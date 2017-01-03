Актуальная камера 03.01.2017 (18:00)

На российско-эстонской границе в Ивангороде 2 января образовалась пробка из автомобилей. Очередь образовалась из-за того, что пункт пропуска в Ивангороде не рассчитан на одновременное прибытие такого количества транспортных средств. Кроме этого, перед въездом в пункт пропуска очередь не регулируется, из-за чего возникает дополнительная неразбериха.