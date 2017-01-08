"Актуальная камера +" 08.01.2017 (20:00)

Наступивший год таит в себе немало вызовов для внутренней безопасности Эстония, а также для Евросоюза в целом. Сегодня, сто лет спустя, Европа опять переживает крах своих идеалов.
В воскресенье, 8 января, в Москве прошел Второй зимний велопарад. Несмотря на сильные морозы, по центру российской столицы проехали более тысячи велосипедистов.
В воскресенье, 8 января, в матче чемпионата Эстонии по хоккею "Викинг" на выезде взял верх над нарвским "Паэмурру" - 7:3 (2:0, 3:3, 2:2) и догнал лидировавший в турнирной таблице ХК "Таллинн".
Новый председатель Партии реформ Ханно Перкур нацелен на устранение внутрипартийных разногласий, которые стоили реформистам места в коалиции. Своими ожиданиями по поводу смены руководства в Партии реформ с "Актуальной камерой" поделились и представители других политических сил.
Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в возрасте 82 лет.
Лучший бомбардир чемпионата Эстонии-2016 по футболу Евгений Кабаев, забивший в минувшем сезоне 25 голов за силламяэский "Калев", продолжит карьеру в Чехии.
По меньшей мере четыре человека погибли, еще 15 пострадали в результате наезда грузовика на группу израильских военнослужащих в Иерусалиме.
Российский лыжник Сергей Устюгов сумел отстоять свое преимущество в гонке преследования, которая состоялась в воскресенье, 8 января, и стал победителем многодневки "Тур де Ски".
В воскресенье, 8 января, юношеская (до 19 лет) сборная Эстонии по футболу провела свой первый матч на Мемориале Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге уже в 29-й раз. Подопечные Ларса Хоппа сыграли по нулям с командой Болгарии.
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе.
Крупнейшими в этом году учениями Сил обороны Эстонии станут проводящиеся в мае маневры "Весенний шторм" (Kevadtorm), в которых примут участие более 6000 военнослужащих.
В воскресенье, 8 января, паром Tõll покинул польскую судоверфь Remontowa и отправился в Эстонию. Первая остановка в Эстонии - порт Виртсу, куда планируется добраться в понедельник.
Не менее 20 человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших на востоке Багдада в воскресенье, 8 января.
В воскресенье, 8 января, в волости Вильянди на 48-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме произошло ДТП, в результате которого погиб 61-летний мужчина.
На этой неделе ряды таллиннского баскетбольного клуба "Калева/Крамо" покинул взятый в аренду у московского ЦСКА 20-летний защитник Александр Гаврилов.
Европейская комиссия не обладает полнотой прав для того, чтобы помочь Эстонии в возвращении регалий президента республики, в прошлом столетии вывезенных советскими властями в Россию. Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос евродепутата Урмаса Паэта.
Немецкий биатлонист Симон Шемп одержал победу в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Дистанцию 15 км он преодолел за 38 минут 30,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
В декабре 2016 года тираж еженедельника "МК-Эстония" составлял 14 500 экземпляров, что на 2000 больше, чем в сентябре.
Избранный в субботу председателем Партии реформ Ханно Певкур сменит Кристена Михала на посту руководителя парламентской фракции партии.
В субботу, 7 января, на съезде Партии реформ были избрано руководство. В правление попали 15 человек, четверо из них - Сийм Каллас, Андрей Коробейник, Урмас Клаас и Лайне Рандъярв - не входили в предыдущий состав руководящего органа партии.
Лидер Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский надеется, что избранный в субботу новым главой Партии реформ Ханно Певкур прекратит процесс "EKREизации" партии.
В пятницу, 13 января, в конференц-зале Центра культуры Силламяэ президент Академии наук Тармо Соомере прочтет лекцию на тему "Силламяэ, город свежих морских ветров, спрятанный в эпицентре изменения климата". После лекции состоится дискуссия, в которой могут принять участие все желающие.
В субботу, 7 января, таллиннский "Калев/Крамо" в родных стенах одержал победу со счетом 85:75 (19:16, 22:27, 25:19, 19:13) над командой Тартуского университета в центральном матче чемпионата Эстонии по баскетболу.
В субботу, 7 января, в волости Керну Харьюского уезда автомобиль, за рулем которого находилась 45-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут проходить в первой половине дня.
В понедельник, 9 января, в Харьюском уездном суде начнется рассмотрение дела обвиняемого в экономических преступлениях бизнесмена Рейна Килька.
В Эстонии морозы отступают. На западном побережье в воскресенье до +2, передает "Актуальная камера".
В Старом Таллинне открылась выставка работ Владислава Станишевского – "Код художника". В этом году автору исполнилось бы 70 лет.
Французы Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер выиграли гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Единственный представитель Эстонии в сегодняшних соревнованиях – Калев Эрмитс – выступил неудачно и занял лишь 52-е место, передает "Актуальная камера".
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