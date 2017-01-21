Актуальная камера 21.01.2017 (20:00)

На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ.