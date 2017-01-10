Актуальная камера 10.01.2017 (20:00)

Спасатели и очевидцы природных катаклизмов во вторник на конференции искали ответ на вопрос, готовы ли в Эстонии встретить удар стихии во всеоружии. По оценкам экспертов, жители порой не знают, как реагировать в случае экстремальных погодных условий, передает "Актуальная камера".