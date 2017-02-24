Актуальная камера 24.02.2017 (20:00)

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор на торжественной церемонии поднятия флага в честь 99-й годовщины Эстонской Республики, которая состоялась на рассвете на Тоомпеа, выразил уверенность в том, что стремление к новому, открытость и желание создавать и развивать свое государство никогда не покинут эстоноземельцев.