Актуальная камера 27.01.2017 (20:00)

В Эстонии вновь будет туманно, а на дорогах скользко.
Правление Партии реформ сегодня назначило генерального секретаря. Им стал старейшина волости Амбла Райт Пихельгас. На этом посту он сменил Реймо Небоката, кандидатуру которого активно не поддерживает новый председатель партии Ханно Певкур.
На гала-вручении ежегодных призов музеев Эстонии, которое прошло в пятницу, 27 января, в Эстонском национальном музее, было выдано десять призов и одна спецпремия. Действующий при Министерстве культуры Совет по музеям признал лучшей постоянной экспозицией 2016 года "Эхо Урала" Эстонского национального музея. Награду за лучшую выставку прошедшего года получила экспозиция "Естественная смерть" Эстонского музея здравоохранения.
Кинокартина "Рай" Андрея Кончаловского стала лучшим фильмом 2016 года по версии премии "Золотой орел", церемония вручения прошла в пятницу в первом павильоне "Мосфильма".
В пятницу, 27 января, в Таллинне с постановки "Альбом" начались гастроли Рижского русского театра имени Михаила Чехова. В свою очередь Русский театр Эстонии отправился в Ригу.
В Нарве начались поиски будущих воротил бизнеса. Однако сперва следует подготовить тех, кто начнет обучать юных жителей приграничного города основам предпринимательского дела. Займутся этим в Лаборатории предпринимательства. Там уже вовсю кипит работа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России еще рано. В ходе визита в Вашингтон британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на продолжении санкций до выполнения минских договоренностей.
Латвия продолжает сотрудничество с Россией сразу в нескольких сферах. На этот год намечено заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Налаживают контакты южные соседи Эстонии и с Белоруссией, поддерживая двусторонние отношения в области науки и культуры. Кроме того, в прошлом году латвийцы заключили с Минском соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.
Деревообрабатывающий завод стоимостью в миллиард евро может появиться в Тартуском или Вильяндиском уезде у бассейна реки Эмайыги. Это выяснилось в ходе анализа компании Est-For Invest - главного инициатора строительства предпрития.
Организованный Департаментом полиции и погранохраны фотоконкурс на новое рекламное лицо ИД-карты выиграл 27-летний Микк Киркал.
Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января в Эстонии и других странах. Ровно 72 года назад были освобождены узники концлагеря Освенцим, в котором нацисты уничтожили около полутора миллионов евреев и представителей других национальностей.
Эстонский биатлонист Роланд Лессинг занял 12-е место в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше. А победу в этой дисциплине отпраздновал болгарин Владимир Илиев. У женщин первые два места в спринте заняли олимпийские чемпионки - украинка Юлия Джима и россиянка Светлана Слепцова.
В пятницу, 27 января, эстонский фигурист Даниэль Альберт Науритс занял 24-е место в короткой программе на чемпионате Европы в чешской Остраве и завоевал право откатать завтра произвольную программу.
Капитализация Microsoft Corp. выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу и впервые с марта 2000 года превысила отметку в 500 млрд долларов.
В пятницу, 27 января, на проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В сборная Эстонии в четвертьфинале проиграла Японии со счетом 0:5.
В латвийской Елгаве продолжается предварительный отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу с участием сборной Эстонии, которая потерпела второе поражение кряду. Эстонские футзалисты уступили команде Армении со счетом 1:5.
Суд в Петербурге не принял к рассмотрению иск о законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Оказывается, распоряжение городских властей – еще не основание для передачи храма. Истцы пообещали обжаловать отказ суда.
На очередной сессии горсобрания Силламяэ, которая состоится 31 января, депутатам предлагается утвердить в качестве вице-мэра города Ээви Паасмяэ.
В формируемой новой политической властью бизнес-среде в Эстонии новые инвестиции немыслимы, считает председатель правления судовой компании Tallink Янек Стальмейстер.
Министр экономики Кадри Симсон намерена для поддержания конкурентоспособности предприятий с большим объемом потребляемой энергии, чем в секторе минералогической промышленности, ввести в их отношении допустимую в ЕС минимальную ставку газового акциза.
На шестом километре шоссе Раквере-Луйге в 16:45 столкнулись автомобили Ford и Citroën, сказали ERR в Идаской префектуре.
В России активно обсуждается тема возможного снятия или смягчения западных санкций. Экспертный центр - Институт Гайдара - представил доклад, в котором оценивается влияние ограничительных мер на российский финансовый сектор.
В вторник, 24 января, на финском судостроительном заводе Meyer Turku было принято в эксплуатацию новое скоростное судно компании Tallink, использующее в качестве топлива природный газ. 29 января в 13:30 оно отправится в свой первый рейс из Таллинна в Хельсинки. Пробная швартовка в двух портах и бункеровка в Хельсинки прошли успешно.
Cкандал разгорается в Тартуском университете. Аудит министерства финансов выявил, что сотрудники старейшего в Эстонии вуза подделывали документы и игнорировали конфликт интересов. Дело уже передано в правоохранительные органы.
Выруский округ Центристской партии предложил исключить одного из организаторов нового избирательного союза "Истинные центристы" Юри Палло уже давно, пояснил генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб репортеру службы новостей "Радио 4" Сергею Овченкову.
В Берлине прошла церемония передачи полномочий министра иностранных дел Германии от Франка-Вальтера Штайнмайера к Зигмару Габриэлю.
Выруский избирательный союз "Истинные центристы" - это сигнал главе Центристской партии Юри Ратасу. Подобных избирательных союзов появится по всей Эстонии множество, и если они наберут больше голосов, чем партийные списки центристов, то правление партии после выборов, скорее всего, поменяется.
Согласно исследованию, составленному экономистом и докторантом Тартуского университета Каспаром Оя, в Эстонии передают неполные данные о зарплате более 65 000 человек и тем самым государство ежегодно лишается 170 млн евро налоговых поступлений.
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