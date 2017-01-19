Актуальная камера 19.01.2017 (18:00)

Лондон во время переговоров по поводу выхода из состава ЕС столкнется со сложными переговорами и периодом неопределенности, но все это приведет к созданию новой Великобритании, которая будет мировым лидером в области свободной торговли, свободных рынков и успешного бизнеса, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.