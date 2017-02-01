Актуальная камера 01.02.2017 (20:00)

В предстоящие сутки в Эстонии похолодает, рапортуют синоптики.
В Тарту открылось новое главное здание Национального архива. В нём созданы самые современные условия для работы исследователей, хранения и оцифровки ценных книг и журналов.
В Таллинне подписан договор о реконструкции центрального стадиона "Калев" - на это выделят 14 млн евро.
Во вторник утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали двух менеджеров среднего звена на входящей в AS Eesti Energia шахте "Эстония", которые отвечали за техобслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств, используемых на шахте. Компания Eesti Energia сообщила, что расторгнет трудовые отношения с подозреваемыми.
Горсобрание Кохтла-Ярве во вторник приняло беспрецедентное решение о переуступке государству 31 муниципальной квартиры, чтобы избавиться от расходов на их содержание.
Рота 173-й бригады воздушного десанта США, дислоцированная в Тапа, покинет Эстонию во второй половине февраля, а ему на смену прибудет рота 1-го батальона 69-го броневого полка, в состав вооружения этого подразделения входят танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.
В передаче "Твой вечер" эстонская светская львица, редактор портала Elu24 Ану Саагим объяснила, почему после отдыха во Вьетнаме, она назвала эстонцев жадными, холодными людьми без чувства юмора.
Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011-2016 года показывает, что оплачиваемые кредитными картами расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса за этот период троекратно возросли, достигнув почти 100 000 евро за первые десять месяцев 2016 года, а структура расходов свидетельствует как о роскошном стиле жизни президента за границей, так и о совершении расходов, по которым трудно провести грань между личными потребностями и служебной необходимостью.
Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх в США 14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару вернулась в Таллинн в ночь на среду.
Борьба с теневой экономикой и зарплатами в конвертах остается главным вызовом для Налогово-таможенного департамента. В минувшем году в прокуратуру были переданы 16 уголовных дел, так или иначе связанных с налогами. В них замешаны 66 человек. В ведомстве также прогнозируют рост приграничной торговли, который связан с очередным повышением акцизов.
Союзы врачей, медсестёр и больниц Эстонии отказываются подписать коллективный договор. По их мнению, условия, предложенные Министерством социальных дел, неприемлемы, и проблема с финансированием здравоохранения остаётся.
Бывшая госсекректарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон анонсировала выход сборника эссе, в котором коснется прошедшей избирательной кампании.
Правительство Эстонии изменит состав комиссии по гособороне. В комиссию войдет министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.
Украина обвинила Россию в обстреле своего военно-транспортного самолета над территорией Черного моря.
Сыгравший пять матчей за сборную Эстонии по футболу Альберт Проза подписал однолетний контракт с таллиннским "Инфонетом".
Если по всей Эстонии преступность в прошлом году понизилась на 11 процентов, то в Таллинне она сократилась более заметно - на 15 процентов.
На юге Эстонии в Отепяэ 4 февраля стартует в восьмой раз международный банный марафон. В прошлом году в марафоне приняло участие 217 команд из 8 стран.
С 1 февраля в Эстонии были подняты акцизы на топливо и алкоголь, что приведет к очередному повышению цен. В то же время, как свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента, рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается, а налоговые сборы с акцизных товаров за прошедший год превысили запланированные объемы.
С 1 марта увеличится стоимость вывоза бытовых отходов в Силламяэ, с нынешних 2,1 евро до 2,82 евро с человека в месяц. Цена учитывает налог с оборота. Для юридических лиц новая цена составит 78 евро за одну тонну.
Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар будут консультировать Центристскую партию по историческим вопросам.
Сыгравший два матча за главную сборную Эстонии вратарь Андрес Вайкла (19) подписал трехлетний контракт с клубом "Мариехамн", который в минувшем сезоне занял первое место в чемпионате Финляндии по футболу.
Европейский союз решил установить единые предельные оптовые цены для роуминга, что фактически означает его отмену на территории ЕС, но эстонские операторы мобильной связи считают, что оптовые цены на мобильный интернет установлены на слишком высоком уровне.
В передаче "Очевидец" (Pealtnägija), которая выйдет в эфир сегодня, 1 февраля, в 20:00 на канале ETV, речь пойдет о расходах по кредитной карте президентской канцелярии за последние пять лет, из которых видно, на что тратил деньги президент Эстонии Тоомаса Хендрик Ильвес.
В итальянском городе Чилано в среду, 1 февраля, начался отборочный турнир чемпионата мира по флорболу среди женских команд с участием сборной Эстонии.
Таллиннская управа с 2007 года финансирует проекты, направленные на объединение различных этнических групп. В нынешнем году из бюджета на эти цели предусмотрено 444 970 евро, больше всего денег из этой суммы пойдет на информационную деятельность.
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев (32) не сумел покинуть польскую "Ягеллонию" до конца своего контракта, действие которого истекает летом.
Со среды, 1 февраля, руководить проектом создания Таллиннской больницы назначен Свен Крууп.
Утром в среду, 1 февраля, недалеко от деревни Линди под лед Пярнуского залива провалились пять рыбаков. Люди самостоятельно выбрались на берег, снаряжение утонуло.
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