Актуальная камера 10.01.2017 (18:00)

В одной из квартир на третьем этаже дома на улице Калева в Кивиыли произошел взыр в пустой квартире. Пострадавших нет. По первоначальной информации спасателей, взрыв произошел из-за паров бензина. Происшествием занимается полиция.
Арво Пярт шестой год подряд признан самым исполняемым в мире живым классическим композитором.
Фирма Est-For Invest OÜ объявила о планах строительства высокотехнологичного деревообрабатывающего завода, в который собираются инвестировать миллиард евро. Лесопромышленники сейчас ищут инвесторов, подходящую территорию для строительства завода и собираются сделать экологическую экспертизу проекта.
Министерство инфраструктуры Украины сообщило о намерении назначить гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса исполняющим обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).
Согласно прогнозу Института конъюнктуры о развитии экономики Эстонии в 2017 году, ВВП вырастет на 2,3%, инфляция составит 2,5%, а безработица поднимется до 8%.
Свыше 30 человек погибли и десятки пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Афганистана. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.
Эстония полагает, что ведущая переговоры о вступлении в ЕС Сербия уважает ценности Европейского союза и присоединится к антироссийским санкциям.
В Таллинне объявлен конкурс на реконструкцию транспортной развязки в Хааберсти, предусматривающей строительство длинного виадука и двух пешеходных туннелей.
Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на социальную сеть Twitter, обвиняя компанию в пособничестве информационной кампании террористов.
Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из Балтийских стран, сказал помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
В связи с распространением гриппа и ОРВИ Пярнуская больница со среды временно запрещает посещения пациентов в стационаре.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что посещение школьницами-мусульманками уроков плавания вместе с мальчиками не нарушает право на свободу вероисповедания, говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.
Таллиннский окружной суд во вторник, 10 января, не удовлетворил жалобу владельца расположенного в Старом городе бара Shooters - фирмы Shotbar - на введенные столичной мэрией ограничения по продаже алкоголя.
Банк SEB с 10 января отказался от взимания платы за выкуп паев пенсионных фондов второй ступени, благодаря чему смена фонда станет для клиента бесплатной.
В конце декабря 2016 года было 28 438 зарегистрированных безработных или 4,5% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе было 5328 человек с пониженной трудоспособностью.
Представители девяти основных палестинских движений подтвердили свое участие в неформальных переговорах в Москве по восстановлению национального единства.
Осужденный за убийство 77 человек норвежец Андерс Брейвик сделал нацистское приветствие в начале заседания апелляционного суда, на котором правительство Норвегии пытается отменить решение суда низшей инстанции, признавшего одиночное заключение Брейвика бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство.
Количество алкоголя, вывозимого из Эстонии в Финляндию, сократится на четверть под влиянием поправок к финскому закону об алкоголе. Об этом сообщается в исследовании, заказанном финской представительской организацией фирм розничной торговли Paivittaistavarakauppa.
На проходящем в Санкт-Петербурге международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина сборная Эстонии в своем втором матче группового этапа крупно проиграла команде Греции.
Комиссия Рийгикогу по культуре инициировала законопроект, согласно которому в совет Национальной оперы будут назначены центрист Мартин Репинский и Урве Тийдус из Партии реформ.
В течение последних суток из-за морозов в Польше погибли шесть человек, с начала ноября от переохлаждения скончался 71 человек, сообщили власти страны во вторник.
По словам экономического аналитика SEB банка Михкеля Нестора, в части экспорта для Эстонии прошлый год был удачнее, чем 2015-й.
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно принял решение увеличить число участников чемпионата мира с 32 команд до 48, начиная с турнира 2026 года.
Институт конъюнктуры Эстонии прогнозирует, что уровень зарплат в Эстонии будет повышаться, а средняя зарплата достигнет 1200 евро.
В местечке Валгеранна в Пярнуском уезде три рыбака, собравшихся порыбачить на заливе, провалились под лед на мелководье. Рыбаки самостоятельно выбрались на берег. Полиция призывает любителей подледного лова соблюдать меры предосторожности.
Политолог и председатель совета факультета международных отношений Евроакадемии Эдуард Тинн считает, что идея создания новой Партии народов Эстонии — следствие плохой работы Эстонского государства с русскими и нехватки справедливости. Он не спешит делать прогнозы относительно потенциала нового политического движения, однако отмечает, что, благодаря его возникновению, поднялась важная проблема: русские не чувствуют, что они свои.
Начиная с 10 января разрешается выходить пешком и выезжать на транспортном средстве на лед Чудского и Теплого озер и на лед Нарвского водохранилища.
Новая железнодорожная трасса Rail Baltica будет проходить по территории Харьюского, Раплаского и Пярнуского уездов. Земельный департамент начнет переговоры с землевладельцами из Раплаского уезда о выкупе их недвижимости, необходимой для строительства железной дороги, во второй половине 2017 года. В Харьюском уезде такие переговоры начнутся в 2018 году.
Во вторник, 10 января, на открытом заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудит коллективное обращение Союза вынужденных квартиросъемщиков Эстонии, касающееся реформы собственности.
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