Актуальная камера 05.01.2017 (18:00)

Мужская сборная Эстонии по гандболу с убедительной победы начала свой путь в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. В Косово она победила хозяев со счётом 31:17, передает "Актуальная камера".
Финская рок-группа Rämlord выпустила необычный сингл: современную версию русской народной песни "Матушка". Интересно, что до начала проекта музыканты не знали ни слова по-русски.
В Йыгева закрывается единственный в уезде арестный дом по причине недостаточной заполняемости. Теперь задержанных по подозрению в совершении преступления либо нетрезвых граждан будут отправлять в Тарту. Ещё более масштабную реформу арестных домов планируется осуществить после открытия новой Таллиннской тюрьмы, передает "Актуальная камера".
В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург. Состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое.
Госкомпания TS Laevad сообщила, что паром Tõll в ближайшие дни отправится с польской судоверфи Remontowa и прибудет в Эстонию 10 или 11 января. Первоначально строительство нового парома должно было завершиться к концу прошлого года.
Почтовый концерн Omniva продаёт комплекс недвижимости в столице на улице Палласти и переезжает на новое место, передает "Актуальная камера".
Из-за сильной метели в течение 5 января в Харьюском, Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах произошло почти 50 ДТП. Большинство аварий - несерьезные. Однако в одном ДТП в Ляэне-Вируском уезде пострадали три человека. Полиция напоминает об осторожности и внимательности на дороге во время плохих погодных условий.
Таллиннский окружной суд, как и административный суд столицы, в четверг не удовлетворил жалобы фирм OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ на введенные властями Таллинна ограничения по продаже алкоголя; новое соответствующее решение суд принял также и в отношении собственника бара Dubliner, фирмы M&A Pubid OÜ.
Турецкие официальные лица подняли вопрос о целесообразности использования авиабазы Инджирлик самолетами возглавляемой США коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" из-за недостаточной поддержки, которую коалиция оказывает военной операции Турции в Сирии.
Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста уже в 2015 году обращала внимание на тот факт, что плата за место в детском саду не должна автоматически расти в связи с повышением минимальной заработной платы, этого мнения она придерживается до сих пор. Тем не менее, все остается по-прежнему, и министр образования и науки Майлис Репс считает, что какое-то ограничение должно оставаться и лучшего решения в настоящее время пока нет.
Перевалка грузов через порты Таллиннского порта за год сократилась на 10% до 20,1 млн тонн.
Начиная с 5 января aвтобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу и пассажиры не должны для ее прохождения выходить из автобуса. Все отправления автобусов проходят как запланировано и в соответствии с графиком.
Расположенный в Ида-Вирумаа замерзший водопад Валасте представляет собой удивительное зрелище.
Российский президент Владимир Путин принял приглашение президента Финляндии Саули Нийнистё
посетить страну в рамках празднования ее 100-летнего юбилея, сообщила в четверг газета Iltalehti.
В прошлом году в Таллиннском ЗАГСе были зарегистрированы 2457 браков, при этом самому пожилому из женихов было 86 лет, а самой старшей невесте — 69 лет, самыми молодыми были две 17-летние невесты.
В связи с распространением гриппа и вирусных инфекций верхних дыхательных путей Таллиннская детская больница и Ляэне-Таллиннская центральная больница с пятницы, 6 января, временно закрывают стационарное отделение для посещения пациентов.
С 4 января Нарвская больница временно закрыла стационарное отделение для посещения пациентов.
Департамент полиции и погранохраны представил Министерству юстиции обзор, по данным которого в прошлом году полиции сообщили о пропаже 99 человек, 51 из них позже был найден.
Департамент шоссейных дорог сообщил, что в связи со сложными погодными условиями в Таллинне и его окрестностях в четверг, 5 января, были отменены экзамены по вождению.
Прошедший в четверг утром сильный снегопад привел к неполадкам в работе стрелок на железнодорожных путях, а это в свою очередь привело к опозданиям поездов по всей стране. Часть рейсов заменена автобусами.
В связи с окончанием праздничного периода, начиная с четверга и до воскресенья прохождение нарвского пограничного пункта в направлении из Эстонии может занять больше времени, сообщили в Налогово-таможенном департаменте.
Чикагская полиция задержала четверых лиц по подозрению в похищении человека с особыми потребностями, которого они подвергли издевательствам и насилию, возможно, на почве расовой ненависти.
Как сообщили в Министерстве образования, у школ нет обязанности проводить ролевые игры на тему беженцев, их организация – это свободный выбор учителя.
В таллиннском районе Мяннику на улице Суклема в четверг утром вспыхнул пожар на складе шин, который спасателям удалось нейтрализовать к 10:47.
Журналистка спортивной редакции ERR Аэт Сювари поделилась в социальной сети забавным моментом из жизни репортера, оставшимся за кадром. На фотографии видно, что для интервью с гандболистом Арми Пяртом ей пришлось встать на стул.
Утром в четверг в столичном районе Пирита на улице Яэраку спасатели тушили стену подвала частного дома. Пожар начался из-за разогрева замерзших труб строительным феном.
Вечером в среду было прервано электроснабжение почти 1200 домохозяйств в Эстонии, но к утру четверга ситуация заметно улучшилась.
Эстонская художественная академия и компания Astlanda Ehitus заключили договор о проведении работ по реконструкции и строительству нового здания академии.
С начала года Больничная касса сократила сумму, выделяемую на размещение в детских больницах родителей, прибывших вместе с ребенком.
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