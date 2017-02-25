Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на День независимости с хорошей речью, которая отличалась простотой и открытостью и произвела сильное впечатление на всех слушателей, но ее содержательная сторона, особенно в свете интеграции и сосуществования различных культур и народов, оставляет многие важные вещи недосказанными и вызывает вопросы, считает медиаэксперт Виталий Белобровцев.