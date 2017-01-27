Актуальная камера 27.01.2017 (18:00)  

В Рийгикогу разделились мнения по вопросу создания комиссии, призванной решить проблему рождаемости в Эстонии. Одни депутаты считают, что не стоит увеличивать число комиссий, что демографическую проблему надо решать, улучшая жизнь людей, а для этого есть другие способы. Другие уверены в том, что эта комиссия важна для поиска эффективных решений.