Актуальная камера 01.02.2017 (20:00)

Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011-2016 года показывает, что оплачиваемые кредитными картами расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса за этот период троекратно возросли, достигнув почти 100 000 евро за первые десять месяцев 2016 года, а структура расходов свидетельствует как о роскошном стиле жизни президента за границей, так и о совершении расходов, по которым трудно провести грань между личными потребностями и служебной необходимостью.