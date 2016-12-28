Актуальная камера 28.12.2016 (20:00)

Грузовик, за рулем которого находился террорист Анис Амри, остановился после того, как проехал 80 метров по территории рождественской ярмарки в центре Берлина, только благодаря тому, что сработала автоматическая тормозная система. К такому выводу, согласно газете Süddeutsche Zeitung, пришла экспертная группа, расследующая обстоятельства теракта 19 декабря.
Фотовыставка с кадрами многодетных семей Южной Эстонии открылась в Тартуском центре науки AHHAA. В самой большой из десяти семей, которые удалось запечатлеть фотографу Грете Рыым, растёт сразу 18 детей, передает "Актуальная камера" .
Центр управления государственными лесами (RMK) и Департамент шоссейных дорог установили на гравийных дорогах весовое ограничение для грузовиков. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение проезжей части на фоне теплой погоды. из-за необычно мягкой зимы также осложнен вывоз леса, передает "Актуальная камера".
Число зарегистрированных случаев жестокого обращения с ребенком сокращается. По оценке специалистов, не последнюю роль здесь сыграл и вступивший в силу год назад Закон о защите детей. При этом, общее число несовершеннолетних, попадающих в приюты, остается на прежнем уровне. Новые тенденции - увеличение числа наркозависимых родителей и матерей-одиночек с расстройствами психики, передает "Актуальная камера".
Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры.
Эстония не готова к береговой обороне - к такому выводу пришли эксперты, основываясь на результатах исследования по гособороне. По словам аналитиков, обязанности по защите страны с моря распределены между тремя госучреждениями, у которых отсутствует взаимное сотрудничество. По оценке председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнеса Хансо, чтобы укрепить военную мощь страны на всех фронтах, финансирование данной сферы должно вырасти в два раза, передает "Актуальная камера".
В среду вечером в Ляэнескую и Идаскую префектуру поступили сообщения об угрозе взрыва в одном из магазинов торговой сети Rimi.
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт в среду, 28 декабря, сообщила, что на тренировочных сборах в Таиланде потянула мышцу ноги и на несколько недель выбыла из строя. Занимающая в рейтинге WTA 112-е место спортсменка пропустит турнир в Брисбене и Открытый чемпионат Австралии.
В среду, 28 декабря, Тартуский окружной суд оставил в силе приговор Вахуру Сикку, который получил восемь лет тюрьмы за жестокое убийство сожительницы.
Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон названа американским журналом Forbes самой кассовой актрисой 2016 года.
В четверг, 29 декабря, правительство Эстонии рассмотрит вопрос о назначении членом куратория Таллиннского университета (ТЛУ) Марины Кальюранд, которая может заменить в попечительском совете вуза ушедшую работать министром образования и науки Майлис Репс.
Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.
Министерство социальных дел совместно с Трудовой инспекцией разрабатывают цифровое решение для сокращения разрыва в оплате труда, поскольку в Эстонии самый большой разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами среди стран ЕС.
Министерство экономики и коммуникаций представило точку зрения Эстонии относительно Европейской космической стратегии. Эстония выступает в числе прочего за более широкое использование полученных из космоса данных.
На церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа Эстонию будет представлять посол Эстонии в США Ээрик Мармей.
Немецкая полиция задержала вероятного пособника Аниса Амри, устроившего теракт в Берлине 19 декабря.
В среду эстонские мотогонщики - члены команды Dakar Team Estonia - Тоомас Трийза и Март Меэру отправились в Южную Америку, чтобы принять участие в стартующем в начале 2017 года ралли "Дакар". Мотогонщиков в Таллиннском аэропорту провожали близкие и болельщики.
В Латвии Даугавпилсский суд полностью удовлетворил иск Центра государственного языка (ЦГЯ) о лишении полномочий депутата Даугавпилсской городской думы Владислава Боярунса (Латгальская партия). Иск ЦГЯ подал в связи с тем, что депутат недостаточно владеет латышским языком.
Отправившаяся на этой неделе в Сирию вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым евродепутат Яна Тоом на своей странице в Фейсбуке дала свою оценку событиям в Сирии.
Сложивший осенью в Кадриорге полномочия президента и отмечающий на этой неделе свое 63-летие Тоомас Хендрик Ильвес пожертвовал часть своей коллекции галстуков-бабочек в поддержку больных раком — фонду помощи больным раком “Kingitud elu” ("Подаренная жизнь").
Совет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) соберется в новом году в конце января, на заседании объявят конкурс на место председателя ERR.
В субботу, 31 декабря, телеканал ETV+ порадует зрителей интервью с первыми лицами страны, новогодним обращением президента Эстонии, рецептами Юлии Календы, российскими кинокомедиями и праздничным концертом.
Центровой казанского УНИКСа Артем Параховский по итогам традиционного ежегодного опроса "Прессбола" признан лучшим баскетболистом Белоруссии уходящего года. Третье место досталось нападающему столичного "Калева/Крамо" Виталию Лютычу.
В этом году титул "Врач года" в Эстонии получила Реэт Тооминг из Ахтмеского центра семейных врачей.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала традиционное интервью ERR по итогам года, в котором речь зашла в том числе и об отношениях с соседней Россией.
На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец, сообщило Министерство обороны России.
Парламентская комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в отношении Центристской партии, чтобы выяснить, почему фирме OÜ Midfield Пааво Петтая были выданы гарантийные письма на столь большую сумму.
Псковская таможня сорвала планы контрабандистов, которые пытались перевезти из России в Эстонию почти 70 000 пачек сигарет, спрятав их в уголь.
В волости Рыуге в Вырумаа во вторник на женщину упало срубленное дерево. Пострадавшая погибла.
Там нет комментариев. Будьте первым!