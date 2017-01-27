Актуальная камера 27.01.2017 (18:00)  

Министр экономики Кадри Симсон намерена для поддержания конкурентоспособности предприятий с большим объемом потребляемой энергии, чем в секторе минералогической промышленности, ввести в их отношении допустимую в ЕС минимальную ставку газового акциза.
На шестом километре шоссе Раквере-Луйге в 16:45 столкнулись автомобили Ford и Citroën, сказали ERR в Идаской префектуре.
В России активно обсуждается тема возможного снятия или смягчения западных санкций. Экспертный центр - Институт Гайдара - представил доклад, в котором оценивается влияние ограничительных мер на российский финансовый сектор.
В вторник, 24 января, на финском судостроительном заводе Meyer Turku было принято в эксплуатацию новое скоростное судно компании Tallink, использующее в качестве топлива природный газ. 29 января в 13:30 оно отправится в свой первый рейс из Таллинна в Хельсинки. Пробная швартовка в двух портах и бункеровка в Хельсинки прошли успешно.
Cкандал разгорается в Тартуском университете. Аудит министерства финансов выявил, что сотрудники старейшего в Эстонии вуза подделывали документы и игнорировали конфликт интересов. Дело уже передано в правоохранительные органы.
Выруский округ Центристской партии предложил исключить одного из организаторов нового избирательного союза "Истинные центристы" Юри Палло уже давно, пояснил генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб репортеру службы новостей "Радио 4" Сергею Овченкову.
В Берлине прошла церемония передачи полномочий министра иностранных дел Германии от Франка-Вальтера Штайнмайера к Зигмару Габриэлю.
Выруский избирательный союз "Истинные центристы" - это сигнал главе Центристской партии Юри Ратасу. Подобных избирательных союзов появится по всей Эстонии множество, и если они наберут больше голосов, чем партийные списки центристов, то правление партии после выборов, скорее всего, поменяется.
Согласно исследованию, составленному экономистом и докторантом Тартуского университета Каспаром Оя, в Эстонии передают неполные данные о зарплате более 65 000 человек и тем самым государство ежегодно лишается 170 млн евро налоговых поступлений.
Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.
В пятницу, 27 января, на проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В сборная Эстонии в четвертьфинале проиграла Японии со счетом 0:5.
Анкара потребовала от Афин выдать восемь беглых солдат, пообещав в случае отказа разорвать сделку с Грецией по мигрантам.
Сыгравший пять матчей за сборную Эстонии вратарь Марко Меэритс (24) подписал контракт с клубом "Вааса", который в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Финляндии по футболу.
Нарвский колледж ТУ отмечает в пятницу вечером Татьянин день - традиционный русский праздник студенчества, по случаю которого в приграничном городе пройдет традиционное факельное шествие и посвящение первокурсников в студенты.
Полиция задержала в качестве подозреваемого мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал в центре Тарту напоминающим пистолет предметом незнакомым людям.
Эстонская федерация тайского бокса (EMTF) наградила лучших спортсменов и тренеров года. Боксером года назвали Павла Карюкина, который в прошлом году завоевал третье место на чемпионате мира по тайскому боксу в Швеции. Титул лучшего тренера года присудили Сергею Винокурову из клуба Garant.
Правление Партии реформ сегодня назначило генерального секретаря. Им стал старейшина волости Амбла Райт Пихельгас. На этом посту он сменил Реймо Небоката, кандидатуру которого активно не поддерживает новый председатель партии Ханно Певкур.
Организованный Департаментом полиции и погранохраны фотоконкурс на новое рекламное лицо ИД-карты выиграл 27-летний Микк Киркал.
Экономическая комиссия Рийгикогу вскоре возобновит работу над законопроектом о внесении поправок в Закон об общественном транспорте (т. н. "закон об Uber"), но к законопроекту представлено так много поправок, что в комиссии считают вероятным представление совершенно нового законопроекта.
27 января в Эстонском национальном музее в Тарту пройдет ежегодная конференция национальных музеев, а лучшие музеи прошлого года будут награждены "Музейными крысами".
Прокуратура передала в суд два уголовных дела, в которых четырем предпринимателям предъявлены обвинения в коррупционных нарушениях, совершенных в частном секторе, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры.
C 1 января 2020 года прокуроры, военнослужащие и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны лишатся права на спецпенсию. Однако преимущество от такой экономии будет ощутимо только в далеком будущем.
На Западе снова возрождается антисемитизм, но главная угроза Израилю исходит от Ирана, который призывает к уничтожению еврейского государства, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в центре изучения холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.
На состоявшемся 26 января заседании Нарвского горсобрания рассматривались два противоречащих друг другу проекта - отмена пособия бывшим мэрам города и переоформление этого пособия на ежемесячные денежные подарки. В итоге нарвские депутаты решили снять эти вопросы с повестки дня и отложить их решение на будущее.
Государственная Дума в пятницу окончательно приняла законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, но второй и последующий случаи домашнего насилия останутся уголовными преступлениями. Под побоями понимается причинение физической боли без расстройства здоровья.
Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на субботу, 28 января, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава канцелярия Рийгикогу Мария Алайыэ подтвердила, что выдвинет свою кандидатуру на пост директора парламентской канцелярии на новый пятилетний срок.
Тандем предпринимателя Татьяны Толстой и музыкального критика Артемия Троицкого не состоялся - намеченное к выходу в эфир еще в ноябре интернет-радио "Сталкер" до сих пор не появилось на свет. Один из его авторов, музыкальный критик Артемий Троицкий, покидает проект из-за разногласий по платформе радиостанции с бизнес-партнером, предпринимателем Татьяной Толстой.
В Рийгикогу разделились мнения по вопросу создания комиссии, призванной решить проблему рождаемости в Эстонии. Одни депутаты считают, что не стоит увеличивать число комиссий, что демографическую проблему надо решать, улучшая жизнь людей, а для этого есть другие способы. Другие уверены в том, что эта комиссия важна для поиска эффективных решений.
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