Актуальная камера 03.01.2017 (18:00)

Поскольку из-за действий России ухудшилась ситуация в сфере безопасности Литвы, в стране были дислоцированы военные Сил спецопераций (ССО) США, подтвердило во вторник министерство обороны Литвы.
Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT) Государственного департамента инфосистем Эстонии предупреждает об опасности ответов на фишинговые письма.
В 2016 году национальный авиаперевозчик Nordica занял первое место по объему пассажирских авиаперевозок в Таллиннском аэропорту.
Британский посол в Европейском союзе Иван Роджерс ушел в отставку.
В первый раз более чем за 50 лет автомобиль марки Volvo не стал самой продаваемой машиной в Швеции, уступив первое место Volkswagen Golf.
Принадлежащее фирме Mainor предприятие AS Vaivara Wind планирует в 2018 году построить в волости Аувере Вайвараской волости парк ветрогенераторов с 32 ветряками, общая стоимость проекта может составить 100 млн евро.
Тартуский университет во вторник направил строительной компании AS YIT Ehitus извещение о прекращении договора на подряд по ремонту университетской библиотеки и счет на оплату штрафа по договору, поскольку подрядчик, как считает университет, существенно нарушил условия договора.
На российско-эстонской границе в Ивангороде 2 января образовалась пробка из автомобилей. Очередь образовалась из-за того, что пункт пропуска в Ивангороде не рассчитан на одновременное прибытие такого количества транспортных средств. Кроме этого, перед въездом в пункт пропуска очередь не регулируется, из-за чего возникает дополнительная неразбериха.
Ространснадзор приостановил действие лицензии на международные пассажирские перевозки российской дочерней компании Lux Express Grupp - ЗАО "Евролайнс" - из-за технических недочетов. Рейсы, обслуживаемые российской фирмой, со 2 января не могут пересекать российскую границу, что вызвало проблемы с доставкой пассажиров на финском и эстонском направлениях, в частности по маршруту СПб-Таллинн-СПб. Продажа билетов на автобусы этого маршрута, обслуживаемые российскими автобусами, приостановлена до 9 января.
Вируский уездный суд не освободил досрочно из тюремного заключения мужчину, пытавшегося летом 2002 года убить бывшего комиссара полиции, а затем ведущего специалиста фирмы Falck Вейко Кулла и его жену.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине и гибелью 12 человек предложил расширить полномочия федеральных властей в части обеспечения внутренней безопасности, а также в части депортации иммигрантов.
Проживающий в Хельсинки Валтрик Пихл потратил три года и десять месяцев, чтобы связать эстонский флаг, размеры которого составляют 160 квадратных метров. В последние дни 2016 года работа была завершена.
Правление кассы по безработице утвердило размеры страхового возмещения по безработице на 2017 год: максимальный составит 1347 евро и 57 центов в месяц, минимальный – 222 евро и 27 центов (минимальная дневная ставка - 7,17 евро).
В столице Парагвая Асунсьоне 2 января стартовал ралли-рейд "Дакар". На старт среди 316 экипажей из 59 стран мира вышли эстонские мотогонщики Томас Трийса и Март Меэру. Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км и проходит через три страны Южной Америки.
Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.
Первый поезд в рамках проекта Нового шелкового пути отправился из города Иу на востоке Китая и должен прибыть к месту назначения через две недели. Поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.
Во вторник, 3 января, на площади Вабадузе в Таллинне отметили 97 лет со дня перемирия в Освободительной войне, а также почтили память погибших за свободу Эстонии.
Авиакомпания Nordic Aviation Group, использующая торговую марку Nordica, подала в комиссию по вопросам конкуренции заявление о получении разрешения на передачу 49% самолетов и сертификатов дочернего предприятия Regional Jet стратегическому партнеру Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Управляющая государственными портами компания AS Saarte Liinid не получила от компаний Вячеслава Леэдо Saaremaa Laevakompanii и Vainamere Liinid около миллиона евро платы за пользование портами.
Ближайшие дни в Эстонии будут холодными и ветреными. В Рождество, которое восточные христиане отмечают в ночь с 6 на 7 января, температура воздуха в восточной части страны может опуститься ниже -20 градусов.
Согласно планам, работы по строительству здания так называемого суперминистерства должны быть закончены к лету, сказал руководитель коммуникационного отдела Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Мадис Иднурм.
Компания AS Tallink Grupp обслужила в 2016 году около 9,5 млн пассажиров. Наиболее заметно увеличилось количество пассажиров на линии Эстония-Финляндия.
С наступлением 2017 года закончился первый этап административной реформы, то есть этап объединения самоуправлений по собственной инициативе – решение о слиянии приняли 160 самоуправлений из 213.
Хроническое недофинансирование здравоохранения привело к падению качества и доступности как плановой, так и неотложной медицинской помощи до критического уровня, поэтому многие пациенты просто не успевают попасть вовремя на прием к врачу, уверены эстонские профессиональные ассоциации врачей. По их оценке, если не предпринять срочных мер, то в 2017 году ситуация продолжит ухудшаться.
Согласно исследованию Департамента шоссейных дорог до 70% водителей автомобилей игнорируют красный свет светофора.
В декабре уездный инспектор по охране окружающей среды Арсений Эллер застрелил в Ляэнемаа благородного оленя, на отстрел которого у общества охотников не было разрешения, пишет Lääne Elu.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, приступающий к работе преподавателя Стэнфордского университета в ближайшие дни, отметил, что ему жаль людей, о которых негативно писали в СМИ в свете дел хутора Эрма.
Согласно данным, обнародованным немецкими властями, уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь из-за множества фейерверков превысил допустимые нормы.
В феврале 18 отбывающих наказание в Вируской тюрьме предстанут перед судом по обвинению в массовых беспорядках в местах заключения, передали утренние теленовости ETV+.
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