опрошенные порталом rus.err.ee экономист, представитель работников и предприниматель в один голос заявили, что система, когда при расчете размера пенсии учитывается трудовой стаж, более справедлива, чем нынешняя система, привязанная к уровню зарплаты людей.
Президент США Дональд Трамп в первые часы своей работы в Белом доме подписал исполнительный указ, облегчающий действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare.
Ни дождей, ни мокрого снега завтра быть не должно, передает "Актуальная камера".
Завтра во всем мире будут отмечать один из самых необычных и добрых праздников - Международный день объятий. Этот день традиционно отмечают в Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве молодежным флешмобом, передает "Актуальная камера".
Там нет комментариев. Будьте первым!