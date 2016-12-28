Актуальная камера 28.12.2016 (20:00)

Эстония не готова к береговой обороне - к такому выводу пришли эксперты, основываясь на результатах исследования по гособороне. По словам аналитиков, обязанности по защите страны с моря распределены между тремя госучреждениями, у которых отсутствует взаимное сотрудничество. По оценке председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнеса Хансо, чтобы укрепить военную мощь страны на всех фронтах, финансирование данной сферы должно вырасти в два раза, передает "Актуальная камера".