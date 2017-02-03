Актуальная камера 03.02.2017 (20:00)

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что Евросоюз и новая администрация США должны придерживаться единой позиции по внешним угрозам.
Сильнейший эстонский культурист Отт Кийвикас стал новым президентом Эстонского союза культуризма и фитнеса. На очередных выборах он набрал 12 голосов из 13 возможных.
Согласно планам Минобразования, госгимназии и центры профессионального образования в будущем могут стать заботой не государства, а местных самоуправлений. Однако у идеи есть и своя обратная сторона, передает "Актуальная камера".
СМИ и интернет-издания Эстонии в январе 2016 года чаще других политических сил упоминали Партию реформ — в 2077 новостях и статьях.
В "Левадии", занявшей второе место в чемпионате Эстонии-2016 по футболу, на просмотре находятся центральные полузащитники Давид Андроник и Роберт Таар. Андроник - полузащитник оборонительного плана, выступающий за молодежную сборную Молдовы. Таар - уроженец Эстонии, с 2010 года играющий за вильяндиский "Тулевик".
По крайней мере 10 законопроектов, ужесточающих условия проведения акций протеста, внесены республиканцами на рассмотрение в законодательные собрания разных штатов. Как сообщило агентство Bloomberg, инициативы рассматриваются на фоне демонстраций в США, которые стали самыми масштабными со времен протестов против войны во Вьетнаме.
Масштабный сбой, произошедший накануне вечером при оплате банковскими картами, практически парализовал торговые сети Эстонии. Покупатели не могли расплатиться за свои покупки банковскими картами и бросали товар в магазинах. Проблема омрачила шопинг и заграничных пользователей эстонских банков. О том, что же нарушило работу торговых сетей - в сюжете "Актуальной камеры".
В пятницу, 3 февраля, Тартуский уездный суд приговорил 34-летнего Василия к дополнительному трехлетнему тюремному заключению за угрозы убить судью.
Полиция до сих пор продолжает поиски преступника, который в четверг днем ранил в результате стрельбы в отеле "Метрополь", расположенном в столичном квартале Ротерманни, мужчину средних лет. Стражи правопорядка обнародовали фотографии двоих мужчин, которых разыскивают в связи с этим инцидентом.
В пятницу, 3 февраля, таллиннские муниципальные газеты "Столица" и Pealinn вошли в Совет по прессе. Из подписанного сторонами договора о сотрудничестве следует, что теперь издания "Столица" и Pealinn должны придерживаться норм журналистской этики. В противном случае на них можно пожаловаться в Совет по прессе.
В пятницу, 3 февраля, начался матч Кубка Дэвиса среди команд второй группы Евро-Африканской зоны между теннисными сборными Эстонии и ЮАР. В первый день эстонские теннисисты Юрген Зопп и Владимир Иванов проиграли одиночные матчи.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 5 февраля.
Министр юстиции Урмас Рейнсалу дал распоряжение подготовить поправки к закону о нотариусах, согласно которым доходы нотариусов стали бы открытыми.
Бывший руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Мария Алайыэ, комментируя принятое фондом неверное решение в отношении возврата суммы пособия, полученного OÜ Ermamaa на развитие туризма, сказала, что решение готовили юристы и другие ее подчиненные, которые интерпретировали все иначе, чем это делается сейчас.
В преддверии встречи Совета ЕС по иностранным делам, которая состоится 6 февраля, комиссия по иностранным делам Рийгикогу предлагает в случае усиления эскалации военного противостояния в Восточной Украине ужесточить санкции ЕС против России.
В будущем, в течение ограниченного времени можно будет ездить на автомобилях, у которых во время техосмотра или проверки на дороге были выявлены небольшие недочеты, которые не представляют собой прямой опасности для дорожного движения или окружающей среды.
Это не криминальный сериал, и не сериал про экологический терроризм и необходимость защиты природы. Даже не про радикализм в общем смысле. Это, как мне кажется, сериал про идею. Про подчиненность человека определенной идеологии и про то, что она, эта подчиненность, с нами делает. Про непреодолимую силу инерции. Про то, что не мы решаем, где нам остановиться, если уж мы вступили на путь борьбы с чем-то во имя чего-то.
Эстония примет участие в совместном с Финляндией приобретении не менее 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder. На вооружение в Силы обороны Эстонии установки поступят к 2021 году.
Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина попытался напасть на солдата и успел нанести ему легкое ранение. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".
Основанная бывшим главой Hansapank Индреком Нейвельтом фирма Pocopay, предлагающая услуги мобильного приложения для быстрого совершения банковских операций, не смогла за год работы привлечь существенное число клиентов, но наладила продажу технологии.
Вируский уездный суд в порядке производства о проступке осудил мужчину, который при пересечении границы оскорбил выполнявшего свои должностные обязанности чиновника, приговорив его к 10 часам общественно полезных работ
Европейская комиссия (ЕК) считает недостаточными меры, принимаемые Эстонией для борьбы с Африканской чумой свиней (АЧС), что создает угрозу как самой Эстонии, так и странам, в которых этой эпидемии еще нет.
В четверг, 2 февраля, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили стоимость бензина и дизельного топлива - цена превысила 1,2 евро за литр. Представитель Statoil утверждает, что причиной роста цен не был повысившийся в среду акциз на топливо, который еще только отразится на ценах.
Во время избирательной кампании в США будущий победитель президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Не изменилась позиция Трампа и после победы на выборах, хотя нападки на него стали еще более жесткими. На чем же основана эта политическая воля — на случайном капризе неортодоксального президента или чем-то более серьезном?
Министерство юстиции Эстонии запустило в феврале социальную кампанию 1ELU ("Одна Жизнь") с целью привлечь внимание к проблеме торговли людьми. На первый взгляд тема для Эстонии чужеродная, однако, по даннным министерства, число преступлений, связанных с торговлей людьми в Эстонии, выросло в 2016 году в три раза по сравнению с 2015 годом.
Охотникам второй год подряд придется компенсировать государственному управлению лесами RMK ущерб, который наносят лесу дикие животные. Эта обязанность исходит из принятого в 2013 году закона об охоте. Если в 2015 году охотники заплатили 5400 евро, то в 2016 году эта сумма выросла до 30 200 евро, из которой они должны заплатить 28 300 евро, остальную часть вернут работой.
Созданное 15 лет назад целевое учреждение "Нарвская Александровская церковь" свою задачу выполнило - здание церкви восстановлено и передано на баланс МВД. Целевое учреждение зданием больше не занимается и его можно закрыть, однако для этого необходимо согласие всех учредителей.
По мнению министра государственного управления Михаила Корба, вместе с прочими государственными задачами, передаваемыми в ведение местных самоуправлений, им также следует передать и государственные гимназии.
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