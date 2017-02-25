Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)

В ближайшие сутки ожидаются осадки.
25 февраля в нескольких местах в Таллинне прошли масленичные гулянья.
В воскресенье стартует новый футбольный сезон, в первом матче которого по традиции будет разыгран Суперкубок Эстонии. За приз поборятся чемпион страны, столичный "Инфонет" и обладатель Кубка – таллиннская "Флора".
В ходе еженедельного полицейского рейда в Харьюмаа и Рапламаа в субботу были выявлены двое водителей с признаками алкольного опьянения, и в целом атмосфера на дорогах в Таллинне была на удивление спокойной.
Пятеро эстонских спортсменов приняли участие в финальных соревнованиях на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, а лучший результат из них показал Айвар Рехемаа, занявший 34-е место в лыжном скиатлоне.
Первая речь президента Керсти Кальюлайд по случаю годовщины создания Эстонской Республики была необычной и отличалась в положительную сторону от аналогичных выступлений предыдущего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса, считают опрошенные "Актуальной камерой" политологи.
Три человека получили ранения в городе Гейдельберг на юго-западе Германии после того, как автомобиль врезался в толпу на центральной площади города.
Члена Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас назвал "глобалистскими и мультикультуралистскими" критерии принадлежности к эстонской нации, приведенные в речи президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии.
Американские власти не пустили в США сирийского кинооператора Халида Хатиба, который снял документальный фильм "Белые шлемы" (The White Helmets), номинированный на кинопремию "Оскар".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу отправилась в семейный отпуск и сейчас находится во Франции.
В субботу днем на Тартуском шоссе в Харьюском уезде произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.
Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести собственную демонстрацию в ответ на многочисленные акции протеста против нового главы Белого дома.
Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за подготовку отчета о выгодах и невыгодах членства страны в еврозоне и о будущем единой валюты. Доклад обсудит новый состав парламента после выборов, которые состоятся в марте этого года.
Французская юстиция предъявила обвинения Фредерику Шатийону, представителю партии "Национальный фронт", ответственному за связи с общественностью.
Евродепутат Яна Тоом назвала возмутительным отсутствие какой-либо реакции со стороны журналистского сообщества в Эстонии на попытку министра образования Майлис Репс оболгать российский новостной ресурс Sputnik, который считается в Эстонии пропагандистским СМИ, и объяснила это страхом журналистов перед Полицией безопасности (КаПо).
По мнению главы директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрика Хололея, железнодорожный тоннель между Таллинном и Хельсинки, на предварительное исследование которого Эстония и Финляндия потратят более миллиона евро из европейских фондов, вряд ли можно считать разумным проектом.
Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко снова съездила в неподконтрольные Киеву Донецк и Макеевку для посещения находящихся там украинских пленных, что вызвало негативную реакцию на Украине.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на День независимости с хорошей речью, которая отличалась простотой и открытостью и произвела сильное впечатление на всех слушателей, но ее содержательная сторона, особенно в свете интеграции и сосуществования различных культур и народов, оставляет многие важные вещи недосказанными и вызывает вопросы, считает медиаэксперт Виталий Белобровцев.
По мнению почетного председателя Партии реформ Сийма Калласа, президенту Эстонии надо не думать о возможной реакции избирателей, а смело высказываться по важным для общества вопросам.
В общей сложности в Эстонии в прошлом году было 33 154 донора, которые сдавали кровь 57 417 раз.
Переговоры между высокопоставленными представителями Северной Кореи и бывшими чиновниками США оказались сорваны после того, как Государственный департамент отозвал визу главы отдела американских отношений МИД КНДР Цой Сон Хви.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признает, что доказательства употребления российскими спортсменами допинга, представленные в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, недостаточны для признания кого-либо виновным.
Группа террористов-смертников совершила в субботу утром вооруженное нападение на штабы силовых структур в сирийском городе Хомс в 165 км от Дамаска, в результате которого погибли 30 и получили ранения свыше 30 человек.
По мнению бывшего эксперта по бомбоубежищам МВД Финляндии Пекки Райаярви, бомбоубежища не утратили актуальности и в современных условиях, поэтому Эстонии также следует задуматься о необходимости таких укрытий.
EKRE дебютирует на президентском приеме, трактора расходятся в море, на ферме Мартина Репинского очередное ЧП, конец ласнамяэской эпохи Эдгара Сависаара и случайно забредший в "Политрулет" пес - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
По мнению нескольких известных представителей русскоязычной общины в Эстонии, паспорт негражданина обеспечивает основные права и практические потребности жителя Эстонии, и получение эстонского гражданства по разным причинам не является насущной необходимостью.
Французская прокуратура начала официальное расследование в рамках дела о работе супруги политика Франсуа Фийона в качестве его помощника в Национальном собрании (нижней палате парламента), за которую ей были выплачены крупные суммы из парламентских фондов.
Ледовая дорога по маршруту Лааксааре-Пийрисааре в субботу закрыта.
Российский посол в Таллинне Александр Петров пожелал в годовщину Эстонской Республики, чтобы у Эстонии были хорошие и добрососедские отношения с Россией.
Там нет комментариев. Будьте первым!