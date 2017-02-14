Актуальная камера 14.02.2017 (20:00)

Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) направила лидерам политических партий письмо с предупреждением, что бюджетные средства могут использоваться только для финансирования избирательных кампаний на основе партийных списков. Поскольку члены Свободной партии будут баллотироваться на предстоящих этой осенью местных выборах только в составе избирательных союзов, свободники не смогут поддержать свою кампанию государственными средствами.