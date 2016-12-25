Актуальная камера 25.12.2016 (20:00)

Синоптики в понедельник обещают ветреную и сырую погоду.
В Ляэне-Вирумаа в этом году Рождество отмечают по-спортивному. Местным жителям власти предложили не засиживаться за столом, а приобщаться к активному отдыху.
Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера разбился Ту-154 российского Минобороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего на борту находились 84 пассажира, в том числе врач Елизавета Глинка, и восемь членов экипажа.
"Радио 4" и телеканал ETV запустили традиционные благотворительные акции: "Рождественский благовест" и "Рождественский туннель". В этом году средства собирают для детского центра "Матвейка" в Нарве и на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай пока не определился с будущим родом деятельности, но во всяком случае не очень стремится стать преемником своего отца.
В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре пройдет традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. Вести мероприятие будет культурист Отт Кийвикас, а главным судьей станет гребец Аллар Рая, завоевавший в этом году в составе парной четверки бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.
Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту.
Пятьдесят четыре тысячи жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены в воскресенье покинуть свои дома в связи с проведением саперами операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны.
На восточное побережье Филиппин обрушился супертайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал в МИД послов стран, входящих в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с принятием резолюции, осуждающей поселенческую деятельность еврейского государства на оккупированных палестинских территориях.
Месяц назад Пярнуский уездный суд приговорил 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной поножовщину в ночном клубе в Пайде, к шести годам тюрьмы. Однако этот приговор решили обжаловать как прокурор, так и адвокат.
В воскресенье, 25 декабря, Папа Римский Франциск обратился к пастве с традиционным рождественским посланием "Urbi et orbi" ("Граду и миру") с центрального балкона главной католической базилики, украшенного папским гербом.
В воскресенье утром в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа из-за гололеда многие водители не справились с управлением автомобиля. Произошло несколько ДТП, в большинстве из них люди, к счастью, не пострадали, но в двух случаях водители и пассажир нуждались в медпомощи.
Королева Великобритании Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме, так как она все еще выздоравливает после простуды.
Пярнуский уездный суд признал виновным мужчину, который вымогал у шести женщин деньги и угрожал им в случае неуплаты обнародовать эротические фото или видео с их участием.
В субботу, 24 декабря, в волости Ныо Тартуского уезда пьяный водитель спровоцировал аварию, в результате которой пострадала женщина.
Папа Римский Франциск отслужил Рождественскую мессу в Ватикане. Церковная служба прошла под усиленной охраной.
На нас надвигаются длинные праздники/каникулы/выходные (ненужное зачеркнуть). Вдруг между застольями, украшениями елок и самих себя, прогулками по рождественским и новогодним городам и весям вам захочется открыть книгу (или читалку, или аудиокнигу в любом формате)?
В субботу, 24 декабря, в поселке Ийзаку Ида-Вируского уезда автомобиль Audi сбил 18-летнюю девушку.
В воскресенье в Эстонии синоптики обещают ветреную и дождливую погоду, передает "Актуальная камера".
Открытие эстонских генетиков признано одним из научных прорывов года по версии авторитетного журнала Science, передает "Актуальная камера".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что уважает стремление и традицию людей вовлечь в свою ежедневную деятельность церковь, также она понимает желание этого не делать.
Все больше россиян едет на зимние праздники в Эстонию. Однако рекордные показатели трехлетней давности пока остаются недосягаемыми. Что же изменило туристические предпочтения россиян, и есть ли шанс на возрождение турпотока – в репортаже "Актуальной камеры".
Йыхвиский театр "Туулевески" продолжает собирать награды – на этот раз "Капитал культуры" отметил его премией "Культурная жемчужина". Приз "За дело жизни" в этом году достался поэтессе Вирве Осила, передает "Актуальная камера".
В полдень субботы, 24 декабря, из окна столичной Ратуши вице-мэр Таави Аас, исполняющий обязанности мэра Таллинна, провозгласил рождественский мир.
Гитарист и автор многих песен британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался в испанской Марбелье. В четверг Парфитт попал в больницу с острым инфекционным заболеванием, ставшим осложнением полученной им ранее травмы плеча.
Большинство жителей Латвии за два года обращения евро в стране довольны единой европейской валютой, следует из свежего исследования Евробарометра.
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