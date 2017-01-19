Актуальная камера 19.01.2017 (18:00)

Экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас, который с 2012 по 2014 год был министром социальных дел, заявил, что решение правительства внести неожиданные изменения в пенсионную сиситему похоронило надежды многих жителей Эстонии на большую пенсию.
Эстонский теннисист Владимир Иванов пробился в четвертьфинал турнира серии ITF в немецком городе Карст с призовым фондом 15 000 долларов США.
Чемпион Эстонии по футболу, таллиннский "Инфонет" ведет активные поиски нового центрального нападающего. На просмотр в команду приехали футболисты из Молдовы и США.
В Таллинне на озере Харку в четверг, 19 января, прошли крещенские купания.
В четверг, 19 января, правительство страны приняло решение, в соответствии с которым размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа.
В четверг, 19 января, совет Центра управления государственным лесом (RMK) избрал новым председателем Андреса Талиярва, который работает канцлером Министерства окружающей среды.
Лаура Дальмайер из Германии выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Лучшая из эстонских спортсменок - Лаура Лехтла - показала 77-й результат.
С 18 на 19 января православные христиане отмечают Богоявление (Крещение Господне). 19 января празднуют вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.
В четверг, 19 января, Харьюский уездный суд признал виновными шесть человек, связанных с коррупцией при проведении экзаменов на вождение в таллиннском бюро Авторегистра (ARK).
На кабинетном совещании правительство Эстонской Республики пришло к соглашению по вопросу реформы специальных пенсий - с 1 января 2020 года права на эту привилегию лишатся прокуроры, военнослужащие и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте и депутаты городского собрания предложили присвоить звание почетного гражданина Нарвы известному в городе бизнесмену Александру Брокку. Вопрос будет обсуждаться на ближайшей сессии городского собрания 26 января.
Эстония, Казахстан, Грузия и Латвия попали в одну группу предварительного раунда квалификации женского чемпионата мира-2019 по футболу, жеребьевка которого прошла в Ньоне.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сегодня в очередной раз сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.
Финский пропагандист нацистских идей Ристо Тейнонен, которому на пять лет запрещено въезжать в Эстонию, оспорил соответствующее решение Министерства внутренних дел в Таллиннском административном суде.
Департамент защиты прав потребителей занес в свой черный список продавца ваучеров Crazydeal Group OÜ (crazydeal.ee).
Лондон во время переговоров по поводу выхода из состава ЕС столкнется со сложными переговорами и периодом неопределенности, но все это приведет к созданию новой Великобритании, которая будет мировым лидером в области свободной торговли, свободных рынков и успешного бизнеса, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В четверг, 19 января, на заседании комиссии по выбору нового руководителя Департамента муниципальной полиции (МуПо) Таллинна вице-мэр Калле Кландорф предложил назначить главой МуПо Айвара Тоомпере.
Городская управа Силламяэ 19 января утвердила результаты конкурса юбилейного логотипа. Один логотип будет официальным, а второй - использоваться на сувенирах.
Не менее 30 пожарных, находившихся внутри загоревшегося высотного здания в иранской столице, могли погибнуть в четверг при его обрушении.
Снежная лавина накрыла в среду небольшую гостиницу в центральной Италии на высоте 1200 метров над уровнем моря. Однако из-за плохих погодных условий первые спасатели прибыли на место происшествия только на следующее утро. По словам спасателей, на месте обнаружены тела погибших.
Россия пригласила США к участию в переговорах между сирийским правительством и оппозицией в казахстанской столице Астане, переговоры с выступившим против такого предложения Ираном продолжаются.
В четверг, 19 января, парламентская фракция Партии реформ выбрала нового вице-председателя. Им стал Лаури Луйк, кандидатуру которого коллеги поддержали единогласно.
Депутаты парламента потратили двадцать минут на обсуждение того, является ли центрист Мартин Репинский, который из-за скандала покинул место министра сельской жизни, подходящим кандидатом в совет Национальной оперы "Эстония".
На открывшейся в Женеве сессии Комитета ООН по правам ребенка эксперты заслушали доклад Эстонии о выполнении Конвенции о правах ребенка. В ходе дискуссии члены эстонской делегации заверили, что благополучие каждого ребенка, а их в стране 233 000, имеет приоритетное значение.
Начавшийся в прошлом году рост цен в Эстонии в текущем году существенно ускорится под воздействием нескольких факторов, но приведет к значительному замедлению роста реальных зарплат населения.
Правительство в четверг утвердило создание комиссии по назначениям представителей государства в советы госфирм, а ее первым руководителем станет банкир Эркки Раазуке, кандидатуру которого предложило Министерство финансов.
Нарвская горуправа и горсобрание к весне этого года планируют подготовить проект постановления о первой в городе платной парковке, которая откроется на Петровской площади.
В конце декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда в Ида-Вирумаа были взяты под стражу пятеро уличных наркодилеров, которым предъявили подозрения в распространении фентанила, в результате употребления которого скончались шесть человек.
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