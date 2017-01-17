Актуальная камера 17.01.2017 (18:00)

В Таллинне на территории "Юлемисте Сити" в ходе работ по продлению трамвайных путей до аэропорта была обнаружена противотанковая мина времен Второй мировой войны. Саперы вывезли опасную находку из города и уничтожили.
В рамках пилотного проекта под названием "Digitee" (дигитальный путь) в Пярнуском уезде планируется проложить магистральный кабель, который позволит всем жителям уезда, даже проживающим в самых отдаленных местах, подключиться к скоростному интернету.
Производитель алкоголя Liviko и другие участники дела о картельном сговоре обжаловали обвинительный приговор Таллиннского окружного суда от 15 декабря прошлого года.
Москва готова вернуться к вопросу о ратификации договора о границе с Эстонией при условии конструктивных двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В результате ДТП с участием автобуса фирмы Ecolines, следовавшего по маршруту Рига - Тарту - Санкт-Петербург, пострадала пассажирка. Автобус вылетел в кювет и не смог продолжить движение самостоятельно.
По словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, отсутствуют признаки того, что по примеру Великобритании из Европейского союза выйдут еще несколько государств, о чем ранее заявил избранный президент США Дональд Трамп.
Центральный защитник сборной Эстонии по футболу Никита Баранов не сумел трудоустроиться в чешском клубе "Теплице".
Разработка детальной планировки по застройке пляжа в таллиннском районе Пирита вышла на стадию эскизного решения, которое предусматривает временную открытую сцену для проведения концертов и пляжные павильоны, предлагающие услуги общественного питания.
Языковая инспекция обнаружила в городе Тапа сразу три двуязычные адресные таблички, что идет вразрез как с Законом о языке, так с Законом о топонимах. Местные власти признали проблему. Однако разрешить ее в Тапа не очень-то просто.
Великобритания не сможет остаться членом единого рынка Европейского союза, потому что это означало бы, что страна "вообще не выйдет из ЕС", заявила глава британского правительства Тереза Мэй.
Президент России Владимир Путин считает, что заказчики доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа "хуже, чем проститутки".
Баскетболист команды Тартуского университета Янар Соо объявил об уходе из большого спорта.
Свой первый домашний матч в 2017 году сборная Эстонии по футболу проведет 28 марта, когда в рамках товарищеского поединка примет в Таллинне национальную команду Хорватии.
По словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, Эстония практическими шагами продемонстрировала готовность к ратификации договора о границе с Россией, однако она не намерена ради ускорения процесса поступаться своими принципами и ценностями.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в т. н. "законе Димы Яковлева".
Оперная певица и музыкальный педагог Пилле Лилль подала заявление о вступлении в партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).
На острове Рамму в заливе Колга в волости Йыэляхтме Харьюского уезда обвалился старый маяк, указанный на картах в качестве высокого ориентира; департамент водных путей удалит его с навигационных карт.
Эстония улучшила свою позицию в рейтинге топ-50 инновационных экономик мира по версии агентства Bloomberg, заняв 33-е место в списке, но уступив первенство среди стран Балтии сохранившей 32-е место Литве.
В прошлом учебном году интерес русскоязычных специалистов к программе Noored kooli вырос в два раза, но к учительской работе в школе по-прежнему приступают один-два человека. Причина этого — недостаточное владение кандидатов эстонским языком, а также отсутствие должной мотивации.
Министр обороны Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подписали соглашение о сотрудничестве США и Эстонии в области обороны.
Композитор, музыкант, музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделёв в феврале выпустит свою первую пластинку "Porta itineri longissima", что переводится как "труден лишь первый шаг".
Депутат Таллиннского горсобрания Абдул Турей подал заявление о вступлении в Центристскую партию.
Комитет ООН по правам ребенка, состоящий из 18 экспертов, во вторник открывает сессию, на которой обсудят положение детей в Эстонии, на Сент-Винсенте и Гренадинах, в Антигуа и Барбуде, в Грузии и Малави, сообщила пресс-служба ООН.
Федеральный конституционный суд во вторник, 17 января, отклонил иск о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ).
Кабинет министров обсудит в четверг план министера финансов, согласно которому с начала 2018 года заработала бы система предпринимательских счетов, которая позволила бы физическим лицам продавать в год товаров и услуг на сумму до 25 000 евро, при этом общая налоговая ставка составила бы 20%, включая подоходный и социальный налог и пенсионную страховку.
В рамках обустройства восточной границы Министерство внутренних дел Эстонии собирается построить вдоль реки Нарова пограничную патрульную дорогу или тропу. Пограничники обещают, что пользоваться тропой можно будет и пешеходам, и велосипедистам.
Турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек. Считается, что нападение совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов.
Комиссия Рийгикогу по социальным делам поддержала изменение Закона о социальном обеспечении и других связанных с ним законов, что позволит обеспечить помощь нуждающимся в ней детям. Цель законопроекта – предотвратить правонарушения со стороны детей, которые могут повлечь за собой негативные последствия как для ребенка, так и для общества.
Понесшие ущерб от деятельности фирмы Cherry Media соберут требования вместе и попытаются с помощью присяжного адвоката Марии Мяги вернуть свои деньги.
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