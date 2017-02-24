Актуальная камера 24.02.2017 (20:00)

На концерт и прием по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд пригласила 900 гостей.
День рождения Эстонской республики по традиции отмечен концертом и праздничныи приемом в концертном зале "Эстония", на который приглашены 900 гостей, в том числе из-за рубежа.
В первом виде программы, прыжках с трамплина, спортсмен показал третий результат, прыгнув со 100-метрового трамплина на 98 метров.
В Таллиннском музее природы рассказывают, почему пингвины ходят маршем. Такое развелечение сотрудники музея подготовили посетителям на праздничные выходные. До 26 февраля можно будет познакомиться с жизнью императорских пингвинов: узнать о том, как они заботятся о своем потомстве и зачем время от времени ходят маршем.
Лидер группы AveNue Владимир Чердаков в интервью ETV+ признался, что сначала очень испугался, получив приглашение на праздничный прием по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики, так как решил, что его представили к госнаграде.
Снег, ветер, небольшой мороз ждут жителй Эстонии в предстоящую субботу.
Бывший премьер-министр, еврокомиссар Андрус Ансип отметил, что имидж Эстонии в Брюсселе очень хороший и что государство должно двигаться дальше прежним курсом.
Выступая в концертном зале "Эстония" с традиционной речью по случаю годовщины ЭР, президент Керсти Кальюлайд обратила внимание на то, что для маленького государства его международная позиция и внешнеполитические интересы должны превосходить внутриполитические вопросы. Одно из первых мест в своей речи она также уделила вопросу мультикуртурности эстонского общества.
Спустя месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента США из Вашингтона продолжают поступать противоречивые сигналы о возможной коррекции политического курса по отношению к России, что дает повод говорить как о позитивном, так и негативном сценарии развития событий.
Лыунаская префектура с пятницы запретила транспортным средствам выезд на лед Псковского и Теплого озер.
Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина под звуки гимна и оружейного салюта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента состоялась церемония прощания с российским дипломатом и отпевание.
Вопрос о массовом безгражданстве в Латвии и Эстонии должен стать приоритетным в повестке дня Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNCHR). Об этом во время встречи с верховным комиссаром Филиппо Гранди заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обрушившийся на Великобританию ураган "Дорис" вызвал перебои в работе транспорта в четверг. Синоптики уже назвали нынешний шторм "климатической бомбой".
После попытки переворота в июле 2016 года убежища в Германии попросили 136 граждан Турции с дипломатическими паспортами, следует из данных МВД.
В посвященном 99-й годовщине Эстонской Республики параде приняли участие почти 1100 военнослужащих, ополченцев Кайтселийта, кадетов Академии МВД и союзников.
Итальянская служба береговой охраны, координирующая операции по спасению терпящих бедствие лодок с мигрантами в Сицилийском проливе, сообщила о спасении за последние сутки 1100 человек, говорится в заявлении службы.
Командующий парадом генерал Рихо Террас отметил в своей речи важность поддержки друзей и союзников, а также собственного вклада в военную государственную оборону.
В прошлом году в Финляндии произошло более 15 000 мошенничеств с банковскими картами. По сравнению с предыдущими годами число случаев выросло почти на 40%.
Председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле обвинила нынешнего кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца в фаворитизме.
Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.
В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут праздничные мероприятия, в том числе и концерты, сообщает Раэпресс.
В Таллиннском аэропорту в ночь на 24 февраля произошел сбой компьютерной системы, из-за чего авиарейсы задержались. Утром около семи часов работа была восстановлена.
В 9:00 утра началась церемония возложения венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне на площади Вабадузе.
В Нарве День независимости Эстонии 24 февраля по традиции начался в 7:18 утра с церемонии поднятия флага в замке Германа.
В четверг, 23 февраля, полиция Эстонии зарегистрировала четыре аварии, в которых пострадали пешеходы.
Полиция Малайзии заявила, что смерть брата лидера КНДР наступила в результате отравления токсином, входящим в категорию боевых отравляющих веществ.
В 7:30 утра в Губернаторском саду у подножия башни "Длинный Герман" прошла праздничная церемония подъема флага на восходе солнца.
Бывший глава государства Тоомас Хендрик Ильвес не примет участия в праздновании 99-й годовщины Эстонской Республики, однако он пообещал мысленно быть дома и вместе с Эстонией.
Спикер Рийгикогу Эйки Нестор на торжественной церемонии поднятия флага в честь 99-й годовщины Эстонской Республики, которая состоялась на рассвете на Тоомпеа, выразил уверенность в том, что стремление к новому, открытость и желание создавать и развивать свое государство никогда не покинут эстоноземельцев.
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