Актуальная камера 27.01.2017 (20:00)

Латвия продолжает сотрудничество с Россией сразу в нескольких сферах. На этот год намечено заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Налаживают контакты южные соседи Эстонии и с Белоруссией, поддерживая двусторонние отношения в области науки и культуры. Кроме того, в прошлом году латвийцы заключили с Минском соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.