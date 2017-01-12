Актуальная камера 12.01.2017 (20:00)

Государство не обсуждало предложение министра здоровья и труда Евгения Осиновского о снижении допустимого размера трансграничных перевозок алкоголя по всему Евросоюзу. Премьер-министр Юри Ратас назвал это инициативой одного министра.
Правление Свободной партии на закрытом заседании решило не исключать Евгения Криштафовича из своих рядов. Свободники признал поведение внутрипартийного оппозиционера неправильным, но решили дать ему еще один шанс.
В передаче "Твой вечер" на ETV+ игрок популярной телевизионной играы "Что? Где? Когда?", обладатель Хрустальной совы Ровшан Аскеров рассказал об игре и своих встречах за игровым столом с Андреем Коробейником, а также поделился впечатлениями об Эстонии, где он недавно побывал со своим сыном.
Кабинет министров Эстонии принял 12 января решение о том, что с 1 июля 2018 года прекратят свою деятельность уездные управы. Их функции будут выполнять местные самоуправления, министерства и существующие учреждения.
Скандал разгорается вокруг эстонского TV3. Канал нарушает журналистскую этику, предлагая своим зрителям проплаченные и заказные материалы без указания, что это реклама,-
Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны Джеймс Мэттис на сенатских слушаниях обозначил главные угрозы: Россия, Китай и террористические группировки. Он пообещал укреплять единство НАТО, и в частности поддерживать страны Балтии.
Пограничники и полиция призывают к осторожности любителей зимней рыбалки. Еще не везде лед набрал прочность, усугубляет ситуацию сильный ветер. Но официального запрета нет, и рыбаки уже вовсю выходят на промысел.
В интернете набирает популярность клип нарвского рэпера Stuf - "Olen venelane" ("Я русский"). Исполнитель, 26-летний нарвитянин Евгений Ляпин, двуязычной композицией решил выразить собственное отношение к Эстонии.
В Эстонии ночной шторм вызвал перебои в паромном сообщении и обесточил сотни потребителей электричества, в основном на западе страны. Тяжелее всего пришлось тем, кого стихия застала в море. Ветреная погода, по данным синоптиков, сохранится и в пятницу, а к выходным еще добавится снежный циклон.
Правительство Эстонии в четверг, 12 января, утвердило список приоритетов, которым страна будет следовать в период председательства в Европейском Союзе, пообещав уделить особое внимание таким вопросам как инновации, безопасность, цифровые технологии и вовлечение в процессы европейского развития.
В четверг на территорию Польши прибыли первые колонны военной техники и военнослужащих США. Расширение присутствия американских войск на восточном фланге НАТО происходит в соответствии с планом президента США Барака Обамы в ответ на агрессивные действия России.
Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Европарламентарии ясно дали понять, что, по их мнению, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов. Европейские законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности".
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная разведка США считает опубликованный в СМИ доклад, в котором рассказывается о якобы имеющемся у России компромате на него, ложью и выдумкой.
Как и в два предыдущих года, Россия в 2017 году не будет принимать участие в пленарных заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и работе ее комитетов в 2017 году из-за лишения российской делегации основных полномочий в связи с событиями на Украине.
Таллиннский окружный суд приговорил к реальному тюремному заключению молодого человека, который 16 мая 2015 года спровоцировал аварию на Тартуском шоссе в центре Таллинна. В аварии пострадали 13 человек.
Рост экономики ФРГ в 2016 году составил 1,9%, а основными драйверами роста стали частное потребление и рост государственных расходов на беженцев.
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и подготовку к межсирийским переговорам в Астане.
На проходящем в Санкт-Петербурге международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина сборная Эстонии в третьем матче группового этапа сыграла вничью с Таджикистаном - 1:1.
Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение прекратить трансляцию российского телеканала "Дождь" на территории страны и обязал провайдеров в течение месяца заменить его на другой.
Нарва объявила архитектурный конкурс, чтобы обновить пространство центра Старого города. В результате конкурса городские власти хотят найти лучшее архитектурное решение для трех городских объектов: Стокгольмской площади, Ратушной площади и парка и прилегающих к ним территорий.
По мере приближения назначенной на 20 января инаугурации Дональда Трампа в российских СМИ и социальных сетях появляется все больше текстов, посвященных ошибкам и грехам уходящей администрации Барака Обамы. Практически все они с теми или иными нюансами доказывают один и тот же тезис "Хуже не будет!" А собственно, почему не будет?
Вход в Исаакиевский собор после его передачи Русской православной церкви будет частично ограничен только на время проведения литургий, заявил а пресс-конференции в Петербурге глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон.
Убийца посла России в Турции Андрея Карлова, Мевлют Алтынташ, будет похоронен в безымянной могиле на кладбище для бездомных. Власти занялись решением вопроса похорон в связи с тем, что родственники не стали забирать его тело из морга.
Сенат США проголосовал за запуск процесса для отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare, начав демонтаж одного из главных элементов наследия президента США Барака Обамы еще до официального завершения его полномочий.
Шесть представителей руководства германского автомобильного концерна Volkswagen получили обвинения в США в связи со скандалом о подделке показателей выхлопных газов.
В телефонной книге на сайте Таллинна мэром города по-прежнему числится Эдгар Сависаар. Таави Аас записан как заместитель мэра, без уточнения, что он исполняет его обязанности.
Эстонское правительство в четверг одобрило соглашение о сотрудничестве в области обороны между правительствами Эстонии и США и уполномочило министра обороны подписать его.
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