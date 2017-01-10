Актуальная камера 10.01.2017 (20:00)

На Эстонию надвигается шторм. Высота волн в море может достигать шести метров, передает "Актуальная камера".
Выставка эстонского художника Ореста Кормашова открылась в галерее Haus. Мастер запечатлел на холстах свои воспоминания о солнечной Италии, передает "Актуальная камера".
В состав Тартуского уезда будут входить всего шесть местных самоуправлений. С некоторыми, правда, объединиться придется принудительно: они до последнего не соглашались приступить к переговорам на добровольной основе, передает "Актуальная камера".
Али Акбар Хашеми-Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет. С 1989 по 1997 годы он занимал пост президента Ирана, а с 1980 по 1988 год — спикера парламента.
Спасатели и очевидцы природных катаклизмов во вторник на конференции искали ответ на вопрос, готовы ли в Эстонии встретить удар стихии во всеоружии. По оценкам экспертов, жители порой не знают, как реагировать в случае экстремальных погодных условий, передает "Актуальная камера".
Повышение зарплат преподавателям школ по интересам для Кохтля-Ярве означает порядка 2 млн евро, которых в бюджете самоуправления нет, сказала мэр города Людмила Янченко, обратившаяся с призывом повысить зарплаты учителям школ по интересам и детских садов к премьер-министру и главе Минобразования.
Административная реформа повлечет за собой волну сокращений: рабочие места могут потерять 200 чиновников. Все из-за планов Министерства финансов упразднить уездные управы и взамен создать новый государственный орган – региональный департамент, передает "Актуальная камера".
В нарвском торговом центре Fama во вторник вечером состоялся розыгрыш нового внедорожника в рамках кампании по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!".
В конце прошлого года восемь эстонских предпринимателей пожертвовали крупнейшим партиям страны 800 000 евро.
Администрация Санкт-Петербурга приняла решение передать Исакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ) с сохранением за ним музейных функций.
Политики Центральной и Восточной Европы, включая экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, призвали избранного президента США Дональда Трампа не идти на уступки президенту России Владимиру Путину, потому что он может посчитать это признаком слабости и предпринять провокации против стран Балтии и Польши.
Транзит российских грузов сокращается не только в эстонских, но и в латвийских портах.
В одной из квартир на третьем этаже дома на улице Калева в Кивиыли произошел взыр в пустой квартире. Пострадавших нет. По первоначальной информации спасателей, взрыв произошел из-за паров бензина. Происшествием занимается полиция.
Арво Пярт шестой год подряд признан самым исполняемым в мире живым классическим композитором.
Фирма Est-For Invest OÜ объявила о планах строительства высокотехнологичного деревообрабатывающего завода, в который собираются инвестировать миллиард евро. Лесопромышленники сейчас ищут инвесторов, подходящую территорию для строительства завода и собираются сделать экологическую экспертизу проекта.
Министерство инфраструктуры Украины сообщило о намерении назначить гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса исполняющим обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).
Согласно прогнозу Института конъюнктуры о развитии экономики Эстонии в 2017 году, ВВП вырастет на 2,3%, инфляция составит 2,5%, а безработица поднимется до 8%.
Свыше 30 человек погибли и десятки пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Афганистана. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.
Эстония полагает, что ведущая переговоры о вступлении в ЕС Сербия уважает ценности Европейского союза и присоединится к антироссийским санкциям.
В Таллинне объявлен конкурс на реконструкцию транспортной развязки в Хааберсти, предусматривающей строительство длинного виадука и двух пешеходных туннелей.
Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на социальную сеть Twitter, обвиняя компанию в пособничестве информационной кампании террористов.
Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из Балтийских стран, сказал помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
В связи с распространением гриппа и ОРВИ Пярнуская больница со среды временно запрещает посещения пациентов в стационаре.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что посещение школьницами-мусульманками уроков плавания вместе с мальчиками не нарушает право на свободу вероисповедания, говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.
Таллиннский окружной суд во вторник, 10 января, не удовлетворил жалобу владельца расположенного в Старом городе бара Shooters - фирмы Shotbar - на введенные столичной мэрией ограничения по продаже алкоголя.
Банк SEB с 10 января отказался от взимания платы за выкуп паев пенсионных фондов второй ступени, благодаря чему смена фонда станет для клиента бесплатной.
В конце декабря 2016 года было 28 438 зарегистрированных безработных или 4,5% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе было 5328 человек с пониженной трудоспособностью.
Представители девяти основных палестинских движений подтвердили свое участие в неформальных переговорах в Москве по восстановлению национального единства.
Там нет комментариев. Будьте первым!