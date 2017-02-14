Актуальная камера 14.02.2017 (20:00)

Директор Секретной службы США Джозеф Клэнси в марте подаст в отставку спустя всего два года после того, как его попросили вернуться на эту должность, чтобы наладить работу погрязшего в скандалах федерального ведомства, отвечающего за охрану высших должностных лиц страны.
Во вторник, 14 февраля, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест 19-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении тяжелого ДТП в столичном районе Мустамяэ. Напомним, в субботу трагедия на пешеходном переходе унесла жизни женщины и собаки.
Министерство социальных дел Эстонии направило на согласование проект создания системы страхования ответственности медиков от врачебных ошибок. Министерство предлагает наполнять этот фонд из госбюджета. Расходы фонда могут составлять в год 2-3 млн евро. В прошлом году в стране было зафиксировано 16 врачебных ошибок.
Государства НАТО повысили расходы на оборону быстрее, чем планировалось, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Американские официальные лица считают, что Россия секретно развернула крылатую ракету, которая нарушает договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД).
Крупнейшая партия кокаина весом 660 килограмм конфискована в Гаврском порту на севере Франции.
Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) направила лидерам политических партий письмо с предупреждением, что бюджетные средства могут использоваться только для финансирования избирательных кампаний на основе партийных списков. Поскольку члены Свободной партии будут баллотироваться на предстоящих этой осенью местных выборах только в составе избирательных союзов, свободники не смогут поддержать свою кампанию государственными средствами.
День святого Валентина год от года вызывает повышенный спрос на цветы, что сказывается на их стоимости.
На состоявшемся во вторник совместном обсуждении ситуации в транзитном секторе Эстонии при участии экономической и финансовой комиссии Рийгикогу, а также представителей транзитного сектора, был сделан вывод о неконкурентоспособности действующей модели ценообразования и о необходимости налаживать экономические отношения с Россией.
Честь и достоинство президента России должны быть защищены специальным законом – в поддержку такой идеи высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, аналогичные законы есть во многих странах, в частности, в США.
Сотни жителей столицы выстроились в длинную очередь за бесплатными свиными консервами из госрезерва. Раздача продуктов, срок годности которых истекает в конце следующего года, проходила в помещениях, арендованных Продуктовым банком.
Фирмы экс-руководителя Таллиннского телевидения Тоомаса Леппа должны вернуть 25 000 евро Центру инвестирования в окружающую среду. Таков результат экстренного аудита, передает "Актуальная камера".
Финская компания HMD Global Oyj, выкупившая права на бренд Nokia сроком на десять лет, планирует представить обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.
Ким Чен Нам, старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит в аэропорту Малайзии.
По мнению президента США Дональда Трампа, реальной новостью является не вынужденный уход в отставку его советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а огромное количество нелегальных утечек информации в Вашингтоне.
В следующую субботу, 25 февраля, пройдет традиционный ежегодный президентский поход в Аэгвийду, в котором смогут принять участие все желающие.
На проведенном в волости Юуру референдуме местные жители не поддержали предложенный правительством вариант принудительного объединения с волостью Рапла, высказавшись за слияние с волостью Кохила.
Полиция просит помощи в установлении личности женщины (на фото), которая подозревается в совершении мошенничества в Таллинне и Харьюмаа. На данный момент полиции известны два случая, когда изображенная на фото женщина, согласно подозрению, выманивала у жертв деньги.
Президент Сербии Томислав Николич отказался от участия в предстоящих в стране президентских выборах.
Кельнский собор – самая популярная достопримечательность Германии, которую ежегодно посещает около шести миллионов человек, в среднем – 20 000 ежедневно. С 1 марта в соборе будут усилены меры безопасности. Соответствующее решение принял соборный капитул.
В соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) России генерал-лейтенанта Виктора Астапова 14 февраля началась внезапная проверка соединений и воинских частей округа. В полную боевую готовность приведены все сухопутные силы, авиация и военно-морские силы Лениградской базы.
Первый полуфинал конкурса Eesti Laul собрал 190 000 зрителей и стал самой популярной программой ETV на прошлой неделе.
Правительство Великобритании не намерено удовлетворять петицию, авторы которой потребовали отказать президенту США Дональду Трампа в возможности совершить государственный визит в Великобританию.
В четверг, 16 февраля, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) состоится литературно-музыкальный вечер Екатерины Новоселовой и Елены Ансталь "Немного о себе...“ Жизнь и поэзия Анны Ахматовой".
В результате столкновения двух поездов в Люксембурге как минимум шесть человек пострадали и один погиб.
Концерн PSA Group, выпускающий автомобили марок Peugeot и Citroen, рассматривает возможность покупки европейского бизнеса американской автомобилестроительной компании General Motors (GM), которая с 1929 года владеет немецкой компанией Opel.
На проходящем в Турции европейском юношеском Олимпийском фестивале 17-летний эстонский биатлонист Кристо Сиймер стал вторым в спринтерской гонке на 7,5 км.
Звания "Враг налогоплательщика - 2016" удостоился Фонд развития предпринимательства (EAS). Вместе с тем "Друга налогоплательщика" не удалось выбрать второй год подряд.
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